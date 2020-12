La primera rectora de la Universidad de Alicante, casi sin tiempo para aterrizar

El mobiliario no se le ocurre cambiarlo, dice que sería un gasto superfluo. Todo lo más, igual lo cambia de sitio. A pintar sí que tienen que entrar y sobre los cuadros, todos del fondo propio de la Universidad, piensa elegir otros. Y poco más.

En el fondo confiesa que echa de menos su despacho de Derecho, y tampoco se resigna a dejar de dar clases, aunque el Estatuto así lo contempla. «Al menos las de máster, porque me gusta ser profesora y me gustaría no desconectarme del todo con los estudiantes y la docencia, pero ya se verá porque los primeros años va a estar complicado», admite, «inicio una nueva etapa, desde luego», sentencia.

En los próximos días durante las vacaciones de Navidad y «salvo los días que sean estrictamente festivos», se va reunir con el nuevo equipo para terminar la transición de competencias del equipo anterior y emprender lo que considera más inmediato, «la revisión de la enseñanza dual». Van a organizar diversos escenarios para la vuelta a la Universidad tras las fiestas, siempre en función de la evolución de la pandemia, además de emprender medidas para el próximo curso también.

Como enero espera a los universitarios con exámenes, la rectora plantea de inicio que se realicen de forma presencial y las clases online, pero habrá que estar al tanto porque la crisis sanitaria no da tregua y la nueva cepa que ya ha entrado en España lo complica todo mucho más. «Tampoco se podrá vacunar a la población al completo y tras los periodos vacacionales se genera un pico en la pandemia. Hay que estar muy atentos y en permanente alerta», abunda.

La rectora no se da un descanso y, al margen de la emoción del estreno, su primera actuación como máxima representante de la Universidad de Alicante le ha llevado a presentarse ante el resto de rectores de las universidades públicas valencianas, con quienes la consellera de Innovación y Universidades, Carolina Pascual, había organizado un encuentro virtual para presentar ValgrAI (Valencian Graduate School Research Network Artificial Intelligence), una Escuela de Postgrado y Red de Centros de Investigación en Inteligencia Artificial (IA) que fomenta la cooperación entre los mejores equipos de la Comunidad y la formación de alto nivel.

«Nos han presentado un proyecto en ciernes que parece atractivo, para llevar a cabo iniciativas en materia de investigación y de formación con relación a la IA. Ha coincidido que hoy había una reunión para presentar proyectos en los que quieren incluir a todas las universidades valencianas, y ha sido una oportunidad para que Palomar se despidiese y de que me dieran la bienvenida», comenta la rectora.

La consellera Pascual les explicó que la Comunidad «ha sabido adelantarse con una estrategia que incluye el proyecto ValgrAI y otros punteros, como el del nodo Ellis que estará en Alicante. Es uno de los pilares de la estrategia valenciana de IA y junto a la apuesta por el sistema científico valenciano, ponen a la Comunidad a la vanguardia en Inteligencia Artificial». El objetivo final es que llegue a las empresas valencianas «para transformar el modelo económico hacia la sociedad del conocimiento» según Pascual. La IA se aplicará en la investigación y la sinergia entre grupos dotada con 2 millones de euros en 2021.

Y tras este bautismo de fuego como máxima responsable y representante de la UA, la rectora firmó los nombramientos de todo su equipo y, simbólicamente, recogió de manos de Palomar el bastón de mando de la institución académica para los próximos cuatro años. «Ha sido una toma de posesión administrativa y a puerta cerrada por razones del covid. La protocolaria, con las autoridades políticas y civiles, probablemente sea en enero, pero a partir de hoy ya sí que soy la rectora de la Universidad de Alicante», asume.

Ha sido como «volver de nuevo a la casa del Rectorado, al despacho que han ocupado otros rectores antes que yo, y es muy emocionante», reitera mientras se enfrasca de nuevo en la tarea.