Las cucarachas se comen las alas y luego se aman para siempre

Las cucarachas que se comen las alas unas a otras se convierten en parejas exclusivas: un estudio ha comprobado que luego de registrar este comportamiento los individuos se mantienen unidos y expulsan a otros ejemplares que se acerquen a su área de convivencia.

A nuestros ojos puede parecer un ritual macabro, pero para los insectos es profundamente funcional: investigadores de universidades e institutos de Estados Unidos, Australia y Japón han demostrado en un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science que ciertas cucarachas arrancan y degustan las alas de su pareja después del apareamiento. Ese gesto marca el comienzo de una pareja exclusiva y agresiva frente a intrusos, que se une para siempre.

Defensa de la pareja y unión permanente

Un artículo publicado en Phys.org detalla la investigación que documenta este extraño vínculo, que tiene lugar entre ejemplares de la especie Salganea taiwanensis. El trabajo parte de una observación inicial: tras el apareamiento, los insectos realizan una conducta de “mutilación alimentaria” recíproca sobre las alas del compañero.

Para verificar si ese acto tenía un papel en la formación de la pareja, los científicos desarrollaron experimentos controlados en arenas de anidamiento, donde compararon dos grupos: parejas que ya habían comido las alas del otro y parejas que aún no lo habían hecho.

Los resultados fueron sorprendentes. Luego de la ingesta, las parejas defendieron su nido con agresividad dirigida casi exclusivamente a extraños: embestidas y acosos coordinados que expulsaban a "intrusos" de ambos sexos. De las 440 agresiones registradas, menos del 0,5 % afectó por error al propio cónyuge, y cuando eso sucedía la conducta agresiva se interrumpía de forma inmediata. Por el contrario, las parejas que no habían completado la "ceremonia alimentaria" mostraron una defensa mucho más leve y se registraron más incidentes de agresiones entre la propia pareja.

Referencia Exclusive aggression against intruders in cockroach mating pairs following mutual wing-eating. Haruka Osaki et al. Royal Society Open Science (2026). DOI:https://doi.org/10.1098/rsos.251992

Invertebrados y parejas exclusivas

Los científicos interpretan que este “canibalismo parcial” funciona como un "adhesivo social": al consumirse mutuamente una estructura corporal, los individuos adquieren señales químicas o físicas que potencian el reconocimiento y la exclusividad. En forma simultánea, se refuerza la cohesión del dúo frente a otros competidores: el estilo de vida dentro de la madera en descomposición, donde estas cucarachas excavan y crían lentamente a sus crías, podría hacer especialmente ventajosa la monogamia y la cooperación parental.

Según publica IFLScience, la combinación de canibalismo y fidelidad parece constituirse en una estrategia tan sorprendente como coherente con la biología de la especie.

Los hallazgos sugieren que la exclusividad en las relaciones no es patrimonio único de los vertebrados: para los investigadores, la “agresión selectiva” tras la mutua ingesta de alas es la primera prueba experimental de un comportamiento social de este tipo en un invertebrado.