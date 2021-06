Investigadores de la UA aplican la Inteligencia Artificial para usar el ozono en la lucha contra cualquier virus

Sergio Gómez, integrante del grupo investigador convertido ya en empresa de base tecnológica EBT en el parque científico de la UA, explica que su hallazgo parte del ozono porque «es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos», como además acredita la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Se puede decir que no tiene límites en el número y especies de microorganismos que puede eliminar», puntualiza el catedrático en Computación Juan Manuel García Chamizo. Y, al ser un gas, tiene la capacidad de penetrar y ocupar todo espacio de difícil acceso por difusión, «representando una gran ventaja respecto a otros desinfectantes», subraya.

De esta forma, a través de la Inteligencia Artificial y el internet de las cosas, «generamos ozono mediante un dispositivo que mata todo lo que entra con vida, lo destruye y desinfecta de forma que sale purificado», abunda el investigador Javier Ferrández.

Apunta, además, que los medidores evalúan la calidad del aire y que, en el caso de que sobrepase determinados niveles, lanzan alertas que activan el aparato para la desinfección, siempre que no haya personas en el espacio. El sistema de internet de las cosas se ocupa de saber que no hay nadie en el área a desinfectar o, por el contrario, inhibe el funcionamiento. De ahí que se pueda inundar un recinto de ozono y desinfectar hasta las zonas más ocultas. «Dentro de las posibles tecnologías, optamos por el ozono porque al difundirse en el aire llega a todos los rincones y otras técnicas de radiación no tienen esa ventaja», precisa Chamizo. «Se garantiza que el ozono se queda confinado en el dispositivo. Este sistema no está registrado en ninguna otra patente», recalca.

Asequible

Los investigadores han seguido la línea de los purificadores de filtro Hepa para controlar los niveles de CO2 y rebajar el riesgo de contagio en espacios cerrados «con la ventaja de que es muy sencillo, porque gracias a la IA se genera ozono cuando uno quiere, por consumo eléctrico, que no es elevado, y sin necesidad de mantenimiento ni de filtros».

Aseguran que actúa del mismo modo sobre todo tipo de superficies, sin dejar ningún recoveco por desinfectar. «Existe la cultura generalizada de que el ozono es malo o tóxico, pero depende de su concentración y tiempo de exposición. Es el reactivo más potente y en Biología lo puede matar todo en ciertas condiciones», subraya el catedrático, de ahí las posibilidades que añade el sistema con la tecnología que desarrollan.

«La Inteligencia Artificial permite que a precios muy asequibles se genere ozono en un recinto controlado, ya sea cerrado o abierto, para desinfectarlo como pueden serlas terrazas o porches en el sector de la hostelería», aprecia Chamizo. En estas zonas abiertas se crean áreas de protección a pocos metros del suelo porque el ozono pesa menos y se queda abajo.

«La IA permite además higienizar ambientes y salas con un microdispositivo» o boquilla instalada en los sistemas de ventilación. «En instalaciones de climatización no se verá nada e impedirá que se inhalen patógenos», añade Sergio Gómez. «Si contiene partículas de cualquier virus, las limpia. Y no sólo realiza esta función con el covid, sino con el virus de la gripe, las partículas que provocan alergias o cualquier ambiente cargado». Destaca el enorme confort que procura una persona alérgica.

Este sistema implica un paso decisivo de futuro por parte de los mismos investigadores que desarrollaron el sistema autónomo de las mascarillas para la ionización antiséptica de la respiración y la desinfección de aulas en la Escuela Superior Politécnica de la UA.

Ventajas contra el mosquito tigre, las alergias y defensa ambiental

La firma Unidad Científica de Innovación Empresarial Ars Innovatio es una de las últimas emergentes en Inteligencia Artificial en el parque científico de la Universidad de Alicante, financiada por la Agencia Valenciana de la Innovación. Su investigación se centra en el ozono que, como explica el catedrático Juan Manuel García Chamizo, pesa y por lo tanto se va hacia abajo, lo que favorece que se puedan crear barreras desinfectadas a la altura de los pies para dificultar, a su vez, la transmisión de enfermedades que no se propagan por transmisión aérea, como pueden ser las procedentes de picaduras, por ejemplo, del mosquito tigre. El grupo investigador se puso en marcha para tratar de buscar soluciones contra el covid desde la química y la Inteligencia Artificial en lo que son expertos, y prevén resultados de gran trascendencia para las personas con alergias, como destaca Sergio Gómez. «Dentro de lo que la tecnología puede aportar, se pueden lograr ambientes totalmente salubres», destaca. No descartan otro de los grandes atractivos de su investigación en el marco de la sostenibilidad medioambiental. «El ozono es oxígeno ionizado y una vez pasado el tiempo de la operación desaparece y no deja huella ecológica, muy importante para la sostenibilidad», concluye Chamizo.