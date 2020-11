La calidad asistencial de un sistema sanitario no solo depende de sus capacidades técnicas, sino que viene de la mano de otros factores más importantes como es el trato hacia el paciente. En este sentido, desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante están trabajando, junto a otras entidades de Eslovenia, Alemania y Murcia, en el proyecto europeo Healthcomm Simulator (Gamified virtual simulation for the adquisition of communication skills by healthcare profesional) para mejorar las habilidades de comunicación en profesionales sanitarios.

¿Para qué sirve Healthcomm Simulator?

En concreto, Healthcomm Simulator persigue impulsar la adquisición de competencias transversales y básicas, concretamente en la comunicación de los futuros profesionales sanitarios de diferentes titulaciones universitarias, gracias a una herramienta pedagógica innovadora. Basada en un entorno virtual de simulación capaz de aportar información en tiempo real, la herramienta incluirá diferentes escenarios sanitarios con distintos perfiles para entrenar múltiples habilidades de comunicación en el ámbito sanitario.

“Los cambios sociales que se han producido en los últimos tiempos en la sociedad en general y, de manera concreta, en la sanidad, señalan la necesidad de que los sistemas de salud brinden a sus usuarios una atención de calidad centrada en la persona. Esto implica, entre otras características, que los profesionales dirijan esfuerzos hacia un trato respetuoso y responsable en su relación con la persona o que tengan en cuenta la participación del usuario en la toma de decisiones”, explica la coordinadora del proyecto Silvia Escribano, del Departamento de Enfermería de la UA.

El modelo biomédico

A pesar de ello, continúa predominando el modelo biomédico, donde se prioriza la tecnificación frente al factor humano y las relaciones. Los profesionales sanitarios son cada vez más competentes en habilidades técnicas mientras que su capacitación y formación en habilidades no técnicas (como la comunicación), son raramente entrenadas y adquiridas.

Sin embargo, mantiene la investigadora de la UA, “son consideradas como uno de los factores más importantes de la calidad asistencial claves en la evaluación de resultados de salud, como en la adherencia al tratamiento, la satisfacción del usuario, e incluso sobre el impacto económico, reduciendo la estancia hospitalaria”.

Prioridades

La adquisición y el desarrollo de competencias transversales, especialmente en la comunicación, son destacadas por los principales foros mundiales y europeos de educación y trabajo, como prioridades a tener en cuenta para atender las actuales y futuras demandas de la sociedad en su conjunto.

Actualmente, explica Silvia Escribano, “las habilidades de comunicación del personal sanitario suponen un elemento clave para la implementación del nuevo paradigma asistencial de atención centrada en la persona”. En la formación de los profesionales sanitarios, dichas competencias son consideradas como un aspecto crucial para el adecuado desarrollo profesional capaz de hacer frente a las nuevas demandas asistenciales, pero encuentran, sin embargo, numerosas limitaciones para su adecuado entrenamiento.

“Para la adquisición de estas habilidades la experiencia clínica no es suficiente, sino que es necesario un entrenamiento específico regular que permita su adquisición. Es necesario la implementación de nuevas estrategias, metodologías, así como sistemas de evaluación que permitan capacitar a nuestros estudiantes y profesionales sanitarios en los niveles más elevados de calidad profesional, teniendo impacto directo sobre la calidad de los servicios sanitarios, de la salud de los pacientes y de la población”, insiste Escribano.

En este sentido, el proyecto Healthcomm Simulator, basado en una herramienta de entorno sanitario virtual, supone una maximización de la eficacia en el acceso, los costes y en los resultados de aprendizaje, al facilitar su implementación desde una perspectiva autónoma y flexible, superando las barreras físicas y temporales.

“Disponer de este nuevo recurso digital de aprendizaje posibilitará potenciar las competencias transversales incluidas en el currículum formativo de los profesionales sanitarios desde un marco dinámico y creativo, suponiendo un enfoque completamente innovador que proporciona una herramienta digital de uso abierto, escalable y ampliable a más ámbitos y contenidos”, explica la coordinadora del proyecto.

Enmarcado en el programa europeo Erasmus+ Strategic Partnership y con una duración de tres años, hasta abril de 2023, Healthcomm Simulator cuenta con Silvia Escribano, Rocío Juliá, María José Cabañero, Manuel Fernández, Sofía García y Miguel Richart de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UA, junto a expertos de la Facultad de Ciencias de la Salud “Angela Boškin” (Eslovenia), el instituto alemán ISOB, y la asociación Ingenio Labs de Murcia.

Ciclo CON·CIENCIAS, dedicado a la divulgación de la ciencia

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, con motivo de la festividad de San Alberto Magno, ha puesto en marcha el ciclo CONCIENCIAS, dedicado a la divulgación de la ciencia. La divulgación científica devuelve a la sociedad la inversión en ciencia de forma que se promueve una conciencia científica global y se fomenta su valor como herramienta de progreso.

La divulgación científica es, sin lugar a dudas, la puerta de entrada a este mundo de la gran mayoría de científicos y científicas del futuro.

CONCIENCIAS nace con voluntad de continuidad a lo largo del curso académico y se estructura a través de diversas conferencias de divulgación de interés para los alumnos y alumnas que cursan estudios en las titulaciones de la Facultad de Ciencias, y para la sociedad en general.

Todas las charlas se realizarán online y se retransmitirá por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias.

El miércoles 25 de noviembre, Anabel Torregrosa será la protagonista de la segunda conferencia que lleva por título “Estadística para huir de los zombies” y Manuel González cerrará este primer capítulo del ciclo con la charla “De estrellas, estrellitas y estrellones: Un viaje musical por el universo”.