Una IA revela que los cambios climáticos impulsaron grandes saltos en la evolución de las aves

La evolución de las aves no habría avanzado de forma continua, sino en ráfagas: un análisis con inteligencia artificial y más de 170.000 mediciones óseas apunta a que los cambios climáticos del pasado pudieron desencadenar grandes pulsos de innovación entre las aves.

Investigadores de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, han utilizado una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) para demostrar que las aves del grupo Passeriformes evolucionaron en rápidos estallidos y que estos súbitos progresos coincidían frecuentemente con cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra.

Inestabilidad climática e innovación morfológica

El trabajo concluye que varios episodios de innovación morfológica coincidieron con momentos de inestabilidad climática a lo largo de decenas de millones de años. Las conclusiones de los científicos forman parte de un estudio publicado en la revista Nature Ecology & Evolution.

El análisis se basa en más de 170.000 mediciones óseas correspondientes a 2.057 especies de Passeriformes, un linaje que incluye desde jilgueros y pinzones hasta cuervos y aves del paraíso. Con ese material, los autores reconstruyen la historia evolutiva del plan corporal de estas aves durante unos 50 millones de años.

Extraños estallidos evolutivos

Según una nota de prensa, la evolución se caracterizó por “raros estallidos” de innovación, concentrados cerca del origen de grandes grupos taxonómicos. Uno de los hallazgos más llamativos es que esos pulsos evolutivos aparecen temporalmente alineados con intervalos de mayor inestabilidad climática en la historia de la Tierra.

Los investigadores señalan que estos episodios de cambio se reflejan también en patrones espaciales actuales: en las latitudes altas, las comunidades de aves tienden a mostrar tasas medias de evolución fenotípica más elevadas y una estructura de rasgos más modular. De esta manera, el estudio apoya la hipótesis de que la variabilidad climática puede actuar como un motor recurrente de diversificación evolutiva.

Tangara de cabeza verde (Tangara seledon). Parque Nacional Itatiaia, Brasil. / Crédito: Daniel J. Campo/Flickr.

Evolución que se acelera a partir de cambios en el entorno

En ese sentido, los especialistas plantean que la teoría evolutiva lleva más de un siglo planteando que las radiaciones adaptativas pueden producir explosiones de diversidad seguidas de desaceleraciones.

En su interpretación, la novedad ecológica o la expansión hacia nuevos continentes podrían acelerar la evolución durante un tiempo, hasta que las oportunidades disminuyen y el ritmo se frena.

Referencia Rates of passerine body plan evolution in time and space. Jacob S. Berv et al. Nature Ecology & Evolution (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41559-026-03110-5

Más allá de las aves

Pero las conclusiones exceden a las aves, ya que según esta hipótesis los grandes cambios ambientales no solo provocan extinciones o desplazamientos, sino que también pueden abrir ventanas de oportunidad para la aparición de nuevas formas de vida.

En momentos en que el planeta de enfrenta a la intensificación de un proceso de cambio climático, este estudio es crucial para entender cómo podrían reaccionar las especies en un futuro cercano.

Fuente: Levante - EMV