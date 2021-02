Son docentes de Enfermería en la Universidad UCH-CEU, pero trabajan en Urgencias, la UCI o Consultas Externas, donde están viviendo las consecuencias del covid-19. De ahí que reclamen la necesidad de superar las dudas frente a la vacunación «para alcanzar la inmunidad, que ya llegamos tarde». Al mismo tiempo, estos profesionales de la Enfermería reivindican su papel en la vacunación contra el covid-19 al ser los sanitarios «más accesibles para el usuario». Para estos profesionales, su cercanía a la sociedad y la importancia en la educación para la salud, son claves en esta crisis sanitaria.

Es el caso de Alberto Rico, Supervisor de Consultas Externas, Hospital de día y Gestión de Cuidados en el Hospital Universitario del Vinalopó. Para este docente de Cuidados al Paciente Crítico y Soporte Vital del CEU de Elche, se deberían vencer las reticencias a la vacunación. «No se están produciendo más reacciones ni problemas de salud que con otras vacunas en los más de 1.000 casos que llevamos», asegura. Para Francisco Prats, enfermero en la UCI de ese mismo Hospital, «todos debemos vacunarnos para alcanzar la inmunidad. Que ya llegamos tarde y no se espera para este 2021».

De la misma opinión sobre concienciar a la sociedad es Ana Belén Riera, enfermera en el servicio de Urgencias del Hospital Vega Baja de Orihuela. «Son muchas las personas que ya no están, muchas las que se juegan la vida a diario tratando de no aumentar más las pérdidas», advierte.

Para esta profesional, con diecisiete años de experiencia, hay que seguir insistiendo, porque «este virus no entiende de clases sociales, género, raza o religión». Y lanza un mensaje a los que dudan: «Les diría que miren alrededor y que piensen que ese respirador que hoy lleva una persona desconocida o esas lágrimas que derrama otro por perder a un ser querido. Hoy no es él, pero mañana puede que sí».

De ahí el papel de Enfermería en el proceso de vacunación, desde la gestión hasta su administración, según Inés González, del Hospital General de Alicante. «Somos profesionales en constante formación con la incorporación de todas las actualizaciones de evidencias de las investigaciones en vacunas que ayuda a configurar los calendarios vacunales», reconoce esta enfermera del servicio de Quirófano de Urgencias.

También Alberto Rico destaca ese conocimiento y formación en el proceso vacunal como punto fuerte de estos sanitarios. «Enfermería ya realiza esa labor en el resto de vacunaciones existentes: en el ámbito infantil, en Urgencias, en los servicios de preventiva y salud laboral, en las campañas de la gripe, a gestantes, en alergias…». Todo ese conocimiento redundaría, según Ana Belén Riera, en mayor rentabilidad de tiempo y actuación si dejasen a Enfermería la gestión de administrar la vacuna.

«Son los enfermeros los que conocen sus cupos de pacientes, sus patologías, necesidades, los tiempos necesarios para destinar a una u otra intervención, por lo que, si ellos pudiesen controlar la vacunación, iría todo mucho más fluido», asevera.

En permanente actualización

Para Maite Pinedo, enfermera en la concejalía de Sanidad y Salud Pública del Ayuntamiento de Elche, la preparación es fundamental. «Además de administrar, gestionar y mantener las vacunas tenemos que estar en permanente actualización sobre las evidencias que se generan en torno a ellas. Todo para prestar unos cuidados de calidad, eficaces y eficientes», advierte esta profesional, miembro de la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana. «Y por su competencia legal de administrar tratamientos invasivos», apostilla Francisco Prats.

A partir de ese reconocimiento, la Administración sanitaria debería tener en cuenta una cuestión fundamental, según Inés González. «No se trata solo de ver cuántos profesionales tiene cada departamento de Salud para vacunar, sino de planificar, gestionar y crear equipos enfermeros para vacunar teniendo en cuenta la población prioritaria para recibir las vacunas,...».

Defienden que si controlaran la vacunación todo iría más fluido al conocer mejor los cupos de pacientes, sus patologías y necesidades

Reconocen estos profesionales que una de las claves del proceso de vacunación es la información a los ciudadanos, que «podría haber sido mejor», advierte Rico. Para Pinedo, hay que educar y convencer, «no obligar. La seguridad de las vacunas anti – covid está asegurada, pero es necesario explicar y convencer de su efectividad a la población». Y también de los posibles efectos, como fatiga, dolor de cabeza, mareos, dolor muscular, fiebre y dolor en las articulaciones.

Según opina, las enfermeras y enfermeros deben estar preparados para tener una conversación sobre los efectos adversos de la vacuna con los pacientes. «Es posible que la mayoría de las personas experimenten una o más de estas reacciones. Son totalmente transitorias e indican que tiene una respuesta inmunitaria eficaz», asegura.

«Existen diferentes vacunas y cada una de ellas tiene eficacia y efectos diversos que debemos conocer y manejar para poder eliminar dudas en nuestros pacientes», afirma Inés González. En su papel de educación para la salud, «contribuimos a que la población esté más predispuesta a la vacunación y no a cuestionarla», enfatiza.

La gestión de la crisis sanitaria del covid-19 está afectando también a estos profesionales, independientemente del servicio en el que trabajan. «El personal esta exhausto. Son muchos meses de lucha, de exposición al virus, de incertidumbre por pensar si un día nos toca a nosotros, de las consecuencias que esto tenga para nuestras familias…», reconoce Riera. Su compañero Francisco Prats también destaca el desgaste psicológico. «Es más el cansancio psíquico y mental, que supone el trabajo con estos pacientes, que el físico, que también. Imagina 12 horas de trabajo con un EPI puesto...», advierte.

