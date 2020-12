La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha elegido a la catedrática de la Universidad de Alicante Rosabel Roig Vila para presidir la Comisión de Acreditación del Sello de Calidad Internacional de Enseñanzas No Presenciales e Híbridas. La comisión internacional, de nueva creación, se centrará en la evaluación de títulos de Grado y Másteres con el fin de adjudicarles, si procede, el correspondiente Sello Internacional de Calidad.

La elección de Roig Vila para dirigir la nueva comisión creada por la ANECA "denota una clara apuesta de la ANECA por la pedagogía, la didáctica y la innovación docente, cuestiones en las que la catedrática de la Universidad de Alicante es una especialista de reconocido prestigio, no solo por su doctorado en Pedagogía, sino por su dilatada experiencia académica investigadora y su trabajo al frente del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, del que ha hecho un referente en innovación educativa", señalan desde la UA.

Roig ha destacado que está "orgullosa de que un nombramiento como este recaiga en un miembro de la Universidad de Alicante”. Esta Comisión está vinculada a la labor académica en torno al cumplimiento de una serie criterios de calidad acordados por agencias internacionales de certificación de la calidad en educación superior, basándose en estándares internacionales reconocidos por empleadores de Europa. “Se trata, en definitiva, de contribuir desde la Universidad de Alicante, a la excelencia docente nacional e internacional. De hecho, esta Comisión evaluará títulos nacionales e internacionales, especialmente del ámbito iberoamericano”.

La catedrática de la Universidad de Alicante presidirá una comisión que integran otros doce académicos procedentes de universidades de diferentes países y cuya composición es la siguiente:

Presidenta: Rosabel Roig Vila. Universidad de Alicante

Vocales académicos:

- David Carabantes Alarcón. Universidad Complutense de Madrid

- María José Gutiérrez. Universidad del País Vasco

Vocales académico-profesional:

- Julio Navío Marco. Universidad Nacional a Distancia

- Begoña Cristina Pelayo García-Bustelo. Universidad de Oviedo

Vocales internacionales académicos:

- Óscar Loureda. Universidad de Heildelberg (Alemania)

- Luis Meneses Lerín. Universidad de Artois (Francia)

- Carlos Enrique Montenegro Marín. Universidad Distrital Francisco José de - Caldas (Colombia)

- Irene Villares Ojea. The Open University (Reino Unido)

Vocal internacional académico-profesional: David René Thierry García. Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES. México) - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - Universidad de Texas (EEUU)

Vocal internacional estudiante: Amy Stewart. University of Strathclyde (Reino Unido)

Vocal internacional estudiante-profesional: Andrea Guadalupe Martínez de Luna. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Centro Nacional para la Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) (México)

Secretario: Pedro Rubio Mercado. Universidad de Granada

Rosabel Roig es doctora en Pedagogía (premio extraordinario) y catedrática de la Universidad de Alicante en el Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas. Ha sido decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (2005-2009) y actualmente es directora del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante.

Es editora de la revista electrónica científica Journal of New Approaches in Educational Research (NAER), indexada en SCOPUS y ESCI.

Dirige desde hace años el grupo de investigación EDUTIC-ADEI de la Universidad de Alicante (VIGROB-039) para investigar en los procesos de enseñanza-aprendizaje como medio para ampliar el conocimiento científico y la innovación educativa y ha coordinado proyectos de investigación I+D+i en España y la Unión Europea.

Su línea de investigación se centra en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación, donde ha publicado más de 250 publicaciones científicas y ha dirigido más de 12 tesis doctorales. Ha impartido, por invitación, ponencias en varias universidades internacionales.

Es coordinadora de diversos cursos organizados de formación del profesorado universitario.