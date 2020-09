En su perfil de Linkedin, Jorge Valencia Rosales, abogado en el despacho Rojano&Reyes, asegura con una seguridad que auna confianza y pasión: «Soy un joven profesional apasionado del Derecho y de las Nuevas Tecnología debido al espíritu emprendedor que me caracteriza. Desde el momento que empecé a trabajar, supe que quería dedicarme al Derecho y especialmente al Legal Tech entre otras ramas y por ello he acabado el máster en Abogacía en la Universidad Cardenal Herrera en Elche». Desde hace unos meses trabaja en una de las firmas más prestigiosas de la provincia de Alicante, especializada en Derecho Bancario y Legal Tech.

Sobre su tránsito a la vida profesional, Jorge Valencia señala que al prinicipio veía muy difícil incorporarse a trabajar a un despacho de prestigio. «Sin embargo, después de realizar el máster del CEU para mí ha sido muy sencillo, ya que en una de las clases impartidas por el que hoy es mi jefe y compañero Salvador Reyes, me acerqué a él y le pregunté si podía iniciar las prácticas del máster en su despacho, a lo que me respondía que por supuesto que sí». Más tarde, el CEU hizo posible todo sin ninguna dificultad y a día de hoy se encuentra trabajando en uno de los despachos con más prestigio de Elche y de la provincia de Alicante.

Encontrar trabajar en una época marcada por el Covid-19 no es fácil. Pero tampoco es fruto de la casualidad. Al respecto, este exestudiante del CEU considera que «la suerte ha sido estudiar en el CEU y creo que, gracias a que elegí este máster respecto de otro he tenido la oportunidad de seguir mi formación y, por tanto, uno de los días más especiales fue el día que me lo comunicaron y sabiendo que posiblemente fue el comienzo de mi vida laboral».

Los puntos fuertes del Máster

Entre los rasgos más destacables del Máster en Abogacía del CEU, Jorge destaca que el hecho de ser un grupo reducido hace que la relación tanto con los compañeros como con los profesores sea muy cercana. Asimismo, el hecho de que los profesores ejerzan la abogacía ayuda a acercar a los alumnos a la profesión. «Además, en mi opinión, con este máster de acceso a la abogacía buscamos el contacto con la vida laboral y la práctica profesional tanto en los despachos como en los juzgados y han hecho de mi expectativa una realidad. Por tanto, considero que es un valor añadido y diferencial que ofrece el CEU respecto a otras instituciones», enfatiza.

En este sentido, la metodología de estudio de casos es uno de los aspectos que más valora de la formación ofrecida en el CEU. «Esta metodología es la adecuada y necesaria para preparación de cualquier abogado y considero que salimos suficientemente preparados desde el primer momento que iniciamos nuestra pasantía en un despacho profesional. Ya que desde el primer día nos encontramos preparados para enfrentarnos a un caso particular de un cliente y para saber cómo afrontarlo y poder desenvolvernos profesionalmente con ayuda de nuestro jefe o compañeros el cliente quede satisfecho».

Una metodología que en el CEU cuenta, además, con el respaldo de un claustro de profesores de prestigio gracias al que «he tenido la oportunidad de conocer a profesionales de grandes despachos, Jueces, Magistrados y Magistradas que cuentan con una reputación a nivel nacional e internacional, fiscales, y otros profesionales con un gran prestigio en el ejercicio profesional de la abogacía».

La importancia de las habilidades sociales

«Después de realizar este máster, obtenemos muchas habilidades sociales, conocimientos jurídicos, aspectos procesales, entre otros y todo ello gracias a la profesionalidad del gran equipo docente que forma el Máster de Abogacía impartido en el CEU Cardenal Herrera», detalla Jorge Valencia Rosales sobre los puntos a favor que tiene este máster del CEU, algo que ha aprovechado para «obtener una mayor formación en ciertas ramas del derecho y conocimientos que no había adquirido anteriormente».

Por todo ello, recomienda hacer el máster, de Abogacía del CEU a todo el que quiera «tener una buena formación, hacer buenas amistades y ampliar su red de contactos profesionales y poder tener la oportunidad de empezar en tu primer despacho de abogados».