La amplia oferta de 55 títulos de grado en la Universidad de Alicante destaca por su diversidad, repartida en todas las ramas del conocimiento en las que se distribuyen las titulaciones universitarias. En ella se encuentran grados muy novedosos relacionados tanto con los estudios sociales como con las ciencias experimentales y las nuevas tecnologías, sin descuidar otros que responden a las, habitualmente, demandas más clásicas o tradicionales, como son Derecho, Económicas, Magisterio, Química o Historia, entre otras, que están presentes en sus facultades desde que se constituyeron y continúan siendo un pilar fundamental de nuestra oferta.

En lo que refiere a las novedades para próximos cursos, la UA tiene pendiente de autorización definitiva el grado en Medicina y se está trabajando en la puesta en marcha de un grado en Logopedia, cuyo borrador está redactado y que se implantará en cuanto esté autorizado.

Titulaciones de nueva creación

En el mismo sentido, cabe destacar que varias titulaciones de reciente creación están teniendo muy buena aceptación. En este apartado destacan los grados en Marketing, Relaciones Internacionales, Ingeniería Robótica, Física y el grado en Gastronomía y Artes Culinarias, entre otras. De alguno de ellos todavía no hay egresados, pero funcionan bien y demuestran que realmente responden a demandas sociales. Así, por ejemplo, en el Grado en Física, la demanda ha sido tan buena que este año se aumenta la oferta de plazas de nuevo ingreso de 50 a 70. Al poco de implantarse, ya se ve que el grado puede crecer y que el centro es capaz de asumir un mayor número de alumnos. También se han aumentado plazas en Relaciones Internacionales y en el doble grado de Derecho con ADE, que son títulos con gran aceptación. Esto no impide que entre las titulaciones con gran demanda haya otras de corte más clásico, como Económicas, Derecho, o los grados de Magisterio.

Los grados más demandados

Por su parte, los grados más demandados pueden serlo desde distintas perspectivas; por ejemplo, aquellos que reciben un mayor número de preinscripciones en primera opción sobre las plazas ofertadas. Con ese criterio, destacan los grados de Enfermería, los dos de Educación (infantil y primaria), Criminología, Derecho, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Traducción e Interpretación o Ingeniería Informática, por destacar alguno de cada rama de conocimiento.

Dobles titulaciones

La respuesta a los dobles grados ha sido magnífica desde el primer día. El doble grado consiste en brindar la posibilidad de obtener dos títulos cursando un programa que permite lograrlo en menos tiempo del que llevaría hacer los dos grados por separado, gracias al reconocimiento de créditos de asignaturas que son equiparables en ambos títulos. Así, con cinco años o cinco años y medio es posible obtener dos grados de cuatro años cada uno, que son complementarios y capacitan para un mejor desempeño profesional posterior.

Cabe matizar que existen dos formas de conseguir un doble grado: o bien matriculándose de entrada ya en el doble grado, que tiene diseñado un itinerario propio (DADE, TADE, I2ADE, DERRI, DECRIM), o bien matriculándose en un grado, y después cursando adicionalmente a partir del segundo año asignaturas del otro, y solicitando el reconocimiento de las que falten. Esto último es lo que se denomina doble grado por simultaneidad de estudios.

En lo que refiere a los dobles grados de itinerario propio, se accede con su nota de corte, tienen su propia matrícula y se cursa un itinerario predefinido, con grupo y horario propios. En el caso de la simultaneidad de estudios un alumno se matricula en un grado, con su nota de corte, su itinerario y su grupo, pero como su grado tiene muchas asignaturas en común con otro, podrá pedir el reconocimiento de algunas y, cursando las otras, tener los dos títulos de grado.

Sumando toda la oferta, hay un total de once dobles grados, cinco de ellos mediante grupo propio, como son Derecho + ADE (DADE), Turismo + ADE (TADE), Derecho + Criminología (DECRIM), Derecho + Relaciones Internacionales (DERRII) e Ingeniería Informática + ADE (I 2 ADE), y los otros seis mediante el sistema de reconocimiento de créditos en estudios cursados simultáneamente, como se establecen entre las Filologías, entre Magisterio (Educación Primaria) y Humanidades, Magisterio (Educación Primaria) y Filología Catalana, ADE y Economía, ADE y Marketing, y Física y Matemáticas.

Perspectiva internacional

En este mismo sentido, hay que destacar los acuerdos con universidades extranjeras para el desarrollo de dobles titulaciones internacionales. Por ejemplo, con las universidades estadounidenses Northwestern State University (Louisiana) y University of North Florida (Florida), para Económicas; con la Universidade do Vale do Itajaí (Santa Catarina, Brasil) en Publicidad y Relaciones Públicas, Derecho, Ciencias del Mar, Oceanografía y Gastronomía y Artes Culinarias, además del acuerdo con la universidad alemana de Bamberg (Baviera) que sustenta una tetratitulación, con dos grados y dos másteres en filologías. Además, se acaba de formular un acuerdo con la North Arizona University (Arizona, EEUU) para estudios de informática, y con la Universidad de París, para estudios de Comunicación e Industrias Creativas.

Sellos internacionales

Un tema en el que la UA destaca es en el de los sellos internacionales de calidad del programa homónimo de ANECA. Están respaldados por un órgano profesional internacional y por organismos como colegios profesionales o agencias de profesionales. Lograr un sello internacional de calidad da prestigio a la titulación y asegura que los contenidos impartidos responden a los más altos estándares de calidad europeos.

En concreto, diez titulaciones de la Universidad de Alicante han sido distinguidas con un sello internacional de calidad. Es una cifra alta en términos absolutos, pero también relativos porque estos sellos no están disponibles para todas las titulaciones, sino solo cuando hay un órgano, un colegio profesional que lo avale y formen parte de los tres sellos que contempla ANECA, y que están limitados de momento solo a tres ámbitos: la ingeniería (sello EURACE), la informática (sello EUROINF) y la química (sellos EUROLABEL).

En este momento, diez titulaciones de la Universidad cuentan con Sellos Internacionales de Calidad reconocidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), organismos profesionales internacionales y los distintos colegios profesionales. Son los títulos de grado en Ingeniería Civil (sello de calidad EUR-ACE), Ingeniería Química (EUR-ACE), Sonido e Imagen en Telecomunicación (EUR-ACE), Ingeniería Informática (sello de calidad EURO-INF), Ingeniería Multimedia (EURO-INF) y Química (sello de calidad EUROBACHELOR). Por lo que respecta a los másteres, ostentan títulos de calidad internacional los títulos en Ingeniería Informática (EURO-INF), Ingeniería de Telecomunicación (EUR-ACE), Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (EUR-ACE) e Ingeniería Química (EUR-ACE).

Mirada al futuro

Toda vez cursado un grado, el siguiente paso académico se manifiesta en la enseñanza de másteres, más especializada que la de grados. La Universidad de Alicante ofrece 57 títulos, toda clase de títulos de posgrado que, en lo que se refiere a su tipología, se presentan como habilitantes para el ejercicio de una profesión (másteres de abogacía, ingeniería de caminos, canales y puertos, máster de arquitectura, de profesorado en enseñanza secundaria, etc.), de especialización en sus respectivas materias y enfocados a la investigación. Además, finalmente, el logro de títulos de grado y posgrado se pueden desarrollar posteriormente en los 31 programas de doctorado que presenta la institución académica alicantina.