Juan Luis Nicolau: «La implantación del pasaporte sanitario será beneficioso para la industria turística»

¿Cómo ha logrado destacar como investigador en el curso de la pandemia?

El premio se otorga por el número de publicaciones en revistas científicas de alto impacto porque el avance sea relevante y sustancial. Vendría a ser como el «pichichi», solo que no solo importan los goles, para que cuenten tienen que ser bonitos y por la escuadra. Podría destacar la línea de investigación que analiza reseñas y comentarios que los turistas publican en internet, donde analizamos efectos psicológicos como el «efecto halo».

¿Qué es el «efecto halo»?

Implica que la valoración general puede estar influenciada por la tendencia natural del ser humano a extrapolar la calidad de un atributo a otros, tanto si la calidad es alta como baja. Si un hotel tiene bonitas vistas, es posible que el cliente valore más positivamente la limpieza de la habitación; pero si tiene vistas poco atractivas puede que la valore negativamente aunque estuviera tan limpia como el caso anterior. En la actualidad el análisis de las valoraciones de los turistas es crucial, porque los futuros potenciales turistas van a ver esas valoraciones y detectar las causas es fundamental para que las empresas tomen decisiones adecuadas.

"La reducción del riesgo percibido tras la vacunación debería incrementar la presdisposición a viajar, pero con matices"

¿Qué otras investigaciones tiene en marcha?

Utilizamos big data para analizar decenas de miles de fotos con software específicos para predecir el comportamiento de los turistas, su satisfacción o las reseñas que publicarán. Y abrimos una investigación sobre el covid-19 para examinar y cuantificar el efecto de la implantación del pasaporte sanitario. Con todas las críticas que puede tener, los resultados muestran claramente que su implantación tendría un efecto tremendamente beneficioso para la industria turística.

¿En qué proporción?

En el sector de las compañías aéreas analizamos las percepciones de los pasajeros y los inversores. Unos y otros perciben el pasaporte sanitario como un instrumento crucial para reducir el riesgo de contagio, más allá de una mera medida preventiva. Los resultados sugieren que la reducción del riesgo percibido debería incrementar la predisposición a viajar, pero con matices. Hay compañías aéreas y hoteleras que ya han realizado un gran esfuerzo en protocolos de seguridad y hace que los clientes tengan mucha tranquilidad. Ese pasaporte tampoco garantiza al 100% que no habrá transmisión del virus, por lo que si se implanta y empieza a haber casos el factor seguridad desaparecería. Y su puesta en práctica tendría que prever cómo gestionar que haya personas que no hubieran recibido o podido recibir la vacuna.

¿Usted se ha vacunado?

No, no me ha llegado el turno.

¿Cómo han gestionado el covid en esa universidad?

Es una ciudad universitaria, por lo que si controlaban la universidad controlarían la incidencia en la ciudad. Dieron a elegir y la mayoría optó por la docencia virtual e hicieron tests a todo el alumnado que reside en el campus, la totalidad de primer y segundo curso. Y tras la semana de acción de gracias en noviembre, en la que todo el mundo viaja a sus lugares de origen, la universidad “invitó” a que nadie regresara al campus para evitar la propagación del virus. La mayoría de la gente está muy concienciada.

"Analizamos con big data decenas de miles de fotos con software específico para predecir al turista y su satisfacción"

¿Cómo conjugar la lucha contra el covid y el cierre de la hostelería, supresión de viajes?

No resulta sencillo, y más aún en un sector como el turístico en el que el cliente es el que se traslada al lugar donde está el producto. Quien asume el riesgo es el propio cliente, por lo que además de las potenciales restricciones para frenar la pandemia está el temor del propio cliente.

¿En qué porcentaje influye el ese temor en la actual crisis?

Cada producto turístico es distinto. No es lo mismo un crucero que un hotel en la playa. En el primer caso el temor es muy alto, en el segundo el cliente se sentirá más seguro.

¿Qué sectores se pueden ver más perjudicados ?

Los que están más acotados en espacio y tiempo. El de cruceros es de los más afectados, implica un espacio muy acotado, el buque, un cierto número de días. Si se detecta un caso de coronavirus y queda en cuarentena los pasajeros no pueden salir. El tiempo del vuelo es menor que el viaje en crucero y en caso de cuarentena los pasajeros no han de permanecer en el avión. Los hoteles, especialmente los vacacionales, y la restauración deberían tener una recuperación potencialmente más rápida.

¿Cree que es peor el covid para la economía que cualquier otro fenómeno?

A diferencia de otros fenómenos, el covid-19 es global. Las repercusiones y consecuencias económicas que se derivan no tienen precedentes.

¿Qué espera de la sociedad post covid?

Es una cura de humildad, una lección que la humanidad debe aprender. Me gustaría pensar que servirá para que apreciemos más lo que tenemos, y no dar por hecho muchas cosas.