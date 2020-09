El reciente informe U-Ranking de la Fundación BBVA, que mide al sistema universitario español, señala que las universidades privadas en nuestro país destacan por la calidad y el rendimiento de su docencia y por la capacidad de incorporar a los jóvenes al mercado laboral. En este sentido, la Universidad CEU Cardenal Herrera sobresale en la Comunidad Valenciana por ser una de las instituciones con mayor alto grado de inserción laboral.

En el grado en Derecho, de acuerdo con las cifras del Observatorio Ocupacional CEU-UCH, la mitad de los egresados ya trabajaban antes de terminar los estudios, a partes iguales por cuenta ajena y propia. El 83%, además, trabajan en su misma Comunidad Autónoma. Para 7 de cada 10 estudiantes que se han formado en el CEU, una de las claves para acceder al mercado laboral ha sido la capacidad de aprendizaje, los conocimientos técnicos de la profesión y el trabajo en equipo que han desarrollado durante los cuatro años de carrera universitaria. A ello hay que añadir, como factor relevante para su incorporación al mundo profesional, que prácticamente todos los egresados han realizado prácticas durante sus estudios universitarios, lo que para 4 de cada 10 supuso incorporarse al despacho donde realizó sus prácticas.

Pero, ¿cuáles son los perfiles que más demandan los despachos de abogados a la hora de incorporar a jóvenes egresados? Cinco miembros de las firmas Garrigues, PwC, Cuatrecasas, GESEM y Rojano&Reyes, referentes de la abogacía en la provincia de Alicante y que también son colaboradores y profesores del CEU desvelan sus criterios.

Antonio Vicente Amorós. Abogado y socio de la firma GESEM, de Elche, dedicada al asesoramiento y a la consultoría mercantil y financiera

Capacidad para gestionar herramientas. «En GESEM hemos contado con alumnos en prácticas en casi todas las ediciones del máster e incluso alguno se ha quedado con nosotros con una relación laboral permanente. Lo que valoramos es su formación y su capacidad para gestionar las herramientas a su disposición para la consecución del trabajo encomendado. Esa metodología la vienen desarrollando en el máster ya que el profesorado les inculca la necesidad de llegar al objetivo concreto con el uso de los recursos propios de un despacho profesional (bases de datos, documentos previos, interpretación de la ley, etc.). Y por supuesto se requiere un gran espíritu de trabajo y una actitud proactiva ante el nuevo reto que se abre ante ellos».

Manuel Esclapez Escudero. Profesor del Máster Universitario de la Abogacía del CEU y abogado especialista en procesal tributario y tributos locales de PwC España

Tener interés en una formación más completa. «Para nosotros es relevante que un alumno no se limite a obtener una calificación de apto, sino que tenga interés en una formación más completa. Además, no nos fijamos sólo en el expediente académico, sino que valoramos habilidades personales como la capacidad de trabajar en equipo, la empatía, habilidades comunicativas, etc., que sólo es posible apreciar con un contacto directo con los alumnos. Justo ello es lo que ha permitido a varios alumnos del Máster incorporarse a PwC».

Gonzalo Martín Gullón. Socio de Garrigues en Alicante y profesor de Derecho Societario en el Máster de la Abogacía.

Conocimientos técnicos, disciplina, iniciativa, ilusión, actitud... «Nuestro proceso de selección incluye no sólo el análisis del curriculum y el expediente académico, sino que hacemos pruebas de conocimiento, test psicotécnicos, dinámicas de grupo y entrevistas personales para obtener la máxima información posible sobre cada candidato. La finalidad es incorporar personas que no sólo aporten conocimientos técnicos, sino que nos aporten disciplina, iniciativa, ilusión, actitud, ideas nuevas… gente que sepa trabajar en grupo y asumir sus limitaciones. Creo que es el perfil común que todos los despachos buscamos y que este Máster ayuda a desarrollar, aunque como he dicho antes, los alumnos tienen también que poner de su parte».

Salvador Reyes Torres. Socio-Director del despacho Rojano&Reyes Abogados y profesor del Máster de la Abogacía del CEU en Elche.

Capacidad para trabajar en equipo. «Nuestra firma busca siempre profesionales con un alto valor añadido, no sólo en lo profesional sino también en el ámbito personal. Ahora los equipos de trabajo son muy transversales y para nosotros es imprescindible que los nuevos abogados además de tener conocimientos jurídicos tengan capacidades de trabajar con otros compañeros. Las ganas de aprender, los conocimientos tecnológicos, y la vocación hacia esta profesión son valores que tenemos muy en cuenta».

Sergio Ruiz. Consejero de Cuatrecasas Alicante y abogado del área de litigación & Arbitraje de la firma.

Dominio del inglés. «Para un joven abogado o jurista es esencial que, además de los conocimientos jurídicos que haya adquirido durante el grado, tenga capacidad de aprendizaje, de trabajo en equipo, dominio del inglés y, sobre todo, que disfrute con la práctica del Derecho».

Estudiantes de Derecho y del Máster Universitario de la Abogacía asistirán al I Congreso Nacional de Derecho de la Empresa

Los alumnos conocerán las últimas novedades y su aplicación de la Ley Concursal en un congreso que tendrá lugar el 1 y 2 de octubre

Una docena de estudiantes del grado de Derecho y del Máster Universitario de la Abogacía de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche tendrán la oportunidad de conocer las últimas novedades y su aplicación de la Ley Concursal de la mano del grupo de expertos que participarán, los próximos 1 y 2 de octubre, en el I Congreso Nacional de Derecho de la Empresa, organizado por el Foro de Debate Económico Germán Bernácer, una de las instituciones de referencia en la provincia de Alicante por su contribución al progreso económico y social. Según sus organizadores, en esta cita profesional, que nace con vocación de continuidad en los próximos años, donde se abordarán los temas de actualidad del Derecho Mercantil y su incidencia en las empresas, se esperan unos 150 asistentes. Para esta primera edición, la dirección técnica ha corrido a cargo de los magistrados Leandro Blanco García-Lomas y José Luis Fortea Gorbe, profesor en el grado de Dirección de Empresas y Marketing del CEU.