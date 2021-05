Tres revistas científicas editadas en la Universidad de Alicante han alcanzado, por vez primera, el primer cuartil (Q1) del referencial índice internacional Scopus en la última actualización publicada esta misma semana. Las revistas son Cultura de los cuidados, Journal of New Approaches in Educational Research (NAER) y Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea.

SCImago Journal Rank, empresa estadística que mide la influencia científica de las revistas académicas recogidas en la base de datos Scopus según el número de citas en otros medios, ha actualizado su índice de impacto SJR con los datos de citación del año 2020. Catorce revistas científicas de la UA aparecen en el ranking anual. De estas, cuatro son nuevas incorporaciones al ranking de SJR y las tres citadas han alcanzado el primer cuartil en esta última actualización.

Cultura de los cuidados pertenece al ámbito de las publicaciones de Enfermería y está orientada a contribuir al desarrollo del conocimiento histórico, antropológico, fenomenológico y teórico de los cuidados enfermeros.

Surge con la finalidad de servir de soporte de enlace entre la actividad investigadora, especialmente en los campos señalados y las diferentes vertientes que, desarrolladas por profesionales de enfermería, están cimentando las bases del humanismo enfermero sin cuya existencia y esmerada potenciación resultará del todo imposible alcanzar ni tan siquiera los lindes de ese objetivo tan legítimo como largamente anhelado: el desarrollo pleno de la enfermería en todas sus dimensiones.

La necesidad del conocimiento previo de las culturas como único camino para preservar los niveles mínimos de respeto y dignidad en todo abordaje investigador y educativo, revela, por sí misma la dimensión pragmática del quehacer histórico, antropológico y humanístico en los cuidados enfermeros.

La longevidad y salud de un propósito como éste dependerá de las variables de siempre. Se hace, por tanto, una llamada a investigadores de la teoría, la filosofía y el desarrollo práctico de modelos y métodos enfermeros, la historia de la enfermería, la antropología de los cuidados enfermeros, la fenomenología y, por ende, a compañeros interesados en publicar sus narraciones, poesías y todas aquellas actividades que destaquen por su carácter humanístico.

Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea es una revista incluida dentro del ámbito de la investigación en Historia Contemporánea. Su título obedece precisamente a que el pasado es el campo de estudio de la historia y la memoria es uno de los factores que configuran nuestro pasado próximo. Está dirigida a historiadores y científicos sociales estudiosos de la Historia Contemporánea y el título de la revista obedece precisamente a que el pasado es el campo de estudio de la historia y la memoria es uno de los factores que configuran nuestro pasado próximo. Otro de sus objetivos es propiciar el intercambio de opiniones y el debate de ideas y planteamientos con los que se pueda ensanchar el marco teórico y enriquecer el instrumental con el que se realizan las investigaciones.

La edición electrónica, en particular, permitirá estrechar y hacer más fluida la relación de manera que facilite el intercambio de ideas, agilice el debate y oriente en la elaboración de cada número para dar cabida en sus páginas a aquellas cuestiones que susciten mayor interés en el colectivo. Se intenta, por lo tanto, ofrecer una revista útil, que esté presente en el medio real en el que se desarrolla la investigación en Historia Contemporánea y que, por ser lugar de encuentro, actúe como vehículo de comunicación entre quienes se dedican a la historia.

Journal of New Approaches in Educational Research (NAER) es una revista científica enmarcada en la especialidad de la Educación, dentro de la rama del saber que son las Ciencias Sociales y Jurídicas. Es una revista científica internacional publicada semestralmente (enero y julio) que surge del grupo de investigación GIDU-EDUTIC/IN de la Universidad de Alicante y las divisiones educativas del Proyecto IVITRA.

NAER busca artículos académicos sobre ciencias de la educación basados en experiencias innovadoras que puedan contribuir al desarrollo de las ciencias de la educación en cualquiera de sus manifestaciones y brindar nuevos enfoques a la enseñanza como respuesta a los profundos cambios que atraviesa nuestra sociedad.

La revista tiene como objetivo promover la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento científico y se define como una revista científica interdisciplinar en el campo educativo de las Ciencias Sociales. Su audiencia prioritaria abarca, aunque no exclusivamente, la comunidad científica y profesional de la Educación.

El equipo humano detrás de NAER está comprometido con la excelencia científica y la mejora de la educación, tomando como punto de partida la investigación y la innovación. El pensamiento de una sociedad justa, democrática y humanizada, es la filosofía que guía todas las acciones desarrolladas en el seno de NAER.

Los datos aparecen actualizados en el apartado dedicado a cada revista dentro de la sección Revistas científicas UA que mantiene el Servicio de Publicaciones de la UA en su web.