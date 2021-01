¿Qué relaciona a un catedrático de Ingeniería Química con la vacunación contra el covid?

Parte de mi investigación está relacionada con los catalizadores y filtros para reducir la toxicidad del tabaco, y cuando se declaró la pandemia, me llegaron consultas sobre si estos filtros serían efectivos para las mascarillas. Todo ello me animó a solicitar un proyecto a la Agencia Valenciana de Innovación en la convocatoria AVI-Covid. Me lo concedieron, pero coincidió con el confinamiento y cuando quise ponerlo en práctica lo que ideé prácticamente estaba ya en el mercado. Para no renunciar a la ayuda empecé otra investigación con sistemas de respiradores colectivos e individuales que ya he patentado, a falta de comercializar. Me preocupa el covid como ingeniero e investigador, y cuando surge la polémica sobre las dosis de las vacunas me cuestiono si se podrían aprovechar más.

¿Cuánto más? Se ha indicado que con jeringuillas específicas se puede llegar a seis dosis

Creo que, llevando cuidado, se podrían inyectar hasta 7 dosis, y por supuesto seis sin necesidad de jeringuillas especiales. Es puro sentido común. Basta con cargar una burbuja de aire manteniendo la jeringa hacia arriba. A continuación, se pone hacia abajo para inyectar, y el volumen que debería ocupar el líquido al terminar la inyección lo ocupa aire. No se desperdiciaría prácticamente nada.

¿Tan básico y no se aplica? ¿Cómo se explica usted eso?

Los fabricantes indican el uso de jeringuillas especiales con un émbolo que entra al final de la jeringa y es capaz de evacuar todo el líquido que contiene, pero no hace falta que el material sea tan especial. Según tengo entendido, la vacuna se descongela a temperaturas del orden de 25 grados en menos de una hora y tiene una duración de entre tres y cinco horas para inyectar todas las dosis. El vial contiene 0.45 mililitros de concentrado una vez descongelado, a los que se añaden 1.8 de suero, por lo que una vez mezclado contiene 2.25 mililitros. Como hay que inyectar 0,3 mililitros, habría suficiente para 7 dosis. El llenado de las jeringuillas de esta forma requiere algo de cuidado, pero se completaría en alrededor de un par de minutos, además el aire quedaría en el extremo de la jeringuilla en contacto con la aguja. También tengo entendido que, aunque se inyecte una pequeña cantidad de aire, al ser una inyección intramuscular no causaría ningún problema. No sé por qué no se aplica este procedimiento que permitiría administrar 7 dosis por vial.

¿Cree que el cálculo podría solucionar la falta de vacunas?

Al ritmo que vamos tardaremos bastante más del año para llegar al 70% de la población que se ha indicado para alcanzar la inmunidad de rebaño, pero si en lugar de cinco dosis se sacaran 7 por vial se podría ir hasta un 40% más rápido sin hacer nada especial. Cargar la jeringuilla con cuidado e inyectar como explico es algo sencillo. A menos que haya alguna contraindicación, contribuiría a acelerar el proceso de vacunación. Se trata de no desperdiciar. Habitualmente se suele inyectar sin tantas precauciones y no representa ningún problema desperdiciar lo que queda en el vial, pero ahora nos encontramos ante una situación especial donde parece que no se fabrica al ritmo necesario, por lo que habría que esforzarse en aprovecharla al máximo si desperdiciar nada.

¿Qué me dice entonces de esos 0,5 mililitros que quedarían de las 7,5 dosis por vial?

Quedaría algo menos, pero se podría plantear incluso intentar aprovechar para sacar una dosis con el resto de varios viales. Están limpios porque solo ha entrado una aguja limpia, por lo que parece que se podría reunir una dosis apurando varios viales.

¿Diría que se está desaprovechando mucho?

En cada inyección que se pone sin especial cuidado, usando jeringuillas que no son capaces de vaciar todo el contenido, se pierde del orden de una cuarta parte de la dosis, algo excesivo en esta situación.

La batalla comercial también parece servida.

Así es, luego llegan los acuerdos comerciales, no sanitarios, y parece que se mezclan las cosas. Estoy de acuerdo en que se respeten los contratos con las farmacéuticas, pero en las circunstancias actuales se trata de fabricar vacunas para llegar a la mayor cantidad de gente posible. En situaciones de emergencia se debería actuar de otra forma.

¿No cree en el retraso de producción de las vacunas?

Al parecer hay países que pagan más por las vacunas que la Unión Europea, sin tener en cuenta que la Unión Europea financia investigaciones para desarrollar las vacunas. Si esto fuera verdad, sería poco ético en estos momentos.

¿Se considera usted personal de riesgo a la hora de vacunar?

No tengo claro que se deban dar clases presenciales en estos momentos, y si las impartimos virtuales no somos de riesgo. Las clases virtuales pueden, en muchos casos, llegar a ser tan buenas como las presenciales y ahora mismo reducirán mucho el riesgo. Pero en los laboratorios sí que habría que reducir el aforo, depende de la materia a impartir, pero en las prácticas experimentales se puede complicar la situación.