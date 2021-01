Los representantes del alumnado de la Universidad de Alicante han decidido dirigirse ahora al propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a las conselleras de Sanidad y Universidades, Ana Barceló y Carolina Pascual, en su intento porque los exámenes se hagan online a partir del día 16 y no de forma presencial como están organizados para la UA y ya han acreditado las propias consellerias tras la reunión mantenida la semana pasada con los rectores y rectoras.

Desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante trasladan su "enorme preocupación derivada de la terrible situación que estamos viviendo y de la que ustedes son sobradamente conocedores. Cada día los datos del coronavirus resultan más alarmantes, cada vez más familias se ven afectadas por la pandemia, las nuevas cepas del virus han agravado la situación, siendo insuficientes las medidas adoptadas para contener la expansión de esta pandemia", comienza el escrito que han remitido a las más altas instancias del Consell.

Hacen referencia a declaraciones de Puig sobre que las Universidades son lugares muy seguros y en los que el número de contagios es ínfimo. "No obstante, también se ha indicado en múltiples ocasiones que los jóvenes son potencialmente los mayores transmisores del virus, ya sea por los hábitos que se dice que tienen o bien por ser en su inmensa mayoría asintomáticos. Si bien tenemos por ciertos y casi exactos los datos de contagios de las universidades, estos se corresponden a un momento anterior, en el que la cepa mucho más contagiosa no se había propagado, siendo necesario señalar también que las bajas cifras de contagios en ese momento anterior se deben a que la inmensa mayoría de los estudiantes, al menos en la Universidad de Alicante, no acudían a las clases de forma presencial sino en su modalidad telemática", advierten.

Enfermeros

También añaden que el Consejo de Enfermería de la Comunidad considera que "aun en el caso de que se puedan cumplir todas las medidas preventivas, reunir a cincuenta personas en un aula es un riesgo claro de contagio en la situación que estamos viviendo, un riesgo, debemos añadir, completamente innecesario".

Puntualizan por otra parte que "se considera irresponsable y peligroso que cuatro personas se encuentren en una misma mesa y, no obstante, no se aprecia del mismo modo que cincuenta personas puedan permanecer juntas en una misma aula durante tres horas, aula que, además, cabe señalar, se desinfecta no más de dos veces al día".

Y recuerdan que "no debe tampoco ignorarse lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en las zonas comunes, accesos y transportes públicos, en los que se producen inevitables aglomeraciones en los momentos anteriores y posteriores a los exámenes y a las clases presenciales, de las que solo en ocasiones puntuales se tiene constancia".

Indican por último los representantes del alumnado en la UA que "al miedo generado por un posible contagio, debe sumarse la incertidumbre que le provoca a una persona confinada el no saber qué ocurrirá con su prueba de evaluación. Hay que señalar también el caso de las zonas que han visto suspendido su servicio de transporte directo, como Benidorm. Los alumnos se ven obligados a usar el tranvía que les supone más de cuatro horas de viaje, teniendo en cuenta el toque de queda a las diez de la noche y el horario lectivo que va hasta las nueve de la noche".

En su escrito concluyen apelando "a la responsabilidad de nuestros líderes políticos. Y les pedimos que, ante estos riesgos y situaciones, de muy difícil solución y prevención, protegiendo la salud de los estudiantes de la Universidad de Alicante, del profesorado, del personal de administración y servicios y de las familias de todos nosotros, suspendan las pruebas de evaluación presenciales en la Universidad de Alicante y en caso de ser necesario, toda la actividad presencial el tiempo que fuere necesario".