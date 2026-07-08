Una nueva tecnología detecta consciencia oculta en pacientes que no responden

Investigadores británicos han demostrado un nuevo enfoque para identificar signos de consciencia oculta en personas que no pueden hablar ni moverse después de una lesión cerebral grave.

Un equipo de la Universidad de Bath, en Reino Unido, ha presentado un método que permite detectar signos de consciencia en pacientes que, a simple vista, parecen no responder tras una lesión cerebral grave. La investigación combina tecnología de interfaz cerebro-ordenador con electroencefalografía y propone un sistema de evaluación repetida, que podría cambiar el diagnóstico de personas con trastornos prolongados de la consciencia.

El estudio, publicado en Communications Medicine, apunta además a una futura vía de comunicación para pacientes incapaces de hablar o moverse. Los científicos solicitaron a los participantes que imaginen movimientos concretos, como levantar un peso con la mano izquierda o mover ambos pies, mientras un casco capta la actividad eléctrica del cerebro.

Identificar la consciencia sin movimiento físico

Cuando la respuesta cerebral coincide con esas instrucciones, el sistema puede identificar patrones de intención incluso en ausencia de movimiento físico. Según una nota de prensa, el protocolo se diseñó en varias fases: entrenamiento repetido, retroalimentación en tiempo real y exploración de capacidades cognitivas más complejas.

En total, 44 personas participaron en el estudio, incluyendo pacientes con estado de vigilia sin respuesta, estado mínimamente consciente y síndrome de enclaustramiento, además de dos voluntarios sanos usados como referencia. Los resultados muestran que el 73,8 % de los pacientes logró modular su actividad cerebral de manera fiable en las tareas de imaginación motora y que alrededor del 90 % de quienes llegaron a esa fase avanzó hasta la prueba final.

La combinación de la evaluación cerebral con las pruebas conductuales estándar elevó la capacidad diagnóstica para detectar un estado mínimamente consciente del 39 % al 69 %, según los especialistas. Los autores subrayan que los métodos clínicos tradicionales, basados en movimientos observables, pueden pasar por alto la consciencia cuando el daño neurológico impide responder físicamente.

El método podría ayudar a diferenciar mejor entre ausencia de respuesta motora y ausencia real de consciencia, uno de los grandes retos de la neurología clínica. / Crédito: Shawn Day en Unsplash.

Hacer visible la consciencia oculta

El propio estudio recuerda que hasta un 40 % de los pacientes en estado mínimamente consciente podrían ser mal diagnosticados, porque sus signos cognitivos pasan desapercibidos. Frente a ese límite, la nueva estrategia ofrece una evaluación más precisa, al repetir las pruebas en distintas sesiones y comprobar si las señales cerebrales se vuelven más consistentes con el tiempo.

Referencia Advancing EEG-based assessment of consciousness and cognition in prolonged disorders of consciousness. Naomi du Bois et al. Communications Medicine (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s43856-026-01574-x

Para los investigadores, el avance abre una puerta para mejorar la precisión diagnóstica y, a medio plazo, facilitar formas básicas de comunicación sin voz ni movimiento. Si esta línea continúa desarrollándose, la consciencia oculta podría dejar de ser una sospecha clínica para convertirse en una señal medible.

“Este trabajo muestra cómo la respuesta basada en el cerebro a preguntas estructuradas podría complementar la evaluación tradicional y ayudar a los médicos a detectar la consciencia oculta de manera más temprana”, concluyó en el comunicado la autora principal del estudio, la Dra. Naomi du Bois.

Fuente: Levante - EMV