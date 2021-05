Computación con Arizona, noveno doble grado internacional que imparte la UA

La Universidad de Alicante ofrece a partir del curso próximo un nuevo doble grado internacional en Computación, que se suma a los ocho que ya imparte la institución académica. El Consejo de Gobierno ha dado vía libre al convenio de la Escuela Politécnica Superior con la Northern Arizona University (NAU), para cursar el doble grado de Ingeniería Informática en la especialidad de computación.

El acuerdo supone un programa interuniversitario de doble titulación con el Bachelor of Science-Applied Computer Science de Arizona. La similitud de los estudios en ambas universidades permite combinar los estudios y los alumnos de la UA y de la NAU de los mencionados grados podrán obtener la doble titulación.

El programa de asignaturas incluye estancias completas por curso académico en cada una de las dos universidades.

El resto de dobles grados internacionales que ofrece la Universidad de Alicante se cursan con otras tres universidades: Administración y Dirección de Empresas (ADE), Turismo y ADE (TADE) e Ingeniería Informática y ADE (I2ADE), con las universidades estadounidenses de Northwestern State University y University of North Florida; y Publicidad y Relaciones Públicas, Derecho, Ciencias del Mar, Gastronomía y Artes Culinarias, y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con la Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) en Brasil.

Telemática

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el calendario de matrícula para el curso próximo, 2021-2022, tanto para los grados como para los máster y los títulos propios.

Para matricularse en primer curso de cualquier grado se dispondrá de una «cita de matrícula», según la nota de acceso obtenida y teniendo en cuenta que previamente se ha realizado la preinscripción en las carreras elegidas.

La matrícula para los diferentes estudios de grado se realizará entre los días 20 y 22 de julio y a partir de la hora y día de la cita asignados, lo que permitirá acceder a las automatrícula por medios telemáticos hasta las 13:00 horas del último día. El proceso se realiza a través de la página web de la UA con un código de usuario y una contraseña.

El movimiento de las listas de espera en las titulaciones que tengan vacantes por cubrir empezará el 23 de julio, recién acabada la matrícula ordinaria, y si sigue habiendo vacantes el proceso seguirá abierto hasta el 30 de septiembre de forma generalizada, y hasta el 14 de octubre en aquellos centros que lo especifiquen.

Para matricularse en los máster, cada facultad fija sus propias fechas. Los primeros, la Escuela Politécnica Superior, que matricula entre el 11 y el 14 de junio en una única fase. El máster en Secundaria, para acceder a la docencia en la enseñanza en institutos, también se realiza en una sola fase, pero más tarde. La Facultad de Educación fecha la matrícula entre el 27 y el 28 de julio.

El resto de máster en las facultades de Derecho, Ciencias, Letras, Ciencias de la Salud, Económicas y los demás que imparte Educación ofrece dos fases para el proceso de matrícula. La primera entre el 22 y el 23 de julio y la segunda entre los días 27 y 28 de septiembre.