Día a día de un enfermero en época covid

Alberto Rico. Supervisor de CCEE, Hospital de día y Gestión de Cuidados en el Hospital del Vinalopó y profesor de Cuidados al paciente crítico y soporte vital en la CEU-UCH

«Depende mucho de la situación de los diferentes servicios que superviso. Y las funciones, aparte de la resolución de problemas que surgen, se basa en reestructurar la atención en los diferentes servicios con el cambio en la gestión de los pacientes covid y la intensidad de la demanda de éstos.

Ana Belén Riera. Servicio de Urgencias del Hospital Vega Baja de Orihuela y profesora de Enfermería Clínica en la CEU-UCH

«Cuando llego a trabajar, mis compañeros me cuentan el estado de los pacientes que tengo en la zona de Urgencias que tengo asignada ese día y cuáles son las indicaciones a seguir: tratamientos, pruebas complementarias, destino del paciente… y además, estás a la expectativa de lo que pueda llegar por la puerta de Urgencias: pacientes ambulantes, ambulancias de soporte vital básico, ambulancias SAMU… sin saber ni el número de personas ni la gravedad de las mismas… En Urgencias cada día es distinto, y todo cambia de un momento a otro».

Francisco Prats, Unidad de Cuidados Intensivos de adultos del Hospital Universitario del Vinalopó y profesor del departamento de Enfermería y Fisioterapia de la CEU-UCH

«Hay que tener en cuenta que ‘la UCI es vida’ y esa es nuestra filosofía: el enfrentarte a un paciente covid por primera vez, aquello que veías tan lejos en febrero o marzo de 2020 y que pensabas que no iba a llegar es un reto. Además, puedo asegurar que sientes miedo y vuelves a notar ‘palomillas’ en el estómago o ‘un nudo en la garganta’. No deja de ser un Síndrome de distrés respiratorio, y lo tratamos como tal, como otro paciente más, pero con la cabeza bien fría, las acciones muy protocolizadas y una fuerte descontaminación al salir. Es más el cansancio psíquico y mental, que supone el trabajo con estos pacientes, que el físico (que también). Imagina 12 horas de trabajo con un EPI puesto... Yo en mi trabajo me siento muy cómodo, muy seguro y rodeado de compañeros, auxiliares, enfermeros, médicos y personal de apoyo, en los que te sientes seguro. Y al salir del trabajo intentas desconectar, pero puedo asegurar que es muy difícil... Lo que te derrota de estos pacientes es el avance lento y a veces, en muchos casos, no tan optimista como esperabas...».

Inés González. Servicio de Quirófano de Urgencias del Hospital General Universitario de Alicante y profesora de Enfermería Clínica en la CEU-UCH

«Mi jornada es a turnos rotatorios de mañana, tarde y noches. Atendemos todas aquellas situaciones cuya patología aguda precisa la realización de una intervención quirúrgica para restaurar la salud del individuo.

En el Hospital General de Alicante, en nuestro quirófano, atendemos todas las especialidades médicas, por lo que las enfermeras debemos conocer las particularidades de cada especialidad médica (Cirugía general, Neurocirugía, Traumatología, Ginecología,...), así como dentro de cada especialidad debemos conocer las particularidades de cada patología pues, por ejemplo, no es lo mismo una apendicitis que una colecistitis o una fractura de cadera en una persona mayor que un paciente politraumatizado por un accidente.

Por ello debemos estar siempre preparados a nivel de conocimientos de evidencias y actualizaciones de todas las especialidades que tratamos, así como de manejo de estrés que genera las situaciones de urgencias límites. Ahora con la situación de la pandemia estamos operando a muchos pacientes con covid-19».

Maite Pinedo. Enfermera de la Concejalía de Sanidad y Salud Pública del Ayuntamiento de Elche y profesora de prácticas en Atención Especializada en la CEU-UCH

«Mi jornada empieza 7. 30 A.M. Trabajo en un despacho, así que lo primero que hago al entrar es iniciar el ordenador, abrir el correo y me dedico aproximadamente tres horas a responder consultas de los ciudadanos sobre temas relacionados con la salud (en 2020 las principales consultas han sido sobre temáticas covid-19), pero hay otras cuestiones que preocupan también como, por ejemplo, el ámbito de la Juventud (los aspectos relacionados con el botellón y conductas inapropiadas para su salud, por ejemplo); ciberadicciones en los ámbitos educativos, etc. Mi trabajo consiste en planificar Campañas para la prevención y fomento de conductas y comportamientos saludables. El abordaje del ocio y del tiempo libre apropiado para evitar el sedentarismo en personas adultas con patología crónica es una cuestión que llevamos en este departamento (se diseñan intervenciones paralelas a Consellería).

Otro servicio son los desfibriladores y el proyecto «Salvavidas» (desfibriladores externos automáticos, instalación desfibriladores, formación, normativas y mantenimiento). Elche busca convertirse en una ciudad cardioprotegida en un plazo de cinco años. La idea de la Concejalía de Sanidad es instalar durante ese margen de tiempo una gran cantidad de desfibriladores en las distintas zonas de la ciudad. En este momento hay un total de 54 DESA. La instalación de los desfibriladores estará acompañada de iniciativas relacionadas con un plan de formación que fomentará un uso correcto de los aparatos entre los ciudadanos.

Salgo del despacho para recorrer espacios públicos dónde se realizan actividades y talleres grupales con la ciudadanía».