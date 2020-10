Más de 120 alumnos de los colegios King's College, The British School of Alicante, Agustinos, El Valle de Alicante, Lope de Vega de Benidorm, CEU Jesús María, La Devesa School, Angel de la Guarda, Liceo Francés de Alicante, Altozano y Laude Newton College, van a recibir una formación especializada a cargo de los profesores de Marketing del CEU, Gabriel Ravello y Ana Poveda, y por Silvia Bocanegra, Marketing Coordinator de Panama Jack, y por Fernando Gomariz, Brand and Business Development de la firma ilicitana, con el objetivo de adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar una promoción dentro del proyecto Marketing Experience.

Con esta preparación, los estudiantes de bachillerato tendrán varios meses para desarrollar un proyecto en el que se integren los conceptos de cliente y producto para lanzar una campaña de los productos de Panama Jack. Todo ello, con el objetivo de aproximar la realidad empresarial al ámbito de la educación secundaria y de bachillerato, usando como plataforma el enfoque y la metodología del conocimiento universitario.

La edición de este año del proyecto Marketing Experience, que es la cuarta y tiene el título «¿Juegas a la realidad?», sigue manteniendo el espíritu con el que la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche y la firma internacional de calzado Panama Jack comenzaron esta iniciativa para fomentar la creación de una campaña de Marketing entre los estudiantes de bachillerato de la provincia de Alicante.

En esta ocasión, la iniciativa llevará a más de 120 alumnos de diez colegios alicantinos a desarrollar una estrategia basada en el GAMING. O lo que es lo mismo, cómo una marca puede utilizar los videojuegos para atraer la atención de los usuarios, crear una comunidad en torno a sus productos e incrementar su imagen de marca.