Ocho nuevos proyectos han sido seleccionados por Alicante Open Future para incorporarse a sus programas de incubación y aceleración. Estas incorporaciones responden a la segunda «call» realizada para abrir este espacio de fomento del emprendimiento y la innovación tecnológica a la provincia de Alicante.

Los nuevos proyectos se sumarán a los que en la actualidad vienen participando con gran éxito de los programas de incubación y aceleración que se desarrollan en el hub El Ático, en la alicantina calle San Fernando, 40, sede de la Universidad de Alicante en la ciudad.

Más de 30 proyectos empresariales respondieron al llamamiento realizado por Alicante Open Future para poder acceder a sus programas de incubación y aceleración. De todos ellos, se seleccionaron los siguientes: Nativeris, e-commerce de regalos gourmet, Lukmine, primera plataforma que conecta gente ordenada con gente que no quiere ordenar, Air State, Red proptech de comercio global, Seven Percent, primer buscador de oportunidades de inversión inmobiliaria, que utiliza big data para encontrar las mejores oportunidades y calcular su potencial, Wazime, aplicación y plataforma on-line que permite crear, editar y almacenar las tarjetas de visita en cuestión de segundos, CarsBarter, que busca la desintermediación del mercado de compra y venta de vehículos, ZTAR, plataforma para la elaboración y difusión viral de creaciones audiovisuales colaborativas que convierte a los espectadores en creadores de contenido a la carta para programas de televisión y The Wrong, plataforma que democratiza el arte digital a nivel internacional.

La actividad con estos proyectos en el hub «El Ático-Alicante Open Future» ya ha comenzado y se prolongará durante 8 meses, donde todos los seleccionados se suman a un intensivo programa de incubación o aceleración en el que contarán con programas específicos de mentoring, matching con otras empresas, testeo de producto, inversores, comunicación y marketing, etc., todo ello con la experiencia y la metodología de Telefónica Open Future.

Sofía Blasco, directora de «El Ático – Alicante Open Future» ha manifestado su satisfacción por éxito alcanzado con esta convocatoria «han sido más de treinta los proyectos que se han interesado por poder participar de nuestros programas de incubación o aceleración. No ha sido nada fácil realizar la selección de solo ocho».

«Open Future» es el proyecto de Telefónica para favorecer el emprendimiento mediante la puesta en marcha de espacios (hubs) con programas de incubación y aceleración de proyectos empresariales locales, con el objetivo de convertirlos en empresas de éxito. En la actualidad, existen más de 40 hubs de Open Future con presencia en 9 países de Europa y América. Así mismo, todos los proyectos que participan en los hubs, y cumpliendo unos ciertos criterios, tienen un acceso preferencial a Wayra, la aceleradora de Telefónica para apoyarlos en sus procesos de escalado e inversión.

En la Comunitat Valenciana, Telefónica ha confiado en la Universidad de Alicante como partner para poner en marcha «Alicante Open Future» a través de sus programas de incubación y aceleración así como de retos tecnológicos y aceleración vertical. Para ello, contará con el talento que emana tanto de la Universidad de Alicante así como de otros ámbitos del territorio.