El cáncer de cuello uterino podría desaparecer en los países ricos en 2048

Teniendo en cuenta las actuales campañas de vacunación y cribado del cáncer de cuello de útero, los países de altos ingresos podrían eliminar esta enfermedad hacia el año 2048, según un nuevo estudio internacional. España podría ser uno de estos países, de acuerdo a algunos expertos.

Los países más ricos están en camino de eliminar el cáncer de cuello uterino en 2048 si mantienen sus políticas de vacunación y detección precoz, según un equipo internacional liderado por la Universidad de Laval, en Canadá, y con la participación del Instituto Catalán de Oncología, en España. La investigación, publicada en la revista The Lancet, advierte al mismo tiempo que la brecha con los países más pobres seguirá ampliándose, si no se acelera el acceso global a la prevención.

El estudio sostiene que los países de altos ingresos están cerca de eliminar el cáncer de cuello uterino si mantienen sus actuales campañas de vacunación contra el VPH y de cribado. La eliminación se refiere a reducir la incidencia por debajo de cuatro casos por cada 100.000 mujeres. Según una nota de prensa, el trabajo concluye que la brecha con los países de ingresos bajos y medios no solo persistirá, sino que puede ampliarse de forma considerable si no se refuerzan las políticas de prevención.

El problema de la desigualdad regional

La desigualdad es evidente: en los países más pobres, la incidencia ya es tres veces mayor que en los más ricos. Si la cobertura de vacunación se mantiene en niveles similares a los actuales, la diferencia podría multiplicarse por doce hacia finales de siglo, e incluso alcanzar una desproporción de hasta 40 veces. El cáncer de cuello uterino puede detenerse, pero la prevención no está llegando con la misma fuerza a todas las regiones del planeta.

La estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzada en 2020 incluye vacunar al 90 % de las niñas antes de los 15 años, realizar cribado al 70 % de las mujeres y tratar al 90 % de los casos detectados de lesiones precancerosas y cáncer.

Ese marco ya está funcionando en los países de altos ingresos, donde la combinación de vacunación y cribado sitúa la enfermedad en trayectorias de eliminación en pocos años. En cambio, los países con menos recursos avanzan más lentamente por la falta de inversión, de sistemas de información y de acceso sostenido a las intervenciones.

España, en una situación muy ventajosa

"España se sitúa entre los países líderes, donde el contexto actual permite prever la eliminación del cáncer de cuello uterino en los próximos años. Esto se debe a la alta cobertura vacunal en niñas y niños, a la transición hacia un cribado poblacional basado en VPH y a una elevada tasa de tratamiento en mujeres que lo necesitan", indicó a Science Media Centre la especialista Silvia de Sanjosé, del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), quien no formó parte del nuevo estudio.

Referencia Substantial increases in cervical cancer inequalities worldwide without enhanced human papillomavirus vaccination and screening efforts: a global modelling study. Marc Brisson et al. The Lancet (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(26)00410-1

Los autores del trabajo concluyen que la mejor forma de reducir desigualdades no sería solo mantener los objetivos de la OMS, sino ampliarlos con vacunación universal de niñas y niños y campañas de recuperación para adolescentes y adultos jóvenes que no recibieron la dosis a tiempo.

En ese sentido, la llegada de vacunas más baratas y la posibilidad de usar una sola dosis, en lugar de dos, podrían facilitar ese salto y reducir notablemente la brecha. Bajo este escenario ideal, podrían evitarse casi 37 millones de casos de cáncer antes de que termine el siglo.