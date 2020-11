La República de Zambia, o Zambia a secas, ubicada en el corazón de África, queda muy lejos de todo el mundo. Y no sólo metafóricamente. Con una economía basada esencialmente en la explotación de las minas de cobre, el turismo de naturaleza y una agricultura de subsistencia, más de la mitad de sus habitantes viven debajo de los umbrales de la pobreza.

Con este panorama, ¿qué se le ha perdido a un grupo de alumnos del grado de Dirección de Empresas y Marketing del CEU de Elche para colaborar en un proyecto internacional en este país africano, con una universidad estadounidense y otra brasileña? La respuesta es sencilla: generar un impacto positivo en esta sociedad, con el asesoramiento de creación de startups que promuevan el emprendimiento y contribuyan a impulsar su desarrollo.

“El emprendimiento no es una opción, sino una necesidad para la subsistencia en Zambia”, asegura Ana Isabel Mateos, coordinadora de la iniciativa, quien pone en valor, además, que estas estrategias de internacionalización desarrolladas por la Universidad CEU a través de los proyectos COIL contribuyen a que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias y empleabilidad internacionales a través del trabajo en equipo, no solo internacional sino intercultural.

«El principal resultado de este proyecto es proporcionar las habilidades para que el estudiante trabaje en un entorno global con diferentes culturas, idiomas y zonas horarias. Además, los estudiantes aprenden cómo las empresas pueden ser una herramienta para mejorar el mundo. Los estudiantes aprenderán cómo evaluar las necesidades de una startup y cómo encontrar la solución adecuada teniendo en cuenta las diferencias que tenemos en Zambia si lo comparamos con Brasil, España o Estados Unidos», recalca Bruno Teles, profesor del MBA de la Universidad de Oklahoma.

Por ello, los alumnos de la UCHCEU, junto a estudiantes de la Universidad de Oklahoma (USA) y de la Universidad Estacio de Sa (Brasil), ayudarán al desarrollo del Plan de Negocio de una serie de startups en Zambia, que requieren de ayuda para llevar a cabo sus propuestas emprendedoras. Cada grupo «adoptará» una startup y cada grupo tiene una mezcla de estudiantes de Brasil, Estados Unidos y España.

Las videoconferencias a través de Zoom son la principal herramienta de comunicación entre estudiantes y entre estudiantes y emprendedores en Zambia. «Por ejemplo», advierte Ana Isabel Mateos, «WhatsApp es la principal aplicación de recordatorios y comunicaciones breves. Google Drive es la principal herramienta para almacenar archivos generados por el Proyecto».

Además, la iniciativa se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que busca poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. O lo que es lo mismo, permite a los alumnos entender cómo una actividad académica se puede convertir en motor de cambio social.

“Ponemos a los alumnos en contacto con el llamado “Capitalismo Consciente”, una corriente que combina fundamentos del capitalismo como el intercambio voluntario, el emprendimiento, la competencia y la libertad de comercio con valores humanistas como la confianza, la compasión, lo colaboración y la creación de valor”.

Sofía Cetrulo, alumna de 4º del doble grado de Dirección de Empresas

«Podemos aportar para mejorar la situación de los emprendedores en Zambia»

Vas a participar en un proyecto internacional con estudiantes de otras universidades. ¿Por qué te has decidido a implicarte en esta iniciativa?

He decidido implicarme en este proyecto porque considero que es una gran oportunidad para aplicar los conocimientos teóricos que se aprenden en clase, a un caso no solamente real sino también actual. Además, nos brinda la posibilidad de conocer alumnos de otros entornos, con formaciones en muchos casos distintas, y trabajar en conjunto para encontrar soluciones.

Por otro lado, tengo absoluta convicción de que los negocios, además, tienen una dimensión social. Considero que es nuestro deber usar las oportunidades que nos han dado en la vida para ayudar a aquellos que no tuvieron la misma “suerte”. Este proyecto nos permite a todos los que participamos en él, aportar nuestro granito de arena para mejorar la situación de los emprendedores en Zambia, e idealmente, del país en general.

¿Qué te parece colaborar en un proyecto de emprendimiento para starts-up de Zambia, con las características sociodemográficas, económicas y culturales de ese país?

La oportunidad de colaborar con empresas en Zambia genera valor no solo para las empresas en sí, sino que también para todos los estudiantes que estamos participando. Por un lado, las empresas reciben estrategias elaboradas y avaladas por estudiantes y profesores de diferentes partes del mundo. Una de las fuentes de innovación en las empresas proviene de personas de otros países. Por lo tanto, nuestra participación es de gran importancia para las empresas, ya que les ofrece una nueva forma de enfocar su negocio.

Por otro lado, considero que es una oportunidad muy importante para todos los alumnos involucrados, ya que permite aplicar nuestros conocimientos a mercados que distan mucho de lo que usualmente acostumbramos. Esto requiere de una adaptación de nuestra parte, que sin lugar a duda será útil para nuestro futuro como profesionales.

