Conferencia de la UA sobre los exoesqueletos biónicos

Hablará de “Exoesqueletos biónicos, un nuevo horizonte en la terapia de las enfermedades neurológicas”. Miguel Cazorla Quevedo, catedrático en el Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la UA, le presentará.

García Armada abordará cómo vivimos la era de la robótica al servicio del ser humano, cómo los robots forman parte de nuestra sociedad para mejorar nuestra calidad de vida.

Esta realidad hace que se genere el debate entre la mejora de nuestra calidad de vida y el temor constante a que la máquina supere al ser humano.

Es difícil concebir el robot con la habilidad física, la destreza, la sensibilidad o la intuición del ser humano, e igualar lo que la naturaleza ha diseñado como perfecto, que es el ser humano. Pero exsite la capacidad del robot de complementar al ser humano.

Además, la robótica para asistir en la rehabilitación de las enfermedades neurológicas está cobrando gran relevancia.

Los exoesqueletos permiten mejorar calidad de vida a los pacientes, aportando neuro-rehabilitación.

La actividad cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UA.

García Armada

Doctora Ingeniera Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y, tras formarse en el ámbito de la investigación científica en el Centro de Automática y Robótica (CSIC-UPM) con estancias en centros de prestigio como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), se incorpora a las escalas científicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 2007. Los resultados de su Tesis Doctoral se citan en el Springer Handbook of Robotics (ed. 2008), además de en diversas revistas científicas internacionales.

Su labor investigadora, de marcado perfil tecnológico, trata de resolver los principales retos científico-tecnológicos en la aplicación de la robótica al servicio del ser humano. Consigue resultados pioneros en el ámbito internacional en el desarrollo de exoesqueletos de asistencia a la marcha humana, con aplicación en pediatría, destacando el primer exoesqueleto pediátrico para la terapia de la Atrofia Muscular Espinal en 2015.

Sus trabajos han dado lugar a 7 patentes, tres licenciadas y extendidas internacionalmente a EEUU y Europa y a más de cien publicaciones científicas en revistas y congresos. Elena García dedica una parte importante de su actividad a la transferencia tecnológica a partir de la fundación de la Empresa de Base Tecnológica Marsi Bionics en 2013.

El gran impacto científico-técnico y social de su trabajo investigador y emprendedor se reconoce con más de 30 premios otorgados por instituciones de prestigio. Entre sus distinciones destacan el Premio TALGO a la Excelencia de la Mujer en la Ingeniería, El premio Excelente en la Investigación 2019 de la Comunidad de Madrid, la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid (2018) y el premio Smart Girl de SAMSUNG.

Elena García representa a la ciencia española en importantes comités: es miembro del grupo de Trabajo de Innovación y Transferencia del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, miembro del Industrial Activities Board of the IEEE Robotics and Automation Society, y miembro del jurado de los Premios Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.