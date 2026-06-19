Inteligencia Artificial y Sociedad
La gente se casa con hologramas y se hace amiga de los chatbots: ¿es la IA un camino real hacia la felicidad?
Los sistemas artificiales pueden aliviar la soledad, pero no sustituyen la comprensión, la emoción y la responsabilidad moral de las relaciones humanas
Redacción T21
La felicidad genuina depende de conexiones interpersonales auténticas, pero la IA está alterando las ideas tradicionales de amistad y relaciones. Un nuevo estudio concluye que la IA puede reducir la soledad y brindar asistencia, pero carece de la comprensión genuina, las emociones y la responsabilidad moral necesarias para el florecimiento humano.
La frontera entre compañía tecnológica y afecto real se vuelve cada vez más borrosa. Mientras crecen los casos de personas que entablan amistad, apoyo emocional o incluso vínculos románticos con sistemas de inteligencia artificial, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede una relación con una máquina conducir de verdad a la felicidad?
La necesidad de un "otro" real
En un artículo publicado en The Conversation, los filósofos Anné H. Verhoef y Edmund Terem Ugar, de la North-West University, en Sudáfrica, describen cómo algunas personas están usando chatbots, robots sociales y hologramas como amigos, consejeros o parejas simbólicas. Su diagnóstico indica que estas herramientas pueden reducir la sensación de aislamiento y ofrecer apoyo práctico, pero no equivalen a una relación humana plena.
La razón, según los autores, es que la IA carece de varios elementos que resultan decisivos en la vida afectiva: comprensión genuina, emociones auténticas y responsabilidad moral. Es decir, puede imitar la cercanía, pero no experimentar el cuidado recíproco que define una amistad o un amor humano. La cuestión no es solo tecnológica, sino principalmente filosófica: ¿basta con sentirse acompañado o la felicidad requiere ser reconocido por un "otro" real?
El estudio de los especialistas, publicado en la revista Philosophies, se centra en cómo cambia la idea del “otro” cuando la mediación tecnológica entra en el terreno de la intimidad, justo en un contexto en el que los compañeros artificiales prometen presencia constante, conversación sin juicio y disponibilidad total.
"Comodidad" artificial vs vínculo humano real
Pero la evidencia sobre bienestar sigue apuntando en otra dirección. Diferentes estudios recuerdan que las relaciones cercanas son mejores predictores de longevidad, salud y satisfacción vital que la riqueza o el estatus: el ser humano no solo necesita interacción, sino reciprocidad, profundidad y pertenencia.
Referencia
Happiness in the AI Age: Ricoeur and the Question of the AI Humanoid as the Technological Other. Anné Hendrik Verhoef and Edmund Terem Ugar. Philosophies (2026). DOI:https://doi.org/10.3390/philosophies11030083
Bien utilizada, la tecnología puede aliviar la soledad, ofrecer apoyo cotidiano o facilitar la expresión emocional en personas que tienen dificultades para vincularse. Pero el riesgo aparece cuando la comodidad del sistema desplaza al vínculo humano, y la simulación ocupa el lugar de la vulnerabilidad, el compromiso y la vida compartida.
En resumen, la inteligencia artificial puede ser un alivio, una herramienta e incluso una compañía útil, pero no ofrece un camino completo hacia la felicidad. Esa diferencia parece marcar gran parte de nuestra vida emocional, sugiriendo la necesidad de un "otro" humano que la IA no puede suplantar.
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