¿Qué esperas de esta experiencia, en la que también trabajarás con estudiantes de universidades estadounidenses y de Zambia?

Creo que esta experiencia va a ser una muy buena introducción al mercado laboral. Permite conocer realmente cómo funciona el mundo empresarial y decidir si determinadas áreas de la empresa son de nuestro interés o no para trabajar en el futuro. Además, espero que esta experiencia me dé la posibilidad de generar conexiones con estudiantes y profesores de distintas partes del mundo, que en el mundo de los negocios nunca están de más.

Eva del Mar Pérez, alumna de 3º del doble grado de Dirección de Empresas y Marketing

«Podemos ayudar a crear puestos de trabajo y a desarrollar el comercio local»

¿Por qué te has decidido a implicarte en esta iniciativa?

Decidí participar en este proyecto porque siempre me ha interesado aprender sobre otras culturas y otros países, por lo que no podía dejar escapar esta oportunidad de participar en un proyecto internacional. Además, ahora con el covid-19 es más difícil viajar, por lo que me pareció ideal poder trabajar desde casa o desde el centro con alumnos de otras universidades y empresas de otros países sin necesidad de desplazarme.

¿Qué te parece colaborar en un proyecto de emprendimiento para starts-up de Zambia, con las características sociodemográficas, económicas y culturales de ese país?

Me parece una iniciativa muy interesante ya que puede ayudar al país africano a crear puestos de trabajo y a desarrollar el comercio local. Es una manera de contribuir y ayudar crecimiento de la economía del país. Considero que para nosotros también es una experiencia enriquecedora al permitirnos conocer el entorno empresarial de Zambia y su cultura.

¿Qué esperas de esta experiencia, en la que también trabajarás con estudiantes de universidades estadounidenses y de Zambia?

Pienso que es una gran oportunidad para desarrollar nuestras competencias a la hora de trabajar en un grupo intercultural. Es un privilegio poder crear relaciones con alumnos y profesores de las Universidades de Oklahoma y Brasil.

Espero conocer a compañeros con las mismas inquietudes que yo en otra parte del mundo, poder conectar con ellos y comparar nuestros puntos de vista, poner en común lo aprendido en la carrera, aprender de nuestros compañeros y no perder el contacto con ellos una vez finalizado el proyecto.

Al tratarse de un proyecto colaborativo, en un entorno digital, ¿qué crees que puedes aprender de este modelo de formación y cómo te puede servir para tu futuro profesional?

Estamos trabajando con compañeros de otras universidades de manera remota usando plataformas de trabajo colaborativas, haciendo videollamadas y utilizando aplicaciones para coordinarnos y comunicarnos. Tenemos que estar al día en estas nuevas tecnologías y de cómo sacarles el máximo partido.

Además, nos permite practicar nuestro dominio del inglés en un ámbito profesional. Hoy en día es esencial tener estas habilidades y son muy valoradas por las empresas. Este proyecto nos da la oportunidad de desarrollarlas en un ámbito internacional.

David Sánchez Payá, alumno de 3º del doble grado de Dirección de Empresas y Marketing

«El proyecto nos permite salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a las necesidades de las empresas»

Vas a participar en un proyecto internacional con estudiantes de otras universidades. ¿Por qué te has decidido a implicarte en esta iniciativa?

Considero que es una gran oportunidad que nos presta el CEU para adquirir experiencias y cualidades que posteriormente nos serán útiles una vez finalizados nuestros estudios.

¿Qué te parece colaborar en un proyecto de emprendimiento para starts-up de Zambia, con las características sociodemográficas, económicas y culturales de ese país?

Es muy gratificante el saber que en la medida que podemos estamos ayudando en el desarrollo de esta zona y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.

¿Qué esperas de esta experiencia?

Ganar experiencia para posteriormente encontrarme más cómodo en situaciones similares que se puedan dar en el mundo laboral. Es una gran oportunidad para salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a la realidad del mundo de las necesidades de las empresas.

Al tratarse de un proyecto colaborativo, en un entorno digital, ¿qué crees que puedes aprender de este modelo de formación y cómo te puede servir para tu futuro profesional?

Este modelo nos sirve para poner en práctica todos los conocimientos que adquirimos en clase y aplicarlos en una situación real. En un mundo globalizado, esta forma de comunicación, online y multicultural, será la que predomine. Y esta experiencia nos brinda una magnífica oportunidad para experimentarla.

¿Crees que el emprendimiento es una de las salidas profesionales para los estudiantes de Dirección de Empresas y de Marketing?

Dentro de todas las salidas que tienen estas carreras, es una muy buena opción. Siempre, y cuando, se crea en la idea sobre la que se quiera emprender y se tengan muchas ganas de llevarla a cabo.