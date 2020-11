Ha obtenido el mejor expediente de España en Ciencias del Mar, ¿cuál ha sido la nota?

He sacado una nota media de 9,15, pero la Sociedad Española de Excelencia Académica, que es la que da el reconocimiento, tiene en cuenta los Erasmus, idiomas y otras actividades. Quedamos cinco entre los finalistas y al final me han elegido a mi. Supongo que porque me fui el primer curso a las islas Azores, pasé otro cuatrimestre en Nueva Zelanda y el último cuatrimestre del grado me fui a Miami, aunque con el coronavirus me tocó volver.

¿Cuáles son sus planes de futuro?

Cuando acabé en julio empecé a buscar trabajo, pero no encontré nada en verano, así que me he matriculado en el doble grado de Informática y ADE porque ya había empezado ADE a la vez que Ciencias del Mar, estoy en tercero. Creo que el futuro pasa por ahí y que me va a venir muy bien saber programar. Al mismo tiempo y para asegurarme algo estoy haciendo el máster para ser profesor de Secundaria.

¿Ni con el mejor expediente de España ha encontrado trabajo en lo suyo?

Ciencias del Mar me encanta pero no tiene salidas. Lo único sería hacer el doctorado y ser profesor universitario e investigador, pero hasta que te estabilizas en la universidad pasan años y no quiero estar con 40 años y sin una plaza fija. Las otras salidas podrían ser algo relacionado con la bioestadística y el análisis de datos, otros compañeros han ido por ahí, o como mucho intentar trabajar en un club de buceo, pero como este año no hay ni turistas pues tampoco es fácil. Por eso me he lanzado a ADE e Informática, creo que tiene muchas salidas y que cuando acabe habrá pasado la pandemia.

¿Cómo cree que afectará la pandemia a su generación?

Lo tenemos muy difícil. Antes de la pandemia parecía que la situación había mejorado algo aunque es verdad que los empleos y los sueldos eran precarios, pero ahora vienen al menos un par de años muy difíciles. Creo que somos una generación que vamos a vivir peor que la de nuestros padres. Nos han cogido dos crisis en poco tiempo y lo tenemos muy complicado. Pero yo tengo esperanza y confío en que las cosas mejoren. Lo único que veo que tenemos a favor son los idiomas. Estamos acostumbrados a la movilidad y yo tengo varios amigos que se han marchado a trabajar fuera porque con esa experiencia y los idiomas se nos abren puertas.

Pero tener el mejor expediente de España en un grado algo debería ayudar.

Si acabas de terminar ahora el grado lo normal es hacer prácticas o entrar como becario en algún sitio para ir haciendo curriculum porque suelen pedir experiencia. El problema es que ahora no hay ni eso con el coronavirus. A lo mejor si el mejor expediente fuera en otro grado, pero en Ciencias del Mar, no. Por eso creo que es el momento perfecto para seguir formándose tanto académicamente como en idiomas. De hecho, me estoy planteando empezar con francés o alemán. Ya tengo inglés, portugués y valenciano. Cuanto más te formes mejor, lo que no se puede hacer es estar en casa mano sobre mano.

Acabar el curso fue complicado, ¿cómo lo hizo para mantener la media tan alta?

Tuve suerte porque de Ciencias del Mar sólo me faltaba el Trabajo de Fin de Grado y era bibliográfico, no tenía que ir al laboratorio como otros compañeros que tuvieron que replantearlo todo de golpe. En ADE al principio fue más difícil porque asignaturas como Matemáticas o Estadística necesitas que te las expliquen bien. Al principio fue un poco caótico, pero normal porque nadie sabía qué pasaba, después los profesores se las ingeniaron para dar las clases. También es verdad que desde pequeño soy inconformista y voy a la perfección. La verdad es que tengo facilidad para estudiar. También me lo he pasado genial y he salido mucho de marcha, pero cuando hay que ponerse a estudiar me pongo.