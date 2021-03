La formación de médicos, la igualdad y la digitalización del entorno, grandes retos de la primera rectora de la UA

Atípica, por las distancias covid que obligaron a un acto semipresencial, pero muy emotiva y, por descontado, histórica.

Así transcurrió ayer la ceremonia de toma de posesión oficial de Amparo Navarro como primera rectora de la Universidad de Alicante en los 41 años de la institución académica, junto al resto de su nuevo equipo y ante la presidencia protocolaria del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien destacó el techo de cristal que ha roto la catedrática de Derecho Financiero y Tributario porque, con ella, «en la Comunidad ya son más rectoras que rectores», como destacó el jefe del Consell en su discurso.

La Universidad ha querido esperar a que remitieran los peores momentos del coronavirus para celebrar un acto sobre el que la rectora destacó su «ilusión personal y profesional», aunque puso por delante que asumir el cargo implica «contribuir a mejorar la sociedad». Con este propósito, y por contribuir a la recuperación de la crisis que ha provocado la pandemia, Navarro reivindicó ante el Puig que la Universidad pueda participar de los fondos europeos para contribuir con su investigación y ciencia. «Nuestra participación y colaboración en la captación y gestión de fondos europeos desde la investigación y formación, debe ser tenida en cuenta por nuestras autoridades», dijo.

En la misma línea argumental, la rectora volvió a recordar a Puig que la UA no va a renunciar a la carrera de Medicina. «La crisis sanitaria ha demostrado que faltan sanitarios», alegó.

«Seguimos apostando por la formación de nuevos profesionales sanitarios, incluidos médicos, a los que no renunciamos, y también por la investigación biomédica y biosanitaria», precisó.

« En este Paraninfo alguien recordará un día que en 2021 una mujer fue por primera vez rectora de la UA» XIMO PUIG - PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

El de la salud lo citó como el primero de los retos que va a afrontar la UA «acelerado por la crisis sanitaria», junto al de la transformación digital, en la que la universidad «puede ayudar tanto a las administraciones como empresas de nuestro entorno». La rectora se ha propuesto reducir la brecha digital.

« Este privilegio no lo habría conseguido sin otras mujeres y hombres que lucharon por la igualdad» AMPARO NAVARRO - RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Y el tercero de los retos a los que aludió, la «revolución feminista y de la igualdad», lo protagonizaba ayer ella misma «con un honor y privilegio que no habría conseguido sin otras mujeres y hombres que lucharon por la igualdad y nos dieron la oportunidad», reflexionó.

Para afrontarlo, se refirió tanto a la necesidad de despertar vocaciones científicas entre las mujeres y niñas, como a las actuales «dificultades que se encuentran las mujeres en el desarrollo y promoción personal dentro de las carreras científicas y de liderazgo», puntualizó.

«Es significativo que una mujer llegue a este puesto por primera vez, sirve de referente a otras mujeres» CAROLINA PASCUAL - CONSELLERA DE UNIVERSIDADES

En su puesta de largo ante un centenar de miembros de la comunidad universitaria, cargos públicos y representantes del ámbito económico y de las fuerzas de seguridad, la rectora apostó porque la Universidad ejerza de «motor de nuestro entorno territorial y lo cohesione», pero para ello sostiene que tiene que estar «bien financiada». En este punto recordó que el estudio de financiación puesto en marcha por el presidente Puig con expertos «debe resolver estos problemas, aumentando la financiación en la etapa postdoctoral e incluyendo una carrera investigadora indefinida en el tiempo».

Y bajo la premisa del servicio público que presta la Universidad destacó que sin ser una empresa, crea empresas y genera talento, y que en su propósito está «devolver la ilusión a nuestros conciudadanos» como lo hizo la UA en los años 80. De hecho considera a los estudiantes como el «colectivo de referencia de la UA» y se ha propuesto «buscar soluciones reales e incrementar su empleabilidad», dijo.

