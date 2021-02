Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial, y por consiguiente, la mitad de su potencial. Sin embargo, menos del 30 % de los investigadores en todo el mundo son mujeres y, según datos de la UNESCO, solo alrededor de un tercio de las jóvenes escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

En los últimos años la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para cambiar esta situación, inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, siguen encontrándose obstáculos para desenvolverse en este campo. Es por eso que, con el fin de lograr su acceso y participación plena y equitativa en la ciencia y para lograr la igualdad de género y el empoderamiento femenino, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en el año 2015, que cada 11 de febrero sería el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Una fecha que desde la Universidad de Alicante se toman muy en serio. «La plena incorporación de las mujeres a la actividad científica requiere de una política constante en términos educativos, culturales, medidas de conciliación y de una financiación adecuada. Sin embargo, esta fecha es fundamental y nos anima a realizar actividades dirigidas niñas y jóvenes, visibilizando las aportaciones fundamentales de muchas mujeres en los diferentes campos de la ciencia. Con esta visibilización podemos convertir a estas mujeres en referentes de las futuras científicas», señala Eva Espinar, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la UA.

Y es que, el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica y el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante conmemoran el 11 de febrero con un completo programa de actividades a lo largo de toda la semana. ¿El objetivo? Visibilizar el trabajo de las científicas, así como promover prácticas que favorezcan la igualdad de género, principalmente en el ámbito científico-tecnológico, donde menos incidencia femenina se detecta.

Encuentros, webinars y seminarios

La UA ha puesto en marcha un amplio programa de webinars y ponencias digitales dirigidas a distintos públicos (desde escolares hasta docentes) y con gran variedad de temáticas.

De esta forma, encontramos las charlas «Igualdad en la Ingeniería», a las que pueden acceder todos los centros educativos de la provincia de Alicante que lo deseen. El objetivo es visibilizar el papel de la mujer en la ingeniería en un ambiente distendido y con un lenguaje adaptado a los más pequeños, intercalando vídeos, acertijos, experimentos... y proporcionar herramientas para ayudar a que niños y niñas se sientan capaces de desarrollarse en el ámbito que deseen.

Otra de las actividades es el encuentro «Global Women Breakfast», un desayuno virtual a través de Google Meet para compartir entre el personal docente e investigador (PDI) de la UA experiencias, ideas y proyectos potenciales sobre cómo las mujeres pueden avanzar en sus carreras.

El «Encuentro científico de jóvenes geógrafas» mostrará, vía streaming, los trabajos de investigación y las actividades profesionales que están desarrollando las egresadas del grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la UA.

La mesa redonda «Ciencia en femenino» contará con la participación de científicas destacadas del panorama nacional que expondrán su trayectoria académica y científica.

El webinar sobre el 11F y la escuela en la Facultad de Educación de la UA lanza una pregunta a las jóvenes: «¿Qué quieres ser de mayor?» y trata la brecha de género en las carreras STEM y la influencia de la escuela en sus posibles causas y soluciones.

El International Seminar on Coeducation, gender digital gap, and Virtuality in Initial Teacher Training es un seminario para docentes cuyo objetivo es enseñar a educar en una cultura en la que mujeres y hombres estén libres de las ataduras e influencias que imponen los mandatos de género y que incapacitan a las personas para el desarrollo de sus capacidades.

La charla «Avanzando en Ciencia y Tecnología utilizando la perspectiva de género» tratará de crear un nuevo conocimiento utilizando el análisis de género; desde la revisión del número de mujeres en ciencia y pasando por el concepto de «techo de cristal», hasta cómo llevar a cabo medidas compensatorias o positivas para revertir estas situaciones.

Actividades virtuales

La ruta «Campus igualitario: Itinerarios con perspectiva de género» está diseñada para centros de secundaria a través de vídeos divulgativos y una guía de recursos didácticos. Esta ruta se convierte en una propuesta práctica online que aúna innovación docente y lucha contra las desigualdades de género tomando como estrategia la visibilización de la contribución de las mujeres al conocimiento y a la ciencia. La actividad se compone de diferentes hitos que invitan a reflexionar sobre las mujeres científicas en la historia y en la actualidad.

Por otro lado, la competición «First Lego League» (FLL) es un desafío internacional de robótica que tiene como objetivo despertar el interés y promocionar los valores de la ciencia y la tecnología entre jóvenes de 10 a 16 años. Se llevará a cabo de manera virtual en el mes de mayo de 2021 y, además, se impulsará la iniciativa «Girls first» para fomentar las vocaciones STEAM entre las alumnas de 4 a 18 años a través de becas.

Exposiciones

Además, la UA ha preparado una serie de exposiciones con motivo de este día: «Con nombres de mujer: Mujeres matemáticas y mujeres en ciencias de la computación» y «Científicas de Letras», en la Biblioteca General de la Universidad de Alicante, y la exposición «Geógrafas y Ciencia», en la facultad de Filosofía y Letras.

Las actividades organizadas por el 11 de febrero en la UA cuentan con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia e Innovación-, a través de UA Divulga, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UA.

Puedes consultar todo el programa de actividades de la UA, fechas, horarios e inscripciones en el siguiente enlace.

Otras iniciativas

Sin embargo, la UA no solo ofrece actividades durante la semana del 11F. «Durante el resto del curso participamos en el proyecto «Quiero ser ingeniera», que pretende promover el interés del alumnado de Educación Secundaria, en particular el de las niñas, por el estudio de las Ciencias, la Tecnología, las Ingenierías y las Matemáticas», afirma María Jesús Pastor, vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica.

«Se trata de un programa muy amplio que contempla, por ejemplo, charlas de sensibilización tanto a alumnado como a profesorado, madres y padres, para combatir estereotipos de género; así como actividades tuteladas por investigadoras, emprendedoras o ingenieras profesionales que ayudan a conocer las actividades que realizan en sus respectivas profesiones y crear referentes femeninos en las jóvenes generaciones», concluye la vicerrectora.

Otro ejemplo a destacar es que la UA forma parte de un consorcio con 12 entidades de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia que se unen para celebrar la «Noche Mediterránea de las Investigadoras», con multitud de actividades para visibilizar el trabajo científico con especial énfasis en la figura de la mujer.

«En la Facultad de Ciencias sí que hay equilibrio entre hombres y mujeres, pero en Ingenierías y Arquitectura el porcentaje femenino es solo del 7,8%» Eva Espinar, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la UA.