La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en la Comunidad Valenciana, se realizará los días 8, 9 y 10 de junio. Para las tres jornadas, y también para la convocatoria extraordinaria de julio, las autoridades han estipulado una serie de normas para garantizar la seguridad y salubridad de los participantes durante los exámenes.

A continuación recopilamos las medidas que el Ministerio de Universidades, junto al Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional, recomienda para la realización del ejercicio.

30 minutos de antelación

Los alumnos deberán acudir al centro en el que tendrá lugar la prueba con al menos 30 minutos de antelación. Evitar las aglomeraciones en los pasillos e imprevistos de última hora como olvidar el DNI, son algunos de los motivos por los que se ha establecido esta norma que, a diferencia del año anterior, se ha reducido en un cuarto de hora.

DNI

Portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte, en el caso de los alumnos extranjeros, es obligatorio. Además de identificarse para acceder al aula, el documento deberá permanecer en la mesa durante toda la prueba. Los examinadores revisarán la veracidad del carnet y en el caso de que alguno de los alumnos se niegue a presentarlo no se le entregará el examen. Asimismo, la suplantación de identidad o falsificación de la documentación estará penada con la expulsión.

Mascarilla

Los estudiantes deberán acudir al centro examinador con mascarilla, donde esperarán ser mencionados para acceder al aula. Su uso es estrictamente necesario y solo estarán exentos de su utilización los participantes con alguna enfermedad con dificultad respiratoria, previamente acreditada. A pesar de no ser preciso, se recomiendan las mascarillas higiénicas y se desautorizan todas aquellas que poseen válvulas.

Distancia de seguridad (1,5 metros)

La distancia interpersonal, de cumplimiento a conciencia individual, esta estipulada en 1,5 metros. En torno a ese espacio es el que se debe guardar con el resto de los compañeros que vayan a hacer la selectividad. El acceso a la clase supone el momento más comprometido para respetar la separación, por ello se establecerá una fila única en los pasillos, dotados también de expendedores de gel hidroalcohólico para la higiene de manos.

Síntomas de coronavirus

Las personas con síntomas compatibles con la infección por covid-19 no podrán acceder al aula, tampoco se permitirá la entrada a los positivos asintomáticos que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario, ni las personas que hayan tenido contacto estrecho con un positivo y que, a pesar de dar negativo, se encuentren en cuarentena. Pese a ello, los afectados que no se puedan presentar por coronavirus y lo acrediten, podrán posponer el ejercicio para la convocatoria extraordinaria que tendrá lugar del 6 al 8 de julio, sin penalización en sus resultados.