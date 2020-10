«Al principio íbamos muy perdidos, había mucha confusión y no sabíamos cómo organizarnos cuando teníamos una clase online y otra presencial a continuación, no sabíamos si venir al campus o no. Pero ahora como han habilitado estas aulas y podemos elegir dar la clase online aunque nos toque presencial si no nos viene bien venir ya lo vemos todo más organizado». Es la opinión de Clara Rovira, una alumna de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante (UA) que ayer seguía una clase online desde uno de los espacios habilitados en la facultad de Filosofía y Letras tras haber recibido otra presencial.

El arranque del curso ha sido complicado con problemas de horarios porque al asignar la aplicación del Aula Virtual los turnos presenciales en el campus resultaba imposible cuadrarlos por las diferencias entre el número de matriculados en las distintas asignaturas que obliga a separar en varios grupos a las más numerosas para cumplir con los aforos reducidos y hacerlas coincidir con las clases prácticas. De manera que los alumnos tienen clases presenciales y online el mismo día sin tiempo para desplazarse. También se dieron problemas de conexión en el aula virtual para quienes siguen la docencia desde casa. Los alumnos se pusieron en pie de guerra -de hecho el lunes deciden si convocan un paro académico- pero con la habilitación de aulas donde poder seguir las clases online el día que asisten a alguna clase presencial y la posibilidad de seguir la docencia online aunque el sistema les asigne presencialidad parece que dentro de la anormalidad de este curso, las aguas vuelven a su cauce.

En las bibliotecas y en todas las facultades han habilitado aulas para seguir la docencia online. En la que más, por sus características, en la Politécnica. Los alumnos disponen de aulas y salones de actos con cerca de 300 puestos, incluida una al aire libre en el patio del edificio donde se imparte Arquitectura. «Venimos para seguir las clases online o entre clase y clase porque ahora que el tiempo lo permite pensamos que es mejor estar al aire libre y la verdad es que está muy bien montada», afirma Jonathan Pozo, alumno de Arquitectura Técnica, mientras cierra su portátil para dirigirse a una clase presencial.

En otra de las aulas de la Politécnica Patricia Rodríguez, que estudia el doble grado de Informática y ADE, explica que «tenemos clase presencial por la tarde y como mi compañero vive cerca de Orihuela pues hemos decidido venir ya por la mañana y seguir el resto de clases online desde aquí». En la clase que estaban siguiendo el profesor estaba solo en el aula explicando la materia. «Somos ocho en esta clase pero es que hay mucha gente que no viene porque a lo mejor sólo tiene una presencial y vive fuera o aunque viva cerca prefiere hacerlo todo online para no perder tiempo», cuenta esta alumna.

«Las usamos mucho, yo he venido casi todos los días. Dentro del follón es una solución eficaz que nos soluciona mucho. Ojalá la situación fuera otra, pero habrá que adaptarse», dice Clara Morillas, mientras su compañera Carmen Llopis asiente. Son estudiantes de primero de Ingeniería Química y nunca se hubieran imaginado que su primer año de universidad iba a ser así. «Cuesta más conocer a gente, pero en los pocos días que llevamos está yendo todo bien. Esperamos que el curso que viene sea normal», añaden.

También se encuentra en esta situación Mar Marco, de Filología Inglesa a quien las clases online le han sorprendido para bien. «Se pueden seguir bastante bien y te enteras. Aunque es verdad que se nota que como no nos conocemos a la gente le da vergüenza interactuar. Pero, por otra parte, también surge más el intentar conocernos cuando tenemos clase presencial y nos vamos preguntando para ver cuándo coincidimos. Nos vamos a perder gran parte de la vidilla universitaria y tampoco sabemos cuánto va a durar la pandemia, pero nos iremos adaptando, es lo que nos ha tocado», concluye.