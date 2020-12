La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatoria de las subvenciones del Programa para el de retorno de investigadores con talento, Plan GenT, para el ejercicio 2021.

Esta línea de ayudas está enmarcada en el Plan GenT - Generación Talent, aprobado en 2017, y tiene como objetivo favorecer el retorno, la retención y la atracción del talento para su incorporación a las universidades públicas y a los centros de investigación de la Comunidad Valenciana, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La convocatoria prevé destinar un total de 12 millones de euros a estas ayudas lo que supone un aumento de un cerca de un 70% respecto a 2020, ya que se ha pasado de 7.094.600 euros de inversión en 2020, a los 12.000.000 previstos en 2021.

El plazo para presentar las solicitudes será del 7 de enero de 2021 al 29 de enero de 2021, ambos inclusive, y se realizará por vía telemática mediante la sede electrónica de la Generalitat. Estas ayudas, que se convocan para 2021 por cuarto año consecutivo, en esta anualidad recogen los cambios introducidos por la modificación de las bases reguladoras.

Este cambio, tras la experiencia acumulada en las tres convocatorias precedentes, obedece a la necesidad de unificar en una misma convocatoria todas las subvenciones de la Generalitat relativas a la atracción y retención de excelencia investigadora, en un único esquema de gestión tendente a la consolidación de carreras investigadoras de excelencia internacional en la Comunidad. Así como a la de flexibilizar el régimen de ejecución y justificación de las ayudas dirigidas al talento investigador.

Esta convocatoria recoge tres modalidades de ayuda: contratación de investigadoras e investigadores doctores de excelencia para desarrollar un proyecto de I+D+i en la Comunidad; contratación de doctores y doctoras con experiencia internacional (Cdeogent), y apoyo la excelencia científica de juniors investigadores de la Comunidad (Sejigent)

AYUDAS

Para doctores, se convocan 20 ayudas, dos más que el año anterior. Esta subvención consiste en una ayuda anual, durante cuatro años, prorrogables por otros dos para cada uno de los contratos a tiempo completo de 70.000 euros.

Entre las novedades que incorpora la convocatoria de 2021, destaca el aumento de la dotación anual máxima (pasa de 50.000 euros a 100.000 euros anuales durante 4 anualidades) para el personal investigador doctor de excelencia (Cidegent) contratado para un proyecto de investigación.

Innovación financia un 100% del contrato el primer año; 80% el segundo año; 70% el tercer año; y el 50% el cuarto año. El resto de la dotación para la contratación es cofinanciado por el centro de destino.

De las tres convocatorias anteriores, entre 2019 y 2025 estas ayudas movilizarán "cerca de 20 millones de euros para a la incorporación de más 50 investigadores de excelencia internacional en centros de investigación y universidades públicas para el desarrollo de su proyecto de investigación en la Comunitat".

Por otra parte, para la contratación de doctores y doctoras con experiencia internacional (Cdeigent) se convocan 9 ayudas, una más que el año anterior.

Esta subvención consiste en una subvención anual durante cuatro años, prorrogables por otros dos más, para cada uno de los contratos a tiempo completo de 55.000 euros más una dotación adicional de 30.000 euros anuales para el desarrollo de un proyecto. Los porcentajes de cofinanciación para la dotación para la contratación son los mismos que en la ayuda de Cidegent.

De las tres convocatorias anteriores, entre 2019 y 2025 estas ayudas movilizarán cerca de 4,5 millones de euros y han permitido la incorporación de 18 investigadores de experiencia internacional en centros de investigación y universidades públicas de la Comunidad.

Además, se publican las ayudas para la excelencia científica de juniors investigadores (Sejigent) incrementan su duración de 3 a 4 años y su cuantía, de 70.000 euros anuales a 80.000 euros.

Tras cuatro convocatorias hasta la fecha, estas ayudas van a movilizar hasta 2022 cerca de 6 millones de euros y han contribuido al desarrollo de 32 proyectos de investigación desarrollados por juniors investigadores

Las subvenciones del programa para el apoyo a personas investigadoras con talento, Plan GenT, han permitido que desde 2018 se vayan a incorporar al sistema valenciano de I+D+i un total de 70 investigadores.

En lo que respecta a la modalidad de contratación de doctores de excelencia para desarrollar un proyecto de I+D+i en la Comunidad Valenciana - Cidegent, desde 2018 un total de 52 doctores de excelencia han podido acceder a estas ayudas. De ellos, 17 han resultado seleccionados en la convocatoria de 2018, 17 en la de 2019 y 18 en la de 2020. El importe total de gasto que han movilizado estas contrataciones asciende a casi 20 millones de euros.

Se trata de investigadores de trayectoria sobresaliente ya que proceden de universidades y centros como la University Erlangen-Nuremberg, Ikerbasque, CERN, Chalmers University of Technology (Goteborg), o Institute of Nuclear Physics - Polish Academy of Sciences, entre otros.

Algunos de los solicitantes de estas ayudas han sido beneficiarios del programa europeo Marie Curie. Además, destacan otros beneficiarios de ayudas estatales del programa estatal Ramón y Cajal y también de ayudas para investigadores del Consejo Europeo de Investigación.

Por otra parte, la modalidad para la contratación de personal investigador doctor con experiencia internacional - Cdeigent ha supuesto que un total de 18 doctores hayan sido seleccionados, de los que 7 corresponden a la convocatoria de 2018, 5 a la de 2019 y 6 a la de 2020.

La procedencia es también notoria, ya que, han trabajado en Weizmann Institute of Science (Israel), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Harvard Medical School, ETH Zurich o Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN (Italia), entre otros centros.

Además, buena parte de los seleccionados han sido beneficiarios o disponen en la actualidad de una ayuda Juan de la Cierva Formación, o del programa Marie Sklodowska-Curie.

Asimismo, cabe destacar que recientemente las subvenciones Cidegent del Programa para el apoyo a personas investigadoras con talento - Plan GenT han sido reconocidas y homologadas por el Ministerio de Universidades como de excelencia científica, al efecto de la expedición de las certificaciones I3 para investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales.