Educación certifica el C1 de Valenciano a 700 alumnos de la UA a instancias del Síndic de Greuges

Los universitarios que tienen el certificado del nivel C1 de Valenciano a través de la Universidad de Alicante (UA) no están obligados a obtenerlo a su vez presentándose a la prueba de la Junta Qualificadora, para la que además existe un exceso de demanda frente al de plazas ofertadas. A instancias del Síndic de Greuges, la Conselleria de Educación ha acabado por homologar la acreditación que emite la UA.

Las numerosas quejas presentadas por los universitarios en este sentido, principalmente procedentes de los grados de Magisterio y de Filología porque veían cortado su acceso, por ejemplo, a presentarse a oposiciones, han obtenido el respaldo del defensor del ciudadano que solicitó oficialmente de la conselleria toda la información relativa a una situación sobre la que pone en acento en el derecho a que se reciba de la Administración contestación a las demandas en el plazo adecuado.

La medida deja claro que los estudiantes no tienen que volver a examinarse en la Junta Qualificadora

De hecho desde la conselleria se ha tardado más de un año en resolver el vacío en el que se encontraban estos alumnos, después de que la Comisión de Homologaciones de la Junta Qualificadora rechazara en febrero de 2020 «por defecto de forma» las acreditaciones de C1 de la UA.

Educación pidió a la Universidad que subsanara los déficits observados «para que queden reflejados de forma clara los datos de aprobación y publicación de los planes de estudios» tanto de Filología como de Magisterio; y pasan 13 meses hasta que la Junta «informa favorablemente» sobre la petición de homologación.

La admisión de la acreditación del C1 por la UA no se realiza tampoco de forma automática desde que se resuelve favorablemente para el alumnado desde el 30 de marzo de 2021, porque a partir de ahí la Junta Qualificadora informa de que se van a ir registrando «en los próximos días» como equivalentes al nivel C1 de la propia Junta, las 700 peticiones individuales de los universitarios del campus de San Vicente.

La oficina del Síndic abrió una queja de oficio en febrero, vista la falta de respuesta de Educación a los estudiantes ya graduados y con numerosas posibilidades de futuro truncadas por no poder validar el certificado de la UA con su nivel C1 de Valenciano.

La respuesta que recibe el defensor a mediados de mayo de este año resuelve satisfactoriamente, por fin, la demanda de los alumnos, pero en su resolución llama encarecidamente la atención a Educación por no haber sido «suficientemente respetuosa» con el derecho a que las peticiones del ciudadano sean resueltos en un plazo razonable. «Este plazo no podrá exceder de seis meses», concreta el Síndic, y si no hay plazos fijados, en solo tres meses.