Un robot vence a los mejores jugadores de tenis de mesa del mundo

La investigación ha demostrado que un robot autónomo puede ganarle a deportistas de élite en una especialidad competitiva, igualando o superando el tiempo de reacción y la toma de decisiones de los humanos en un espacio físico.

Un robot ha conseguido competir con jugadores profesionales de tenis de mesa y derrotar a parte de ellos en condiciones reales. La investigación abre una nueva etapa para la robótica autónoma, con aplicaciones mucho más allá del deporte.

La firma Sony AI presentó recientemente a Ace, un robot capaz de competir con jugadores humanos de primer nivel en tenis de mesa, y de ganar un porcentaje importante de sus partidos. Según el estudio publicado en la revista Nature, se trata del primer sistema autónomo en el mundo real que resulta competitivo frente a atletas de élite en este deporte, una disciplina que exige percepción ultrarrápida, toma de decisiones instantánea y control físico de altísima precisión.

Características técnicas únicas

Sony señala en una publicación que Ace se enfrentó a cinco jugadores de élite, todos con más de diez años de entrenamiento intensivo, y a dos profesionales activos de la liga japonesa.

El robot jugó conforme a las normas de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, en una cancha de tamaño oficial y con arbitraje de jueces acreditados. En esa serie de enfrentamientos, Ace ganó tres de cinco partidos contra los jugadores de élite.

La clave del avance se encuentra en la combinación de tres aspectos: visión de muy baja latencia, aprendizaje por refuerzo y hardware robótico de alta agilidad.

Sony explica que Ace usa un sistema híbrido con sensores de visión por eventos y cámaras de alta velocidad, capaces de seguir la pelota de 40 milímetros con gran precisión, medir su giro y procesar la trayectoria en apenas 10,2 milisegundos. El sistema permite al robot ajustar su golpe incluso mientras la jugada ya está en marcha.

¿Hasta dónde llegará la autonomía robótica?

Un detalle a tener en cuenta es que Ace no ganó por fuerza bruta, sino por control. El análisis muestra que el robot logró devolver de forma consistente más del 75 % de las bolas con efecto hasta un determinado umbral de giro, y que incluso consiguió puntos directos al servir.

Science Alert destaca además que el sistema no solo responde rápido: también detecta el spin de la pelota, algo que históricamente había limitado a otros robots de tenis de mesa. En otras palabras, Ace no imita un brazo mecánico cualquiera, sino que interpreta el juego.

Referencia Outplaying elite table tennis players with an autonomous robot. Peter Dürr et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10338-5

Los investigadores creen que se trata de una prueba de que la inteligencia artificial física ya puede operar en entornos reales, cambiantes y hostiles, donde el margen de error se mide en milisegundos.

Si un robot es capaz de leer, decidir y ejecutar acciones en un deporte tan veloz y competitivo como el tenis de mesa, el mismo enfoque podría trasladarse a tareas industriales, asistencia humana, manipulación de objetos delicados o cualquier escenario que exija coordinación instantánea entre percepción y movimiento. La gran pregunta es: ¿hasta dónde puede llegar la autonomía robótica?