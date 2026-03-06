Un estudio revela cómo activar neuronas específicas acelera la extinción del miedo en ratones

Un estudio revela cómo la activación de neuronas específicas acelera la extinción del miedo, proporcionando nuevos conocimientos para los tratamientos de la ansiedad y el TEPT.

Los científicos han descubierto que los ratones pueden desaprender el miedo más rápidamente cuando se activan ciertas neuronas . Este descubrimiento podría conducir a mejores maneras de comprender y tratar los trastornos de ansiedad.

La extinción del miedo es el proceso cerebral por el cual los animales o las personas dejan de reaccionar ante algo aterrador una vez que deja de ser peligroso. Es clave para las terapias en afecciones como la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT), un problema de salud mental causado por eventos traumáticos.

Hormona involucrada

En una investigación anterior de 2022, científicos demostraron que ratones sin un receptor de serotonina específico, llamado 5-HT2C (una proteína que responde a la serotonina, un mensajero químico del cerebro), desaprenden el miedo más rápidamente.

El nuevo estudio, publicado en Translational Psychiatry, explica por qué sucede esto. Se centra en las células nerviosas que producen el factor liberador de corticotropina (CRF), una hormona involucrada en las respuestas al estrés. Estas células actúan como un interruptor principal en el núcleo del lecho de la estría terminal (BNST), una pequeña área cerebral que gestiona el miedo y la ansiedad. Al activar estas células en ratones normales, se acelera el desaprendizaje del miedo.

Nota del autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización. La versión en inglés puede consultarse aquí. Referencia. Chemogenetic modulation of CRF neurons in the BNST compensates for phenotypic behavioral differences in fear extinction learning of 5-HT2C receptor mutant mice. Hannah Schulte et al. Translational Psychiatry, volume 16, Article number: 63 (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41398-025-03799-1

Cómo el control de las células cerebrales ayuda a reducir el miedo

Los investigadores emplearon la quimiogenética, una técnica que actúa como un interruptor personalizado para activar o desactivar células cerebrales específicas. En ratones sin el receptor 5-HT2C, el bloqueo de las células CRF ralentiza la extinción del miedo. En ratones sin cambios, la activación de esas mismas células acelera la desaparición del miedo. Esto imita los resultados anteriores sin cambios genéticos.

La ausencia del receptor altera el funcionamiento de la serotonina en el BNST, potenciando la función de las células CRF en la reducción del miedo.

Posibles tratamientos

Esto es relevante para tratamientos comunes, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), medicamentos que elevan los niveles de serotonina y se utilizan para la ansiedad y el TEPT.

El uso prolongado de ISRS afecta al receptor 5-HT2C y podría actuar a través del sistema BNST-CRF. Esto podría explicar por qué estos fármacos suelen aumentar la ansiedad al principio, pero la reducen con el tiempo. Los hallazgos resaltan una vía cerebral específica que facilita un desaprendizaje más rápido del miedo, abriendo la puerta a terapias dirigidas sin efectos secundarios generalizados.

En general, esta investigación avanza en el conocimiento de los mecanismos cerebrales para la salud emocional.