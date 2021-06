La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) arrancan esta semana en la Comunidad Valenciana. A pesar de haber tenido una preparación y formación previa a la prueba, los estudiantes todavía pueden tener dudas acerca de los exámenes.

La mayoría de las preguntas que se plantean los estudiantes giran en torno a la exención del valenciano y a la validez de la selectividad realizada con anterioridad. Es por esta razón que, a continuación, la Conselleria de Educación ha ideado un manual en el que exponen las dudas más comunes sobre los exámenes de Selectividad de 2021.

Exención del Valenciano

La asignatura Valenciano, considerada troncal, pertenece a la fase obligatoria y en el curso 2020-2021 únicamente estarán exentos de realizar la prueba de evaluación de la materia el alumnado que tenga una resolución positiva en 4º de ESO, 1º o 2º de Bachillerato. En el caso de que a algunos de los estudiantes se les haya concedido la exención, repitan curso y por tanto se presenten a la prueba del año siguiente, no contarán con la concesión ya que su validez no estará en vigor.

Por otro lado, los alumnos que hayan tenido su formación académica hasta 4º de la ESO en un colegio con un sistema educativo extranjero y se hayan incorporado a un instituto con el sistema comunitario, no tendrán autorización para no presentarse al examen, ya que a ojos de Conselleria no son alumnado nuevo.

Sí que estarán exentos, como caso particular, aquellos participantes que cambien de empadronamiento en primero o segundo de Bachillerato a una población no valenciano-parlante.

Preguntas comunes sobre la prueba

A continuación recogemos algunas de las dudas más frecuentes que los estudiantes se plantean previamente a la realización del ejercicio.

¿Puedo examinarme en la fase obligatoria de un idioma extranjero no cursado?

NO. La asignatura referente a idioma extranjero ha de ser obligatoriamente la lengua cursada como primera extranjera. Se podrá escoger entre los siguientes cuatro idiomas: inglés, francés, italiano o alemán.

¿Si soy del Bachillerato de Ciencias, puedo examinarme en la Fase Obligatoria de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II?

NO. Un estudiante de la modalidad de bachillerato de Ciencias sí que puede examinarse de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, pero en la Fase Voluntaria. En esta Fase Voluntaria las asignaturas pueden ser cursadas o no cursadas. Por lo tanto puede examinarse de ambas.

¿Si aprobé las PAU anteriormente y tengo alguna asignatura aprobada de las que ponderan de 2020, me sirven estas ponderaciones todavía?

SÍ, la validez de la Fase Voluntaria de las PAU 2020 aún está vigente y por lo tanto se podrá utilizar en la preinscripción de 2021. No obstante, ya han caducado las notas de Fase Voluntaria de 2019 y anteriores.

¿Qué validez tiene la Fase obligatoria y la fase voluntaria de las PAU de 2021?

Igual que en cursos anteriores, la fase obligatoria tiene validez indefinida y la fase voluntaria solo servirá para dos cursos, el curso en el que se aprueben las asignaturas para ponderar y el siguiente curso.

¿Si me presento a la fase voluntaria también me pondera la asignatura de la fase obligatoria?

SÍ. Un estudiante puede tener un máximo de 6 asignaturas que le ponderan. El sistema informático cogerá, para cada titulación universitaria, las calificaciones de las 2 (de entre estas 6 asignaturas) que mejor nota de admisión le resulte al estudiante.

¿Puedo presentarme solo a algunos exámenes de la fase obligatoria?

NO. Si un estudiante se presenta en la Fase Obligatoria, debe hacerlo de forma completa, de las 5 asignaturas.

¿Con mis notas de acceso de Fase Obligatoria y Fase Voluntaria puedo acceder a las titulaciones universitarias del resto de comunidades autónomas?

SÍ. Lo que puede pasar es que el sistema de ponderaciones no coincida en unas comunidades autónomas u otras y por lo tanto, en cada una se aplicará su sistema de ponderaciones propio.