¿Por qué es importante el papel de la Enfermería Escolar en la Comunidad Valenciana que usted contribuyó a poner en marcha?

La integración de enfermeras en la comunidad escolar es una gran inversión en salud, un ahorro económico a corto, medio y largo plazo, por lo que nunca debe verse como un gasto. Es una tranquilidad sanitaria para los padres, docentes, personal del centro y para toda la comunidad educativa en general. Es la mejor evidencia política de que se apuesta por educar en salud en edades tempranas de la vida, una cuestión que condicionará la actitud hacia hábitos saludables en edades más avanzadas.

– ¿Qué le parece que a raíz de la vuelta al colegio en tiempos de Covid se haya puesto en valor el papel de la Enfermería Escolar?

Es lamentable que haya sido así, los políticos se vuelven más permeables y sensibles a las reivindicaciones profesionales en tiempo de enfermedad, en momentos de crisis, cuando debería ser todo lo contrario. Las enfermeras escolares están cobrando protagonismo social por el gran papel que pueden realizar en una adecuada vuelta a las aulas. La gestión de todo lo relativo a la actuación frente al Covid-19 es solo uno de los cometidos que pueden llevar a cabo estas profesionales. No hay que olvidar el resto de actividades que realizan, tales como atención sanitaria en accidentes escolares, seguimiento de patologías crónicas y de tratamientos pautados por los médicos, charlas de EpS, hábitos saludables, detección precoz y prevención de la violencia escolar, domestica y de género, sexualidad saludable, desigualdades de género, etc. Nexo de unión y coordinación con los servicios de salud y gestión de temas sanitarios. Consultor/asesor en temas de salud para toda la comunidad educativa.

– ¿Cree que es una moda necesaria por la pandemia o que viene para quedarse?

Me gustaría creer a todos aquellos políticos que ahora, estando en la oposición, defienden con tanto énfasis la figura de la enfermería escolar. Quienes están ahora en el Gobierno de la Comunitat, cuando solo eran opción de gobierno, también lo hacían, y sin embargo ahora son los que más trabas están poniendo. No nos queda otra que luchar contra la visión tan cortoplacista que tiene, en línea general, nuestra clase política. No obstante, debemos de aprovechar esta corriente que ha surgido en pro de la Enfermería Escolar, reforzarla y estar al lado de quienes nos están apoyando para que cuando llegue el momento poner encima de la mesa todas estas reivindicaciones y exigir su cumplimiento.

– Hay sectores de la profesión que reclaman que ese papel de la Enfermería Escolar se realice en atención primaria. ¿Qué le parece?

Creo que estamos ante una discusión sin mucho recorrido profesional. Las enfermeras escolares o las enfermeras que lleven a cabo su trabajo en los centros educativos deben formar parte del colectivo de Enfermería de Atención Primaria. Deben tener una formación específica, siendo la idónea para mí, en primer lugar, la especialidad de Pediatría, en segundo lugar un máster en Salud Escolar y, en tercer lugar, la especialidad de Comunitaria. Y, sobre todo, lo más importante es que el trabajo que lleven a cabo lo desarrollen a jornada completa en el centro educativo, mediante programas concretos y con los recursos, medios, reconocimientos e instalaciones necesarios.

– ¿Qué puede aportar a la promoción de la salud de los niños y niñas la Enfermería Escolar?

En las edades tempranas de la vida es cuando se puede influir con más garantías de éxito en la adquisición y cambio de hábitos de salud. La Enfermería Escolar tiene entre sus objetivos la modificación del conocimiento, actitudes y comportamientos de salud, a través de una educación para la salud que ayude a fomentar actitudes criticas, autónomas y solidarias, que permitan analizar problemas, acceder a la información adecuada, reflexionar sobre los valores que lleva implícita cada acción, asumir responsabilidades y aprender a tomar decisiones. La enfermera escolar permite crear un entorno escolar seguro y de confianza y puede mejorar la calidad de vida de la comunidad escolar poniendo las bases para ir creciendo en salud y conseguir en el futuro adultos más sanos.

– ¿Cómo contribuye la Escuela de Salud CEU a la formación de los futuros profesionales en el ámbito de la Enfermería Escolar?

La trayectoria de la Escuela de Salud CEU debe invitar a la reflexión sobre la pertinencia de la misma en estos tiempos difíciles en los hay que apostar por no seguir haciendo lo mismo, ya que considero necesario y obligatorio un cambio de políticas preventivas, donde la Educación para la Salud juegue un papel determinante en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. La Escuela de Salud CEU fue disruptiva en su momento, como claro ejemplo de la necesidad de innovación para superar los obstáculos político-administrativos con que se encontraron los alumnos de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche.