La pérdida de oxígeno en los océanos amenaza la estabilidad de la Tierra, alertan los científicos

Una nueva revisión científica advierte que la rápida pérdida de oxígeno del océano y otros ecosistemas acuáticos está empujando a la Tierra hacia un "espacio inseguro", con consecuencias que podrían ser irreversibles en escalas de tiempo humanas.

La pérdida de oxígeno en los océanos, mares, lagos, ríos y aguas costeras se está convirtiendo en una amenaza silenciosa para la estabilidad del sistema terrestre. Así lo advierte una nueva revisión liderada por científicos de la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos, que sostiene que la llamada desoxigenación acuática no solo afecta a la vida submarina, sino que interactúa con otros grandes procesos del planeta y podría empujar a la Tierra hacia un “espacio inseguro”.

El estudio, publicado en la revista Limnology and Oceanography, sintetiza las conexiones entre la pérdida de oxígeno disuelto y los nueve límites planetarios que, según este marco científico, delimitan el espacio operativo seguro para la humanidad.

El sistema terrestre está en riesgo

Los especialistas proponen que el oxígeno disuelto se incorpore explícitamente a ese esquema, porque su deterioro no actúa de forma aislada, sino que amplifica procesos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la carga de nutrientes y la carga de aerosoles.

De acuerdo a una nota de prensa, la desoxigenación acuática puede definirse como una pérdida rápida, global y de origen humano del oxígeno disuelto, impulsada principalmente por el calentamiento causado por las emisiones, la contaminación por nutrientes y los cambios en la ventilación de las aguas interiores.

Referencia Abundant interactions and feedbacks between aquatic deoxygenation and the other planetary boundaries suggest “unsafe” levels of oxygen loss with far-reaching impacts. Erica M. Ferrer et al. Limnology and Oceanography (2026). DOI:https://doi.org/10.1002/lno.70434

Según los autores, estas alteraciones comprometen los procesos biológicos y químicos que ayudan a regular el clima de la Tierra y perjudican a organismos que van desde microorganismos hasta peces y tiburones. Incluso los mamíferos marinos, que respiran en superficie, pueden verse afectados por la modificación de sus presas, hábitats y redes tróficas.

Un diagrama que muestra algunas de las interacciones clave que existen entre la desoxigenación acuática y otros límites planetarios. / Crédito: dataMares.

Impactos irreversibles

Vale destacar que el trabajo no se limita a señalar daños ecológicos locales, sino que intenta situar el problema en una escala planetaria. Los investigadores afirman que la desoxigenación acuática interactúa de forma extensa con las demás fronteras de la Tierra y que, dadas las tasas actuales de pérdida de oxígeno, el planeta se estaría acercando a una zona de inestabilidad con impactos posiblemente irreversibles en nuestras vidas. Para evaluar esta evolución, el estudio identifica además cuatro indicadores que podrían servir en el futuro para definir un límite global específico sobre el oxígeno acuático.

La idea de incorporar el oxígeno disuelto al marco de límites planetarios puede mejorar la toma de decisiones científicas y políticas. Los expertos estadounidenses creen que reconocer este proceso como una amenaza crítica ayudaría a medir mejor sus efectos sobre la estabilidad de la Tierra y a reforzar las estrategias para preservar la biodiversidad y el clima.

Fuente: Levante - EMV