¿Cómo puede ayudar la fisioterapia solidaria? ¿Cómo puede ayudar de forma activa un alumno universitario de esta disciplina? Antonin Biret lo tiene claro. Su futuro profesional, cuando acabe el grado de Fisioterapia que está cursando en el CEU de Elche, pasa por ayudar a las personas con diversidad funcional.

Ese espíritu solidario le llevará este verano hasta Togo con la asociación francesa JEMAV «Jóvenes Estudiantes del Mundo en Acción para el Voluntariado». Serán casi dos meses en los que participará en el proyecto «Handicap Debout», para ayudar a niños con discapacidad física, como pie zambo, displasia de cadera o parálisis cerebral infantil. A unas semanas de iniciar su aventura, está seguro de su decisión. «Si todos unimos nuestras fuerzas podemos conseguir cosas bonitas».

- ¿Por qué te has decidido a participar en este proyecto de fisioterapia solidaria?

Siempre he deseado realizar un voluntariado y, cuando vi que podía juntar la fisioterapia con ese sueño, fue como una gran sorpresa. Además, el proyecto está enfocado en la mejora de la calidad de vida de los niños desde un punto de vista sanitario. Por tanto, es la iniciativa con la que me siento más útil y donde podré aportar todos mis conocimientos. La asociación siempre acoge a los estudiantes como mínimo seis semanas. Calculé que entre el último examen de la sesión extraordinaria y el principio de curso 2021-2022 tenía estas semanas, y me decidí.

- ¿Por qué has elegido la ONG JEMAV para ir a Togo?

En realidad, encontré esta asociación porque pertenezco a un grupo de Facebook donde publican anuncios de trabajo en el extranjero para fisioterapeutas. Vi que desde esa ONG estaban buscando a fisioterapeutas e incluso a alumnos. Di el paso mandando un correo, y una voluntaria me informó con todos los papeles muy bien explicados. Después, realizamos algunas llamadas telefónicas para que pudiera resolver todas las dudas que tenía, e incluso para ver si cabía la posibilidad de realizar un acuerdo de prácticas entre ellos y la universidad. Al final, uno de los motivos por los que he elegido pertenecer a esta asociación es porque lo tienen todo súper bien montado, la organización es irreprochable, y me siento seguido y apoyado por parte de ellos. Además, me han dado el número de la presidenta de la asociación y puedo llamarla cuando lo necesite.

- Aseguras que una experiencia así desarrolla los principios fundamentales para ser buen fisioterapeuta y buena persona. ¿Por qué?

Seguramente, allí no tendré el material que solemos utilizar aquí en Europa, entonces tendré que ser muy inventivo a la hora de fabricar juguetes o estímulos para poder trabajar. Además, como estaré con niños, quizá a veces no tengan ganas de hacer los ejercicios y tendré que adaptarme a ellos. También será una buena oportunidad para desarrollar habilidades sociales y comunicativas. Su primer idioma no es el francés es el Ewe. Y, aunque tendré un traductor conmigo, tendré que sentir yo sus emociones mediante sus expresiones faciales y desarrollar mis otros sentidos. Supongo que, como me quiero especializar en pediatría, en un futuro necesitaré estas habilidades para poder desarrollar un plan de tratamiento que funcione con mis pacientes.

Por otro lado, creo que como persona creceré, porque aquí no me doy cuenta de la suerte que tengo de tener todo lo que tengo. Y pienso que nos quejamos demasiado por cosas fútiles. Por ejemplo, hace unas semanas estábamos esperando que acabará el toque de queda como preocupación número uno. Allí la preocupación de la gente es buscar agua para beber… Esta experiencia viene en un momento clave de mi vida, donde tengo que encontrarme a mí mismo como persona y reflexionar también sobre la importancia que le doy a cada cosa.

- Vas a trabajar con otros profesionales sanitarios como logopedas, fisioterapeutas, educadores deportivos o adaptados. ¿Por qué crees que es oportuno y necesario esta colaboración entre distintas disciplinas?

Ciertamente, es una oportunidad enorme para poder compartir mi pasión, que es la fisioterapia, con otros profesionales que también tienen que ser apasionados de sus campos. Creo que de ellos aprenderé mucho, porque tendrán más experiencia que yo. También para desarrollar un buen seguimiento de un paciente es muy importante compartir e intercambiar diferentes puntos de vista. Por ello, tenemos la posibilidad de consultar cada paso que dan los otros terapeutas con los niños para poder seguir en la misma dirección. Después de cada día de tratamiento tendremos un tiempo para registrar lo que hemos hecho durante la mañana y proponer nuevos objetivos o tratamientos para la próxima sesión.

- ¿Cómo crees que te puede ayudar lo que has aprendido durante la carrera para participar en este proyecto?

Creo que lo visto en el CEU será mi soporte más fiable, porque se basa en los conocimientos de mis profesores y de sus propias experiencias. La fisioterapia se siente, pero también hay que tener una base teórica sólida para poder aportar una mejora a los pacientes que tendremos. Además, las profesoras de fisioterapia pediátrica me han dado permiso para mandarles cualquier pregunta que tenga. ¡Seguro que recibirán algunos correos durante mi expedición! También creo que tendré que desarrollar mi imaginación, porque la universidad nos prepara muy bien para trabajar en una clínica u hospital, pero para trabajar en el suelo sin material… Eso es más complicado.

- ¿Qué les dirías a tus compañeros y compañeras respecto a la colaboración solidaria?

Sobre todo, que hay que salir de su zona de confort porque es ahí donde sobrepasas tus límites y descubres quien eres realmente. Soy de la generación de las redes sociales, y ahí apenas tendré Internet para contactar con mi familia. Dependo mucho de las tecnologías, creo que demasiado. Mi objetivo con esta experiencia es abrirme a una cultura totalmente diferente a la nuestra, a un idioma desconocido y, sobre todo, empezar a creer en mí mismo. Porque, aunque allí tendré un tutor, tendré que ser responsable. Pero también creo que hacer esta experiencia tiene que salir de uno mismo, no todos hechos para ello. Hay personas que prefieren colaborar con otras asociaciones o en otros campos.

- ¿Por qué es importante esta experiencia para un profesional o futuro profesional de la fisioterapia?

Lo más importante cuando participas en una colaboración de fisioterapia solidaria es tener la voluntad de olvidarte durante un tiempo de ti para concentrarte en los demás. Y, si no te nace, no lo hagas. Puedes ayudar como lo han hecho muchísimos de mis compañeros, participando en la campaña de crowfunding que creé. Pero a varios de de ellos también les llamó la atención pasar a la acción. Y ese también es el objetivo, enseñar a los demás que hacer fisioterapia solidaria es posible, y que tampoco es tan complicado.

Aprovecho estas líneas para agradecer a mi familia, compañeros y a todas las personas desconocidas que quisieron aportar su granito de arena y colaborar con mi proyecto. Eso me hace creer que si todos unimos nuestras fuerzas podemos conseguir cosas bonitas: «l’union fait la force».

En busca de financiación

En estos días, Antonin sigue buscando financiación externa, para lo que ha lanzado una campaña de crowfounding a través de sus perfiles de Instagram, Facebook y Leetchi.