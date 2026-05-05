Un estudio revela que los microplásticos también pueden calentar la atmósfera

Los microplásticos y nanoplásticos ya no son solo un problema para los océanos, los ecosistemas o la salud humana: un estudio sostiene que también contribuyen al calentamiento de la atmósfera, al absorber luz solar. La investigación abre una nueva línea sobre su impacto climático.

Un trabajo científico publicado ayer en la revista Nature Climate Change sugiere que los microplásticos y nanoplásticos suspendidas en el aire pueden absorber luz solar y contribuir al calentamiento atmosférico, un efecto que hasta ahora había sido poco cuantificado. El equipo de investigadores chinos y estadounidenses concluye que los diminutos plásticos están viajando por la atmósfera y pueden interactuar con la radiación solar, con un impacto real sobre el sistema climático.

Un efecto comparable al del carbono negro

La investigación combinó un modelo de transferencia radiativa con propiedades ópticas medidas experimentalmente y distribuciones atmosféricas simuladas. Según el estudio y un artículo publicado en Nature, las partículas coloreadas muestran una absorción de luz mucho mayor que las partículas vírgenes: su coeficiente de absorción fue 74,8 veces superior al de las partículas intactas.

El estudio también estima concentraciones medias globales de 4,18 microplásticos por metro cúbico de aire y 3,67 nanoplásticos por metro cúbico, aunque esos valores proceden de patrones de modelización y no de un muestreo global directo. Sin embargo, los autores comparan la incidencia de los microplásticos en la atmósfera con el carbono negro y concluyen que equivaldría al 16,2 % de ese efecto, con picos regionales aún superiores.

Incertidumbres y dudas a resolver

Aunque no se equipara con los grandes gases de efecto invernadero, el impacto de los microplásticos se transforma en un actor adicional que podría estar sumando calor en la atmósfera. En una publicación de Science Media Centre, el profesor Roberto Rosal, de la Universidad de Alcalá, en Madrid, quien no formó parte del estudio, advierte que el estudio es un ejercicio predictivo basado en partículas de laboratorio, no en muestras atmosféricas reales, y que la estimación total depende de inventarios y supuestos todavía discutibles.

Referencia Atmospheric warming contributions from airborne microplastics and nanoplastics. Yu Liu et al. Nature Climate Change (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41558-026-02620-1

En la misma publicación, Sam Harrison y Eiko Nemitz, del Centro Británico de Ecología e Hidrología (UKCEH), en el Reino Unido, quienes tampoco participaron de la investigación, coinciden en que la evidencia apunta a una posible contribución al calentamiento, pero subrayan que persiste una gran incertidumbre sobre la distribución de estas partículas, sus emisiones y su comportamiento óptico.

A pesar de esto, sugieren que existen cada vez más pruebas de que la contaminación por plásticos puede agravar el impacto de muchos límites planetarios, entre ellos el cambio climático, la acidificación de los océanos, la alteración de los flujos biogeoquímicos y la integridad de la biosfera.