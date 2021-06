La pandemia y la excepcionalidad vividas, a pesar de todo, han dejado muchas enseñanzas en este último año. Las universidades se ven obligadas a mantener unas distancias y protocolos de seguridad que, sin embargo, no se exigen en otros espacios donde sólo rigen limitaciones de aforos, pero no de distancias. En la Universidad de Alicante, como no puede ser de otro modo, las medidas higiénico-sanitarias se cumplen escrupulosamente.

Concretamente, las aulas se han señalizado para acoger el número autorizado de estudiantes, que mantienen la distancia interpersonal de 1,5 m., de forma que el alumnado puede asistir al aula presencialmente hasta que se completa el aforo permitido. Cada estudiante sabe cuándo le corresponde venir, aunque puede intercambiar su plaza con otro compañero, si no puede venir ese día. Si prefiere asistir a la clase desde casa, se libera su plaza presencial. Todo esto se coordina desde una aplicación que está integrada en la plataforma UACloud-Campus Virtual y que ha desarrollado el Servicio de Informática.

“Pese a todas estas medidas, somos conscientes de que no hay mejor docencia que la que se desarrolla en persona y, de hecho, somos una universidad presencial. El aprendizaje se enriquece con el contacto humano, las intervenciones en clase son más útiles y los contenidos se fijan mejor en persona que a través de una pantalla. La gran mayoría de nuestros títulos son presenciales, y están verificados como tales por las agencias de calidad. Se nos ha permitido la docencia dual por la excepcional situación en la que estamos, pero no somos una universidad a distancia. Cuando las autoridades sanitarias lo autoricen, el alumnado regresará a las aulas y la presencialidad volverá a ser plena, con lo que esto supondrá de recuperación de la vida y la economía universitaria en cafeterías, fotocopiadoras, actividades culturales, deportivas, etc.”, manifiesta el vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas de la Universidad de Alicante, Francisco José Torres Alfosea.

Sin embargo, en la Universidad de Alicante también observan la realidad desde el lado opuesto. “En la UA también hemos aprendido mucho de la no presencialidad. Tanto el profesorado como el alumnado han descubierto un gran potencial en la docencia virtual. Muchas actividades son susceptibles de ser realizadas en casa y tuteladas a distancia. Estrategias docentes como el aprendizaje basado en proyectos o el aula invertida son mucho más eficaces en entornos de docencia dirigida, que se adapta bien a entornos semipresenciales o, incluso, puramente online. Ahí es donde tenemos que trabajar, para extraer algo positivo de este año terrible”, indica el vicerrector.

En el mismo sentido, Torres Alfosea comenta que “la rectora ha dicho, y coincido con ella, que queremos que cuando esto termine, el alumnado tenga ganas de regresar a la universidad. Por mucho que hayamos aprendido a movernos en entornos virtuales, la gente debe volver a hacer vida universitaria, a hacer campus, para que este vuelva a ser un espacio donde se aprende y donde se interactúa, se vive, se va a bibliotecas y salas de estudio... que redescubran la universidad”.

Cabe recordar que el alumnado que en 2019 se incorporó por primera vez a la Universidad tuvo que dejarla a los seis meses para seguir clases desde casa y aún no ha vuelto a las presencialidad con total normalidad. Por este motivo, el vicerrector matiza que “da pena ver que no han podido saber lo que es la vida universitaria de verdad, cosas tan sencillas como debatir con los compañeros en la cafetería o preparar un trabajo de clase en una sala de trabajo en grupo de la biblioteca. La universidad es también aprender fuera del aula, cuando discutes con alguien sobre lo que estás aprendiendo, cuando hablas con personas de una titulación distinta y ves que tienes mucho que ver con sus inquietudes, cuando asistes a conferencias o a las distintas actividades culturales y deportivas. Hemos sido capaces de adaptar servicios como los de Cultura o de la Biblioteca, pero queremos que esto sea excepcional y volver cuanto antes a la presencialidad”.

Reconocimiento al profesorado

Los datos internos y los reconocimientos externos evidencian que la Universidad de Alicante es una universidad de alto nivel, con titulaciones que están a la vanguardia del conocimiento. Los grados, másteres y programas de doctorado que se imparten tienen una calidad contrastada, como demuestra el hecho de que “no hemos recibido informes externos desfavorables de ninguna titulación; cuando hemos decidido dejar de impartir una titulación ha sido siempre porque la hemos sustituido por otra que la ha mejorado, como recientemente ha sucedido con dos másteres de la Facultad de Ciencias que se han fusionado en uno nuevo, con gran demanda”, explica Torres Alfosea.

Todos los procesos de reacreditación, por tanto, se han superado con resultado favorable. Este reconocimiento externo, junto con la obtención de diez sellos de calidad internacional y la alta posición de varias de las titulaciones en muchos rankings demuestran la solvencia de los estudios de la UA.

Pero, además, internamente también hay un reconocimiento a la labor realizada. Según las encuestas cumplimentadas por el alumnado sobre su profesorado del primer semestre del curso 2020-21, el 96 % de las encuestas superaban el aprobado, mientras que el 70% lograba una calificación de entre 7,5 y 10 puntos. “Imaginemos una asignatura en la que el 96% aprueba y el 70% del alumnado saca un 7,5 o más. Sería un gran resultado”, confiesa el vicerrector. Esa es la opinión que tiene el alumnado de la UA de la docencia que recibe, un mérito que recae del todo en el profesorado. “Lejos de caer en la autocomplacencia, nos preocupa mejorar ese 4 % pendiente para ofrecer, en el futuro, cifras aún mejores”, finaliza el vicerrector.

Un campus abierto, accesible y respetuoso con el medio ambiente

- Todas las aulas de la UA están adaptadas para el acceso de personas con movilidad reducida

- Se dispone de un Centro de Apoyo al Estudiante que orienta y asesora al alumnado con necesidades especiales. La Universidad proporciona facilidades a este alumnado para el desarrollo de sus actividades universitarias cotidianas.

- La UA está a la vanguardia en campos tan responsabilidad social e igualdad entre sexos. Cuenta con un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, ya por su tercera edición, así como con programas de supresión de los plásticos (Plástico 0) y rigurosos protocolos de actuación en materia de acoso, entre otras iniciativas.

- Campus peatonalizado, con amplios espacios ajardinados y abiertos, y numerosas superficies de agua

- El sistema de riego de la Universidad está basado en el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hídricos

- Conjunto edificado con numerosos edificios singulares, de gran valor arquitectónico (Museo de la UA, edificio de Rectorado, Torre de Control…).

- Un Campus que ha aprovechado construcciones de un antiguo aeródromo, de la década de 1920, que conviven con edificios modernos.

- Una universidad comprometida con la sociedad en la que se encuentra: además del campus de Sant Vicent, se encuentra el campus de Alcoy, hay doce sedes universitarias en otros tantos municipios de la provincia de Alicante, desde donde se transmite conocimiento, se realizan actividades de extensión universitaria y se acerca la Universidad a la Sociedad.

- La Universidad cuenta con una importante proyección social, a través de su numerosa oferta cultural: Museo de la Universidad, cursos de difusión del conocimiento, Aulas Culturales, Orquesta Filarmónica de la UA, así como programas de voluntariado y cooperación para el alumnado.