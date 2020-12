Valeria Rodríguez Ruiz, alumna de 1º de Dirección de Empresas y del Título Propio de Integración Europea y Mercado Exterior del CEU de Elche, nació hace 25 años en la venezolana Caracas. Desde hace un tiempo se encuentra en Estados Unidos, siguiendo sus estudios universitarios a través del sistema Hyflex implantado por la universidad desde este curso académico, y compaginando sesiones de ordenador, apuntes y prácticas con su trabajo como AuPair. Esta es una situación temporal, ya que para enero del 2021 «ya debería de estar instalada en España».

¿Por qué has elegido estudiar Dirección de Empresas en el CEU de Elche?

Cuando estuve en el punto en el que tenía que decidir qué haría una vez terminara mis años en Estados Unidos. Supe que quería asistir a la Universidad. Y durante la búsqueda, me encontré con la Universidad Cardenal Herrera, ubicada en Elche. Investigando un poco más a fondo la Universidad, el pensum, la ubicación, decidí que sería el lugar ideal para dar el siguiente paso en mi carrera profesional, así como también en mi vida. La idea de vivir en Europa, un sueño que he tenido desde que era niña, finalmente se materializó ante mis ojos. Y la oportunidad de vivir en España, en una ciudad como Elche, me emocionó aún mucho más.

¿Qué es lo que más te atrae de la titulación de Dirección de Empresas?

Decidí finalmente estudiar esta titulación, pues siento que, además de ser la carrera que sigue exactamente mis sueños, también me permite explorar y conocer más a fondo el funcionamiento de los diferentes sistemas empresariales de hoy en día. Y me ofrece la oportunidad de conocer y trabajar de la mano con otras compañías.

¿Y por qué formarte también en Integración Europea y Mercado Exterior?

Decidí cursar también la carrera de Título Propio ya que siempre he estado interesada en los organismos internacionales, sus diversas funciones y capacidades; además, va bastante de la mano con la administración, ya que facilita la apertura del campo de trabajo a nivel europeo e internacional.

¿Cómo estás viviendo la experiencia de una formación a distancia, a través de las aulas de “doble presencialidad” que el CEU ha implementado?

De momento, compagino todo lo relacionado con la carrera, la asistencia a las clases en horario europeo, los trabajos, las tutorías con mi trabajo como cuidadora de niños. Pero el próximo mes de enero espero estar allí presencialmente y vivir la experiencia universitaria in situ.

Aunque es pronto para ello, pero ¿dónde te gustaría encaminar tu futuro profesional?

Siempre ha sido mi sueño tener y manejar mi propia empresa.

¿Crees que la formación a través de este sistema es positiva para un estudiante universitario?

Por lo que respecta a mí, sí, porque me permite seguir todo los contenidos, explicaciones y materias en tiempo real.