Dignificación

El respeto y dignificación de la profesión docente también se hicieron hueco en su discurso, tanto en la referencia a unas condiciones laborales dignas «incluso en los niveles más tempranos», como a la «sorpresa» que aseguró que provoca «que a los profesores universitarios no se nos incluya entre el personal docente en las políticas de vacunación».

«La capacidad de la rectora es indiscutible y la conexión ciudad-UA se va a incrementar» LUIS BARCALA - ALCALDE DE ALICANTE

Como continuación del discurso de la rectora, a cuyo término recibió un prolongado aplauso de los asistentes, el presidente Ximo Puig, se comprometió «ante la rectora y el conjunto de la comunidad universitaria, a continuar trabajando por los jóvenes, que han vivido las dos peores crisis nuestro tiempo. Una juventud desmotivada no se lo puede permitir nuestra sociedad. Urge que el motor de cambio que siempre ha sido la juventud tenga motivos para creer» en el futuro, resaltó.

El jefe del Consell destinó la mayor parte de su intervención a destacar el nombramiento de la nueva rectora como «un símbolo de un tiempo nuevo en el que las mujeres asumen el lugar que les corresponde, solo así podremos construir un futuro libre, igualitario y plural», recalcó.

« Con la personalidad de Amparo va a ser difícil que no mejoremos todos mucho» CARLOS MAZÓN - PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Puso asimismo en valor el «techo de cristal que ha roto Amparo Navarro» entre los cargos universitarios, porque en la Comunidad, con ella, ya son más las mujeres «rectoras que los rectores». Los máximos representantes de las universidades públicas y privadas de la Comunidad, presentes en el Paraninfo, daban buena fe de las palabras del presidente.

A título histórico también destacó que llegará el día en el que se rememore el nombramiento de la catedrática de Derecho como primera rectora de la UA, al nivel de fechas como la del año 1910, porque hasta entonces las mujeres no pudieron estudiar «libremente en las universidades españolas», o de 1930, en que se incorporó la primera profesora universitaria en la Comunidad, Olimpia Arozena.

Concluyó citando la reclamada financiación universitaria entre los próximos retos de la UA «con los nuevos requisitos que deberán cumplir», al tiempo que recordó que, como garantes de la igualdad de oportunidades, en las universidades se han rebajado las tasas un 15% los últimos cuatro años y se han triplicado las becas.

« Amparo aportará mucho esfuerzo y una visión del Derecho Tributario importante en la gestión» MANUEL PALOMAR - EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Entre los asistentes, amén de la consellera de Universidades, Carolina Pascual, los alcaldes de Alicante y de San Vicente representaban a cuantos en otras ocasiones acuden presencialmente a la UA, especialmente los que tienen sedes de la Universidad en sus localidades. También arroparon a la rectora los exrectores Palomar, Pedreño, Ordóñez y Raneda junto a buena parte del anterior equipo del que formó parte Amparo Navarro. La austeridad exigida por la pandemia no permitió ni el desfile académico inicial ni el vino posterior en el Club Social.

«A mis padres, mis maestros y mis compañeros»

La nueva rectora de Alicante quiso agradecer, de modo expreso, «a muchas personas que hicieron posible que esté hoy aquí». Visiblemente emocionada por el cargo que ocupa recordó a sus padres «que me educaron para el estudio y el trabajo»; a sus maestros «Perogordo y Roch, que me enseñaron a ser universitaria»; a sus compañeros de departamento «con los que he compartido mi vida profesional»; a los equipos rectorales «con los que aprendí a amar la gestión como servicio público»; al equipo decanal de Juan José Diez, al de Palomar, y a los que ella misma lideró en la Facultad de Derecho y ahora en la dirección de la UA. Citó también a la comunidad universitaria en general, y cerró el capítulo de agradecimientos centrándose en su familia: «A mis hijos, por tanta comprensión con mi trabajo, y a José Miguel Sempere, mi marido y compañero de vida, por apoyarme en todo lo que emprendo». Concluida la ceremonia y las fotos de rigor, los compañeros les cantaron el «que se besen».