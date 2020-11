«Ahora todos los alumnos pueden seguir las clases en igualdad de condiciones». Lo dice la profesora del departamento de Marketing de la facultad de Económicas de la Universidad de Alicante (UA) Enar Ruiz mientras se ajusta su «mascarilla inclusiva» para comenzar a impartir una clase de «Decisiones de producto y precio». Esta «mascarilla inclusiva» está confeccionada en vinilo transparente para que los estudiantes con problemas auditivos puedan leer los labios de los profesores y entender sin problema las explicaciones.

Desde que se implantó el uso obligatorio de la mascarilla la UA ha intentado dar respuesta a las necesidades especiales que podían derivarse a través del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE). «El problema era que hasta no hace mucho no existían mascarillas homologadas pensadas para personas con dificultades de audición. Al final dimos con una empresa de San Vicente que podía confeccionarlas, pero antes de repartirlas necesitábamos asegurarnos de que cumplían con todos los requisitos de seguridad», explica la directora del CAE, Pepi Parreño. Así, remitieron a los Servicios de Prevención de la UA las mascarillas, que elaboró un informe favorable para su uso. El CAE se puso en contacto con los docentes que saben que imparten clase a alumnos con problemas auditivos y les ofrecieron la «mascarilla inclusiva». La iniciativa ha resultado ser todo un éxito y desde hace unos días los docentes las están utilizando y probando para poder trasladar sus pros y contras con el fin de que la empresa realice las modificaciones que se consideren necesarias. Por el momento, la UA ha comprado un centenar de estas «mascarillas inclusivas» con sus filtros que, en función de su uso, tienen una duración de entre 24 y 72 horas. Además, no sólo podrán usarlas los profesores, también se facilitarán al personal de administración y servicios que las requiera para el desempeño de su labor.

«Hasta ahora los alumnos con alguna dificultad auditiva que leen los labios para poder seguir las clases se habían tenido que arreglar con los libros, apuntes y los materiales que vamos colgando en los servidores. Con esta situación de pandemia es importante que todos facilitemos las cosas y que pongamos nuestro granito de arena, así que esta iniciativa del CAE me parece estupenda», señala la profesora Enar Ruiz. «Imparto clases en varios grupos de diferentes grados -ADE, DADE-TADE, Ingeniería Informática y ADE- y sé que tengo alumnos con estas necesidades, así que yo voy a usar la mascarilla inclusiva en todas mis clases». Sus primeras apreciaciones son que con esta mascarilla se respira incluso mejor que con la quirúrgica y que no se empaña. «Me dicen que se escucha la voz un poco más metálica, pero se entiende bien tanto en el aula como a través del ordenador según me dicen los alumnos», indica Ruiz.

Alumnos sin necesidades especiales auditivas también valoran muy positivamente la iniciativa que ayuda a sus compañeros. Además, con la situación actual de docencia dual algunos estudiantes no conocen la cara de su profesor porque sólo lo han visto con la mascarilla puesta y además explican que «si pierdes el sonido un momento en la docencia online te enteras de lo que está diciendo». «La verdad es que se escucha bien y ves mejor los gestos», concluyen.

Marzà envía a colegios más de un millar de modelos translúcidos

El Instituto de la Seguridad y Salud emite finalmente un informe favorable para su uso

"Hemos iniciado el envío de mascarillas transparentes a los centros para poder trabajar mejor con el alumnado que necesita refuerzo de audición y lenguaje". El conseller de Educación, Vicent Marzà, subraya que se había detectado una «barrera para que el profesorado pueda comunicarse bien con el alumnado de audición y lenguaje» ante el uso obligatorio de mascarillas.

Los 245 centros con alumnado con pérdida auditiva y los servicios psicopedagógicos de la provincia de Alicante recibirán 1.313 mascarillas transparentes, acompañadas de su correspondiente pantalla facial. En Castellón se distribuirán 478 en 96 centros, y en Valencia 261 centros recibirán 1.667 mascarillas; un total de más de 6.000 equipos protectores para el al profesorado de los colegios públicos y concertados en toda la Comunidad.

Las mascarillas transparentes «permitirán la visualización de los movimientos de la boca y músculos faciales del personal educativo, a la vez que actúan como un elemento de protección sanitaria», explican desde Educación. «La inclusión educativa es fundamental y hemos conseguido la autorización de mascarillas transparentes para que el profesorado las pueda utilizar en estos casos y tener una mejor interacción comunicativa con el alumnado con estas características”, abunda el conseller.

Concretan que tras la dificultad inicial al no disponer de modelos de «mascarilla transparente homologadas por las autoridades competentes», finalmente el INVASSAT ha emitido un «informe favorable» y el personal de los centros educativos podrá por fin usarla.