La nota de corte y otras dudas

1.- Lo que marca la nota de corte

Primero que nada, la nota de corte no marca quién entra o no en la carrera. Lo que indica es la nota de acceso con la que entró la última persona que accedió al grado el curso anterior en la primera adjudicación. Es una orientación, que puede cambiar de un año a otro.

2.-¿Podemos intuir si entraremos o no?

Las notas de la EBAU 2021 en la Comunidad son las más altas desde que se tienen registros. Podemos prever que al subir las notas generales, las de corte subirán.

3.-La lista de espera vale para que...

aún sin llegar a la nota de corte, se puede entrar en la carrera por lista de espera. La mayoría de los estudiantes hacen preinscripciones en varias universidades y grados. La lista de acceso va moviéndose y aunque en un primer momento quedes fuera, puedes acabar entrando en la carrera. Es un caso muy común en carreras de ciencias sanitarias.

4.-¿Un cinco en la primera o un 12 en la segunda?

Un cinco en la primera convocatoria va antes. La primera adjudicación se hace antes de la Selectividad extraordinaria, por lo que las notas más bajas de la primera pueden acceder antes a la carrera que las más altas de julio. En la segunda selectividad solo se podrá acceder a los grados en los que aún hayan plazas.

5.-La nota de Selectividad se guarda...

dos años en el caso de la fase específica y de forma indefinida en la fase general. Si en la convocatoria extraordinaria no quedan plazas para ese año siempre se puede esperar al curso siguiente y entrar en la lista de junio.

6.-¿Hay diferencia de notas entre universidades?

La mayoría de las carreras varían mucho de nota según la universidad y comunidad autónoma. Hay algunas universidades como la de Castilla-La Mancha con una media de notas significativamente más bajas que puede ser buena opción para algunos estudiantes.

7.-Grados parecidos y cambios de grados.

Siempre se pueden buscar grados parecidos con notas de corte más bajas y pedir el cambio al acabar el primer curso. En la Universidad de Alicante la nota de corte en 2020 de Traducción e Interpretación al Inglés era de 12’27, mientras que el grado de Estudios Ingleses se quedó en un 8’6.

8.-¿Qué pasa con los formularios?

Si solicitas plaza en grados de distintas comunidades autónomas, tendrás que rellenar varios formularios. Muchos estudiantes optan por marcharse a otra ciudad a estudiar su carrera. Cada autonomía tiene su formulario propio y solo podrás rellenar en cada uno los grados que se ofrecen en las universidades de esa comunidad.

9.-Ojo al orden de preferencia.

Está bien valorar diferentes opciones, pero en el momento en el que se hace la preinscripción hay que tener claro cuál es el orden de preferencia. Si un estudiante es aceptado en el tercer grado de su lista, todavía tendrá opción a entrar en los dos primeros. Sin embargo, las solicitudes que hay por debajo serán eliminadas automáticamente.

10.-Universidades privadas.

No funcionan por notas de corte y utilizan criterios propios. Eso no quiere decir que no valoren las notas de selectividad y la media de bachillerato de los estudiantes y que con buenas notas sea mucho más fácil acceder.