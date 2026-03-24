La clonación en serie de mamíferos tiene un límite: un estudio con ratones revela el punto de ruptura

La clonación repetida no se puede sostener indefinidamente en mamíferos, según concluye un estudio en ratones que ha durado veinte años en Japón. La reclonación conduce a una acumulación de mutaciones letales de ADN, que afecta directamente las tasas de natalidad a partir de la generación número 27 y la vuelve inviable en la número 58.

Un estudio publicado hoy en la revista Nature Communications concluye que la clonación en serie no se puede mantener para siempre en mamíferos. Tras dos décadas de seguimiento en ratones, los investigadores japoneses han observado una acumulación progresiva de mutaciones genéticas que reduce la viabilidad de las crías y acaba bloqueando la continuidad del proceso.

El trabajo, liderado por el equipo del científico Teruhiko Wakayama, parte de una pregunta de fondo: por qué la evolución favoreció la reproducción sexual en lugar de la asexual. Para responderla, los investigadores fueron encadenando generaciones de ratones clonados mediante transferencia nuclear de células somáticas, un procedimiento que consiste en insertar el núcleo de una célula adulta en un óvulo al que se le ha retirado su propio material genético.

Un límite biológico concreto

Los resultados muestran que, durante las primeras generaciones, la técnica funcionó con relativa normalidad e incluso mejoró en eficiencia. Pero a partir de la generación 27 comenzó un descenso claro en las tasas de natalidad. La generación 58 fue la última: los ratones nacidos en ese ciclo murieron a las pocas horas de vida, lo cual truncó definitivamente la serie.

La razón principal es la acumulación progresiva de daños en el ADN. Aunque muchos de los animales nacían aparentemente normales y podían desarrollar una vida parecida a la de un ratón no clonado, el estudio detectó un incremento sostenido de mutaciones puntuales y alteraciones estructurales del genoma. Con el tiempo, esas fallas se volvieron demasiado numerosas para ser corregidas.

Para Sagrario Ortega, jefa de la Unidad de Edición Genómica en Ratón del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en España, el estudio demuestra que la clonación seriada “reduce notablemente el número de nacimientos” a partir de unas 25 generaciones y termina por volverse “incompatible con la vida”, según indicó a Science Media Centre.

La investigadora, quien no formó parte del estudio, subraya que la reproducción sexual permite mezclar material genético de dos individuos y reparar mutaciones perjudiciales, una ventaja biológica que habría sido decisiva durante millones de años.

Referencia Limitations of serial cloning in mammals. Sayaka Wakayama et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-69765-7

La clonación no puede ser eterna

En la misma línea, María del Carmen Navarro Maldonado, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, quien tampoco participó de la investigación, destaca en la misma publicación que la novedad del trabajo está en su continuidad temporal: 20 años de seguimiento y más de 25 generaciones de reclonación, con anomalías fenotípicas y genéticas que se hicieron evidentes después de la generación 26. A su juicio, el estudio confirma que la reclonación “no puede ser eterna”.

Por último, Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), en España, califica el experimento de “heroico” y casi irrepetible. Montoliu, que no integró el equipo responsable del nuevo estudio, recuerda que la clonación de mamíferos ha mostrado siempre una eficiencia baja y una elevada frecuencia de anomalías del desarrollo. En este caso, el valor del estudio reside en que permite observar de forma directa cómo la clonación seriada acumula mutaciones hasta alcanzar un límite biológico.