El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante (CEUA) ha convocado un paro académico el próximo miércoles en señal de protesta por el fin del curso pasado y el comienzo de éste con una docencia dual, presencial y online, que consideran que no está "bien estructurada" al combinar en el mismo día clases presenciales y telemáticas sin tiempo para desplazarse. El Consejo de Estudiantes tomó la decisión en asamblea el pasado lunes y hoy han recibido la autorización del Rectorado tras haber presentado la solicitud por registro general.

Es la primera vez que los estudiantes convocan un paro académico, hasta ahora las protestas se habían canalizado en huelgas. En un paro académico no se suspende la actividad docente, si bien la no asistencia del estudiante que secunde el paro no tendrá, por si sola, efectos en su calificación final. Y los profesores suspenden cualquier prueba de evaluación continua fijada para ese día.

El CEUA considera que el "alumnado ha sido el gran perjudicado" primero por el paso a la docencia totalmente online con el decreto de estado de alarma en marzo y ahora con la implantación de la docencia dual.

"Los estudiantes han visto perjudicado su aprendizaje viéndose obligados a soportar el mismo gasto económico en forma de tasas y un gasto mayor en ocasiones al tener que adquirir por su cuenta los materiales necesarios para adaptarse a la nueva situación. A cambio la inmensa mayoría del profesorado de la Universidad de Alicante optó por no realizar ningún tipo de docencia", critican del final del curso pasado.

Los estudiantes demandan "una reestructuración de las clases telemáticas y presenciales a fin de que los días se repartan entre días de presencialidad y días de clase telemática y se prescinda por tanto de los días mixtos. Que se habiliten espacios en la Universidad de Alicante para que los alumnos puedan realizar las clases de forma telemática en la propia Universidad cuando fuera necesario por ejemplo por el hecho de no disponer de suficiente Internet en casa. Que se habiliten también más equipos informáticos de libre acceso para los alumnos que no los tengan por sus circunstancias económicas y que se vuelvan a realizar los préstamos de ordenadores portátiles".

Tras el descontento inicial, la UA ya ha habilitado espacios para seguir la docencia online desde el campus y se comprometió con los alumnos a mejorar los horarios. Aunque advirtió que por la división de grupos en las asignaturas con más número de estudiantes matriculados era prácticamente imposible hacerlos coincidir con el resto de clases y con las prácticas. De hecho, ya alcanzaron un acuerdo con ellos para que no se contara como falta de asistencia si el alumno prefería recibir la docencia online aunque la aplicación le hubiera asignado la clase presencial.

Además, el CEUA lamenta que "en la Comunidad Valenciana nos encontramos con una rebaja de las tasas nimia y meramente simbólica del 5 por ciento en las carreras con mayor grado de experimentalidad lo cual apenas se ha notado en el paupérrimo patrimonio del estudiante". Por ello, exigen "una bajada real y con carácter general de las tasas universitarias no una medida puramente publicitaria llevada a cabo por los partidos políticos".

"Se nos ha mantenido fuera de los órganos de dirección y se nos ha privado en la gran mayoría de ocasiones del canal de comunicación oficial que impone la normativa de la Universidad de Alicante, siendo la única responsable la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante", añaden. Quieren que los representantes del alumnado sean invitados a las reuniones del Consejo de Dirección de la Universidad de Alicante.