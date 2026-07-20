Kimi K3, la nueva IA china que desafía a ChatGPT y Claude

Un modelo de IA chino sorprende a la industria tecnológica estadounidense con habilidades que rivalizan con las de Claude y ChatGPT: el nuevo sistema de código abierto Kimi K3 de la startup Moonshot, con sede en Beijing, alcanza estándares excepcionales en cuanto al rendimiento esperable de un modelo de lenguaje grande de IA.

Kimi K3, un modelo de IA chino que según las primeras pruebas y la reacción de los especialistas del sector se sitúa ya al nivel de las mejores versiones de Claude y ChatGPT en varias tareas clave, promete ser la gran sorpresa en la nueva carrera por la inteligencia artificial generativa.

El lanzamiento ha sorprendido a Silicon Valley porque refuerza una tendencia cada vez más clara: China no solo compite, sino que empieza a presionar de verdad a los gigantes estadounidenses en el terreno de la IA a gran escala, según informa Tech Xplore en base a datos de The Associated Press.

La IA y la "guerra tecnológica" entre Estados Unidos y China

La presentación de Kimi K3 llega en un momento especialmente sensible en cuanto a la tensión comercial entre las dos grandes potencias. La compañía lo describe como un modelo de código abierto de gran escala, una categoría en la que los componentes esenciales del sistema quedan accesibles para su estudio y reutilización, algo que favorece la adopción por parte de desarrolladores y empresas.

Según publica Reuters, el modelo aspira a destacar en razonamiento, programación de largo recorrido y tareas de conocimiento, además de ofrecer una ventana de contexto de un millón de tokens. Pero lo que más ha encendido las alarmas en Estados Unidos no es solo la magnitud del modelo, sino su rendimiento en un campo muy concreto: la codificación orientada a interfaces y producto final.

Kimi K3 ha destacado especialmente en una métrica que mide la capacidad de un sistema para resolver tareas de programación visibles para el usuario, pero además el modelo compite de forma seria con las referencias más potentes de Anthropic y OpenAI en varias pruebas, aunque no implica una superioridad absoluta en todos los usos.

El presidente chino, Xi Jinping, habla en la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de IA en Shanghai, el viernes 17 de julio de 2026. / Crédito: AP Photo/Ng Han Guan, Pool.

China acorta distancias y hasta se adelanta

Esto deja en claro que los laboratorios chinos están acortando distancias con rapidez y, en algunos segmentos, parecen incluso adelantarse gracias a una combinación de investigación agresiva, modelos abiertos y una estrategia de precios muy competitiva. K3 sería más barato que los nuevos modelos de OpenAI, lo que puede convertirlo en una opción especialmente atractiva para empresas y desarrolladores.

El contexto geopolítico indica además que las restricciones estadounidenses sobre el acceso chino a chips avanzados han empujado a Pekín a acelerar su autonomía tecnológica, mientras compañías como Huawei exhiben nuevos sistemas de cómputo y la industria local refuerza su infraestructura.

Al mismo tiempo, persisten las sospechas sobre la “destilación” de modelos, una práctica que Anthropic ha denunciado en varias ocasiones al acusar a firmas chinas de extraer capacidades de sus sistemas. Pekín rechaza esas acusaciones y defiende que la competencia en IA debe entenderse como un proceso de colaboración global.

Fuente: Levante - EMV