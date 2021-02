La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha respondido a una de esas cuestiones que todo padre de universitario se pregunta: ¿Son mejores las clases presenciales o las telemáticas? y, como era de esperar, la contestación no ha dejado satisfecho a nadie porque, pese a que se ha conocido la opinión de más de 18.000 universitarios de la Comunitat, hay división de pareceres, aunque hay « una ajustada preferencia por la presencial», dice como conclusión la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las Tic de la UMH, que se creó de la mano de la Conselleria de Innovación con el fin de saber, entre otras cosas, si los estudiantes estaban preparados o no para estudiar a distancia. Los universitarios no desdeñan las clases on line; de hecho, puntúan al profesorado con un 3 sobre 5 y valoran positivamente las plataformas, las clases en sí y la evaluación. Ahora bien las distracciones, la reducción del rendimiento y la merma de la vida social juegan en contra de esta forma de enseñanza y no les compensa a la mayoría el «ahorro económico, la compatibilidad con la vida laboral, la protección de la salud o la mejor gestión del tiempo» que destacan como puntos fuertes.

La encuesta se realizó a comienzo de curso y han participado el 18% de la población universitaria de la Comunitat, lo que lleva a dar por bueno otras conclusiones, como que el 91% tiene un portátil o que el 75% dispone de fibra óptica o ADSL en sus hogares, elementos necesarios para una enseñanza online sin cortes. Ahora bien, el informe estima que un 4% de estudiantes dispone de un ordenador sobremesa, otro 2% de universitarios carece de un ordenador, incluso compartido y que el 0,7% no puede costear el acceso a la red.

El objetivo del trabajo es conocer en qué entorno digital se mueven los alumnos e implementar mejoras, pero por ahora solo se ha dado un primer paso en un proyecto que no quiere que la digitalización sea una barrera para nadie.