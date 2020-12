L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) ha triat la catedràtica de la Universitat d’Alacant, Rosabel Roig Vila, per a presidir la Comissió d’Acreditació del Segell de Qualitat Internacional d’Ensenyaments No Presencials i Híbrids. Una comissió internacional de nova creació que té com a funció principal l’avaluació de títols de grau i màsters amb la finalitat d’adjudicar-los, si escau, el corresponent Segell Internacional de Qualitat.

L’elecció de Roig Vila per a dirigir la nova comissió creada per l’ANECA denota una clara aposta de l’ANECA per la pedagogia, la didàctica i la innovació docent, qüestions en les quals la catedràtica de la Universitat d’Alacant és una especialista de prestigi reconegut, no sols pel seu doctorat en Pedagogia, sinó per la dilatada experiència acadèmica investigadora i el treball al capdavant de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, del qual ha fet un referent en innovació educativa.

Roig Vila ha destacat que està orgullosa que «un nomenament com aquest recaiga en un membre de la Universitat d’Alacant». Aquesta Comissió està vinculada a la feina acadèmica al voltant del compliment d’una sèrie de criteris de qualitat acordats per agències internacionals de certificació de la qualitat en educació superior, que es basen en estàndards internacionals reconeguts per ocupadors d’Europa. «Es tracta, en definitiva, de contribuir des de la Universitat d’Alacant, a l’excel·lència docent nacional i internacional. De fet, aquesta Comissió avaluarà títols nacionals i internacionals, especialment de l’àmbit iberoamericà».

La catedràtica de la Universitat d’Alacant presidirà una comissió que integren altres 12 acadèmics procedents d’universitats de diferents països i la composició dels quals és la següent:

La comissió

Presidenta:

Rosabel Roig Vila. Universitat d’Alacant.

Vocals acadèmics:

María José Gutiérrez. Universitat del País Basc

Vocals academicoprofessionals:

Begoña Cristina Pelayo García-Bustelo. Universitat d’Oviedo

Vocals internacionals acadèmics:

Irene Villares Ojea. The Open University (Regne Unit)

Vocal internacional academicoprofessional:

David René Thierry García. Comitès Interinstitucionals per a l’Avaluació de l’Educació Superior (CIEES. Mèxic) - Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) - Universitat de Texas (EUA)

Vocal internacional estudiant:

Amy Stewart. University of Strathclyde (Regne Unit)

Vocal internacional estudiant-professional:

Andrea Guadalupe Martínez de Luna. Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors de Monterrey (ITESM) i Centre Nacional per a l’Avaluació per a l’Educació Superior (CENEVAL) (Mèxic)

Secretari:

Pedro Rubio Mercado. Universitat de Granada

Rosabel Roig Vila

Rosabel Roig Vila és doctora en Pedagogia (premi extraordinari) i catedràtica de la Universitat d’Alacant en el Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques. Ha sigut degana de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant (2005-2009) i actualment és directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant. Té reconeguts 3 trams d’investigació (2 d’investigació + el de transferència) i 7 triennis de docència.

És editora de la revista electrònica científica Journal of New Approaches in Educational Research (NAER), indexada en SCOPUS i ESCI.

Dirigeix des de fa anys el grup d’investigació EDUTIC-ADEI de la Universitat d’Alacant (VIGROB-039) amb la vocació d’investigar els processos d’ensenyament-aprenentatge com a mitjà per a ampliar el coneixement científic i la innovació educativa i ha coordinat projectes d’investigació I+D+i a Espanya i la Unió Europea.

La seua línia d’investigació se centra en el camp de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a l’educació, on ha publicat més de 250 publicacions científiques i ha dirigit més de 12 tesis doctorals. Ha impartit, per invitació, ponències en diverses universitats internacionals.

És coordinadora de diversos cursos organitzats de formació del professorat universitari. Ha impartit cursos i ponències per invitació a la Universitat Politècnica de Catalunya , Universitat de Bilbao, Universitat de València, etc. És coordinadora de les llistes de distribució EDUTIC i ARTICUA (RedIRIS-CSIC).