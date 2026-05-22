Una nueva tecnología de baterías permitiría cargar un coche eléctrico en solo 6 minutos

Un equipo australiano de investigación ha desarrollado una estrategia de batería que podría reducir a apenas seis minutos el tiempo necesario para cargar un coche eléctrico. La clave está en una nueva arquitectura interfacial que favorece una recarga más rápida, eficiente y estable, un paso relevante para resolver uno de los grandes obstáculos de la movilidad eléctrica.

Especialistas de la Universidad de Adelaida, en Australia, han creado celdas de batería para coches eléctricos tipo bolsa mediante catálisis de reducción aniónica interfacial, logrando una carga superior al 85 % en tan solo seis minutos. Además, estas celdas proporcionaron aproximadamente 240,4 vatios-hora por kilogramo tras menos de seis minutos de carga.

Una nueva arquitectura para favorecer cargas ultrarrápidas

El estudio publicado en la revista Nature Energy promete reordenar el mapa de la recarga rápida para vehículos eléctricos. Según informa Tech Xplore, el potencial de esta técnica es vital para darle un nuevo impulso a la movilidad sostenible: no se trata de cargar "con más potencia”, sino de modificar la arquitectura del dispositivo.

Los investigadores explican que los centros catalíticos regulan la estructura interfacial y atraen aniones hacia la superficie del electrodo, favoreciendo la formación de una capa protectora inorgánica, sólida y compacta. En la demostración experimental, la concentración de aniones fue vital para optimizar la interfaz.

Ese ajuste tiene consecuencias directas sobre el rendimiento. En lugar de una interfaz dominada por el solvente, el sistema estudiado favorece una estructura rica en aniones, lo que acelera el transporte de litio y ofrece mayor robustez mecánica, dos condiciones decisivas para soportar cargas ultrarrápidas sin degradar de inmediato la batería.

Referencia Anion-reduction catalytic centres regulate interfacial solvation structures for fast-charging Si anodes. Shuibin Tu et al. Nature Energy (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41560-026-02074-x

Cargar un coche eléctrico mientras se toma un café

Las cifras más llamativas aparecen al analizar la durabilidad. El sistema mantuvo aproximadamente un 76 % de retención de capacidad después de 500 ciclos, en tanto que la tecnología cumple el umbral de carga rápida del USABC. En una celda tipo bolsa se alcanzaron densidades energéticas de 259,6 Wh/kg en 10 minutos y 240,4 Wh/kg en 6 minutos.

Aunque no se trata todavía de una batería comercial lista para salir a los concesionarios, se trata de un avance muy prometedor. El siguiente paso será escalar la tecnología y probar su desempeño a largo plazo bajo condiciones operativas reales. Si esa transición arroja resultados positivos, cargar un coche eléctrico en un tiempo parecido al de tomar un café podría dejar de ser una fantasía y convertirse en un objetivo técnico alcanzable.