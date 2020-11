«En mi programa he expuesto mi voluntad de solicitar las titulaciones que den respuesta a las demandas y necesidades formativas de nuestra sociedad. Apuntamos la necesidad de analizar y racionalizar nuestra oferta formativa para cubrir las demandas de la sociedad, pero sin olvidar una de las razones de ser de nuestra universidad: el conocimiento por el conocimiento». Esta fue una de las respuestas del candidato a rector de la Universidad de Alicante (UA) José Vicente Cabezuelo a dos de las preguntas enviadas al chat de INFORMACIÓN por los lectores.

Durante hora y media el catedrático de Historia Medieval fue contestando a un total de 25 preguntas sobre sus ideas y propuestas para la institución académica que celebrará las elecciones el próximo 3 de diciembre. Las respuestas citadas contestaban a la curiosidad de los internautas sobre las probabilidades de implantar Medicina en la UA y la necesidad de que la Universidad «recupere la oferta formativa integral».

Por los temas, gran parte de las preguntas provenían del mundo universitario. Incluso con alguna intentaron «pillar» en un renuncio al candidato, como cuando le inquirieron sobre el precio de un café con leche en cualquier club social del campus. Cabezuelo salió airoso. «Yo soy más de cortado y cuesta 80 céntimos. El café sólo, por cierto, 75 y con leche, que es lo que preguntabas, también te lo puedo decir, 85 céntimos», respondió. Pero más allá de lo anecdótico los participantes querían saber cómo plantea estabilizar a la plantilla o acabar con la precariedad de los profesores asociados. «Vamos a reivindicar la eliminación de la tasa de reposición y un adecuado modelo de financiación. Esto nos llevará a poder reforzar las políticas de contratación de talento científico joven con la incorporación de profesorado ayudante y ayudante doctor que, ya actualmente, está permitiendo al colectivo de profesorado asociado optar a un contrato a tiempo completo, sin olvidar la posibilidad de acceder a plazas de titular de Universidad en los casos en que se disponga de la acreditación». También «ampliar las políticas de contratación de talento científico joven, dando salida con ello a uno de los colectivos con contrato temporal como es el profesorado asociado».

Ante la polémica por la aprobación del voto presencial frente al telemático y cuestionado sobre por qué no lo apoyó, Cabezuelo explicó que «siempre he apoyado que se celebraran las elecciones a rector con las mayores garantías posibles. El Consejo de Gobierno nos trasladó a toda la comunidad la imposibilidad manifiesta de que se pudiesen celebrar dichas elecciones de manera telemática, atendiendo a razones administrativas por encontrarse en concurso de acreedores la empresa que tiene en exclusividad el software para el voto telemático a través de una licitación pública». Un alumno expuso si se había planteado el bajo porcentaje de participación electoral que puede haber en el estudiantado que vive lejos del campus. «Espero que esto no sea así. Con todo, en las anteriores convocatorias, tanto en nuestra Universidad como en el resto de nuestro país, el porcentaje de votos del colectivo de estudiantes ha sido bajo. Habría que analizar el motivo de esta baja participación».

Por otra parte, el candidato aseguró que «la empleabilidad de nuestros estudiantes es una de mis principales preocupaciones. Por ello, tengo previsto crear un Vicerrectorado que aúna la empleabilidad y el emprendimiento junto con la innovación para dar respuesta a esta problemática y así incrementar la competitividad de nuestro estudiantado en el mercado laboral». También planteó la exención de las tasas para la acreditación de competencia lingüística para estudiantes. Y lanzar un nuevo Plan de Incremento de Docencia en Valenciano y otras lenguas que amplíe la oferta multilingüe.

Los internautas le preguntaron sobre su opinión acerca de la otra candidata, Amparo Navarro, a lo que Cabezuelo respondió que «a nivel personal, tengo una excelente relación. De hecho, somos vecinos desde hace muchos años. Con todo, tenemos una visión diferente de nuestra Universidad y así se demuestra en nuestros programas».