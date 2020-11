No solo es complicado ser personal sanitario en estos momentos, también lo es prepararse para serlo. Un total de 1.135 alumnos de Ciencias de la Salud de la provincia han visto truncadas sus prácticas hospitalarias tras la suspensión «sine die» dictada por la conselleria de Sanidad ante el aumento de casos de covid ingresados en esta segunda ola.

Los estudiantes se mueven entre la comprensión, «la situación es complicada y a lo mejor ahora estorbamos en el hospital», y la preocupación por no poder vivir de primera mano el trato con el paciente, entrar en quirófano o entender el por qué de un diagnóstico de la mano de su tutor.

Son un total de 1.135 alumnos de la provincia los que se han visto afectados por la suspensión -735 de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), de los que 543 son de Medicina, 200 de Enfermería de la Universidad de Alicante (UA) y otros 200 del CEU de Elche-. Los estudiantes de los últimos cursos de grado sí pueden continuar, algo que supone un alivio en Medicina, donde sexto consiste íntegramente en prácticas hospitalarias y el trabajo de fin de grado.

El coordinador de la Comunidad Valenciana del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Jesús Andicoberry, critica que Sanidad «no planificara unas prácticas alternativas seguras en determinados servicios como Dermatología o Traumatología, que no están tan afectados por el covid, porque esto se veía venir». No obstante, admite que en las circunstancias actuales «los estudiantes no somos imprescindibles, aunque queremos recordar que nuestra formación es importante como futuros profesionales». «Vemos muy complicado que se puedan recuperar las prácticas en verano porque es tiempo que no cuenta como obligatorio en el plan docente y no las pueden pasar a este periodo».

En las facultades intentan que la suspensión les afecte lo menos posible. El decano de Medicina, Antonio Compañ, afirma que «estamos pasando a enseñanza online todo lo que se puede de las prácticas, como seminarios, discusión de casos clínicos, proyección de vídeo con intervenciones quirúrgicas o exploraciones». Mientras que el decano de Ciencias de la Salud de la UA, José Antonio Hurtado, explica que han decidido que este curso, en lugar de un cuatrimestre de teoría y otro de práctica, se imparta toda la teoría del curso que corresponde y del siguiente y el curso que viene será íntegro de prácticas. Aún así, las universidades enviarán la semana que viene una carta a Sanidad recordando la importancia de realizar las prácticas hospitalarias para garantizar la calidad docente.

Incertidumbre

«A mi me ha faltado solo una semana de prácticas, pero porque me apunté en los primeros grupos. Como no sabemos por cuánto tiempo va a ser la suspensión, no sabemos qué va a pasar con el resto, pero veo prácticamente imposible que se puedan recuperar», señala Kevin Zambrano, que estudia quinto de Medicina. «La situación aquí no es tan grave y yo creo que podríamos haber ido a determinados servicios que no están directamente implicados en el covid», añade.

Carlota Rodríguez-Lescure y María Pérez-Hickman son dos de las afortunadas que han podido realizar las prácticas, pero les gustaría que sus compañeros también pudieran vivir la experiencia. «Las prácticas son lo que más motiva y también es donde más se aprende porque ves de verdad cómo funciona el hospital», indican. Pilar Pastor y Jessica Montes, de Enfermería, se han quedado «con la ilusión de poder ir», pero confían en pisar el hospital el curso que viene.