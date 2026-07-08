Un gran desprendimiento en Groenlandia podría anticipar una pérdida más rápida de la capa de hielo

Un episodio masivo de desprendimiento en el glaciar Sermeq Kujalleq revela que una perturbación nacida en el interior de la capa de hielo de Groenlandia puede propagarse con rapidez hasta el frente y desencadenar cambios irreversibles.

Un equipo científico de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, analizó la respuesta masiva de desprendimiento de uno de los glaciares activos del oeste de Groenlandia, que registró recientemente un evento extremo. Se cree que este tipo de sucesos podría estar anticipando que la capa helada se está desintegrando más rápidamente de lo pensado, incrementando el riesgo de un aumento considerable en el nivel del mar.

Según el estudio publicado en Nature Geoscience, una brusca secuencia de deshielo y fractura en el glaciar Sermeq Kujalleq muestra cómo una perturbación iniciada tierra adentro puede propagarse con rapidez hasta la línea de costa y desencadenar un fuerte episodio de desprendimiento. Los autores sostienen que este tipo de respuesta podría ser una señal de una pérdida más rápida de la capa de hielo en Groenlandia, en un escenario de calentamiento continuado.

Un fenómeno intenso y extremadamente largo

El trabajo se centra en dos lagos supraglaciares que se vaciaron entre el 21 y el 24 de julio de 2022. Esos lagos, formados por el agua de la superficie del hielo, liberaron de forma repentina un gran caudal que se coló hasta la base del glaciar. A partir de ahí, el agua actuó como lubricante y provocó un pulso de aceleración que recorrió más de 16 kilómetros en apenas 4 horas hacia el frente glaciar, donde terminó alimentando un episodio de desprendimiento inusualmente prolongado.

Referencia Velocity and calving response of a major Greenland ice stream to a lake drainage event. Adrien Wehrlé et al. Nature Geoscience (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41561-025-01858-2

La magnitud del fenómeno sorprendió por su intensidad y por su duración. El desprendimiento se extendió más de 2 horas, con 25 eventos consecutivos de pérdida de hielo en ese intervalo, incluyendo uno de los mayores observados durante una campaña de campo. En otras palabras, no se trató de un bloque de hielo aislado cayendo al mar, sino de una cascada de fracturas encadenadas.

Video del último gran evento de desprendimiento de hielo que analiza el estudio. Crédito: Adrien Wehrlé.

Riesgo en aumento para el nivel del mar

Todo indica que la clave estuvo en la conexión entre el interior del sistema glaciar y su terminación oceánica. El estudio concluye que las perturbaciones generadas por el drenaje de los lagos pueden transmitirse casi sin amortiguación hasta el frente del glaciar, donde desencadenan cambios potencialmente irreversibles. Esa observación es relevante, porque la dinámica de los glaciares rápidos de Groenlandia suele vigilarse por satélite, lo cual deja fuera procesos de corta duración como el registrado en este caso.

El hallazgo recuerda que la capa de hielo de Groenlandia contribuye de forma decisiva al aumento actual del nivel del mar y que su deshielo se ha acelerado notablemente, en comparación con aquello que sucedía hace tres décadas. Si el calentamiento del Ártico sigue intensificándose, los investigadores sostienen que aumentarán tanto el tamaño de los lagos supraglaciares como la frecuencia de sus vaciados, con el consiguiente riesgo de más aceleraciones repentinas, más desprendimientos y una pérdida más rápida de hielo hacia el océano.

Fuente: Levante - EMV