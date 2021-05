Una revista de la UA sobre Educación, entre las más relevantes de España e Iberoamérica

La revista científica NAER, creada en 2012 por profesores de la UA, es ya la tercera publicación más relevante en España e Iberoamérica sobre educación.

Journal of New Approaches in Educational Research ha ascendido al selecto primer cuartil (Q1) del referencial índice internacional Scopus, según los rankings Scopus-SJR-CiteScore (2021).

Sus editores son la catedrática Rosabel Roig Vila, experta en Tecnología Educativa y su integración en contextos de enseñanza-aprendizaje y de educación inclusiva, adscrita al departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la UA, y el profesor Santiago Mengual Andrés, doctor de la Universidad de Valencia.

Según el índice Scopus CiteScore también es la 284 publicación más relevante del mundo en Educación, sobre el total aproximado de las 1.543 mejores revistas indexadas en CiteScore.

NAER ha renovado el Sello de Calidad de la FECYT, el máximo reconocimiento de calidad por parte del Ministerio de Universidades y Ciencia en España. También está indexada en la Master List a través del índice Emerging Sources Citation Index y en la colección principal de Web Of Science (Clarivate).

El número y calidad de las citas en medios científicos es de gran importancia, consecuencia del prestigio reconocido por los especialistas a la revista. Acumula el caudal de haber sido citada en más de 500 ocasiones, con una media de casi 10 (9,8) citas por artículo citado en 2020.

Además está incluida en otros selectivos índices y bases datos de referencia en la métrica de la calidad de revistas científicas como ERIHPlus, DOAJ, Sherpa/RoMEO, EBSCO Education Source, ERIC –base de datos selectiva perteneciente al Departamento de Educación del Gobierno Federal de los EEUU—.

En la Matriz de Información para el Análisis de Revistas, de la Universitat de Barcelona, de referencia para la ANECA para los sexenios de Investigación y Transferencia, y acreditaciones, también goza de un excelente ICDS de 9,5.

Son una muestra de las cualidades del liderazgo esta revista científica como referencial internacional en la especialidad de Educación, en el seno de la rama del saber que son las Ciencias Sociales y Jurídicas.

Excelencia

La doctora Roig Vila declara que “estamos muy honrados por este reconocimiento a NAER como revista de Q1 en Scopus-SJR-CiteScore-Scopus Sources. Se trata del reconocimiento al trabajo continuado y constante de un equipo interdisciplinar e internacional que hemos construido con el Comité Editorial, el Comité Científico Internacional y el Comité Técnico, así como el numeroso y esencial conjunto de reviewers –más de 200 y de más de 20 países— que participan en la preceptiva revisión de todos los contenidos, y el equipo de diseño de las infografías que acompañan cada artículo".

Opina que incluso es "más importante haberlo conseguido con un conjunto de comités especializados y técnicos de primera magnitud. Y más todavía que estén formados por profesorado universitario que sienten la vocación por la mejora de la calidad de la universidad pública”.

La revista surgió del “Grupo de Investigación Interdisciplinar en Docencia Universitaria -Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación/Educación Inclusiva (GIDU-EDUTIC/IN)” de la UA con el compromiso "por la excelencia, la internacionalización, la interdisciplinariedad y la investigación cooperativa".

Su finalidad es fomentar la investigación, el desarrollo de la innovación y la transferencia del conocimiento científico. Se define como una revista científica interdisciplinar en el ámbito educativo de las Ciencias de la Educación.

Su público destinatario prioritario es la comunidad científica y profesional en Educación. A la publicación se puede acceder en la totalidad de su contenido, ya que se edita en el sistema Open Journal System (OJS), perteneciente a la Universidad de Harward, que lo permite.